治疗病因

乳果糖口服或经直肠灌注，或口服聚乙二醇3350进行肠道清洁

口服非吸收性抗生素，如利福昔明和新霉素

治疗病因常可逆转轻症病例。另一治疗目标是清除有毒的肠道产物，可有多种方法。灌肠以清洁肠道，或更常用的是口服乳果糖糖浆，对于昏迷患者可以管饲乳果糖糖浆。这种合成的双糖是渗透性泻药。它也降低结肠的pH值，减少粪便中氨的生成。初始剂量为30～45mL口服，每天3次，剂量需进行调整使得每天解2～3次软便。与以往的做法相反，限制蛋白质摄入不再是必要的，并可能是有害的。因为肝硬化患者往往营养不良。对于肝性脑病，口服不吸收的抗生素如利福昔明（rifaximin）和新霉素（neomycin）是有效的。常选用利福昔明，因为新霉素是一种氨基糖苷类抗生素，它可引起耳毒性或肾毒性。但是，没有证据表明乳果糖或利福昔明等疗法可减轻急性肝衰竭的脑病。

镇静可加重脑病，应该尽可能避免。对于暴发性肝炎引起的昏迷，细致的支持治疗和护理同时防治并发症将提高存活的机会。如果出现急性肝功能衰竭，血液透析 可以帮助清除氨。大剂量的糖皮质激素、换血和其他用来清除血液中毒物的复杂操作基本上不改善预后。肝移植可以挽救暴发性肝衰竭引起的肝性脑病患者。

其他可能的治疗方法，包括左旋多巴、溴隐亭、氟马西尼、苯甲酸钠、注射支链氨基酸、必需氨基酸的酮基类似物和前列腺素，未被证实有效。复杂的血浆滤过系统（人工肝）展现了一定前景但需要更多研究。