酶缺乏可能是

获得性酶缺乏（原发性）

继发性

先天性

获得性乳糖酶缺乏症（原发性成人低乳糖酶症）是碳水化合物耐受不良中最常见的类型。新生儿的乳糖酶 水平很高，可以消化牛奶。在大多数种族（80% 的黑人和西班牙裔，> 90% 的亚洲人）中，断奶后乳糖水平下降，导致年龄较大的儿童和成人无法消化大量乳糖。而80%~85%欧洲西北部的白人可终身产生乳糖酶，故能很好地消化牛奶和奶制品。目前全球> 75%的人被认为乳糖酶缺乏，其原因并不清楚。

继发性乳糖酶缺乏症见于小肠黏膜受损后（如，乳糜泻、热带口炎性腹泻、急性肠道感染[见 胃肠炎]）。婴幼儿肠道感染或腹部手术后可并发短暂继发性双糖酶缺乏。原发病好转后，酶活性增加。

先天性酶缺乏症 是罕见的，包括缺乏： 乳糖酶 或蔗糖酶-异麦芽糖酶。