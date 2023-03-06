小肠细菌过生长可由肠道解剖结构改变、胃肠动力紊乱或胃酸分泌缺乏引起。 可导致维生素缺乏、脂肪吸收不良和营养不良。可通过呼气试验或小肠内液定量培养诊断。治疗选用口服抗生素。
小肠细菌过度生长 (SIBO) 吸收障碍。
正常情况下近端小肠细菌<105/mL，主要是G+需氧菌。正常的肠道蠕动、胃酸分泌、肠道黏液、分泌型IgA和完整的回盲瓣是维持肠道菌群数量在低值的原因。
SIBO的病因
胃或小肠解剖结构的改变使得小肠内容物淤滞，从而引起细菌过度生长。这些状况包括小肠憩室、手术盲襻、胃切除术后（尤其是Billroth II式手术的输入襻）、狭窄或部分梗阻。
糖尿病性神经病变、系统性硬化、淀粉样变、甲状腺功能减退和特发性假性肠梗阻与肠道动力紊乱相关，这些疾病也会影响细菌清除。在老年人中，胃酸缺乏症和特发性肠道动力改变可引起细菌过度生长。
SIBO的病理生理学
SIBO的症状和体征
SIBO 最常见的症状是腹胀。
腹部不适、腹泻、肠胃过多胀气是细菌过度生长的其他症状。有些病人则有严重腹泻或脂肪泻。(参见 the American Journal of Gastroenterology's 2020 guidelines for small intestinal bacterial overgrowth.)
SIBO的诊断
呼气试验
肠吸出物定量培养
影像学检查
一些医生建议经验性抗生素使用可作为诊断性治疗。 但是由于细菌过度生长与其他吸收不良疾病（如 克罗恩病）表现相似，且抗生素治疗的副作用会加重患者的腹泻症状，因此首先要明确病因。
(参见 the American Journal of Gastroenterology's 2020 guidelines for small intestinal bacterial overgrowth.)
呼气测试， 特别是葡萄糖氢或乳果糖氢，建议在有症状的患者中诊断小肠细菌过度生长 (SIBO)。呼气测试前，建议患者4周内避免使用抗生素，至少1周内避免使用促动力剂和泻药。
阳性呼吸测试被定义为在前90分钟内氢气比基线增加>20ppm，或在测试过程中的任何时候甲烷增加>10ppm（见 the American Journal of Gastroenterology's 2020 guidelines for small intestinal bacterial overgrowth)。
SIBO的诊断标准是 肠液吸出物定量培养 显示细菌计数 > 103 集落形成单位/mL。 但小肠内液抽取需内镜下操作。
非手术引起的解剖结构异常，需行上消化道钡餐和小肠推进检查，以明确解剖结构异常部位。或者，可以进行 CT 小肠造影或磁共振小肠造影。
SIBO的治疗
口服抗生素（多种）
饮食调整
口服抗生素治疗，抗菌谱涵盖肠道需氧菌及厌氧菌，疗程10～14天。经验疗法包括以下一种或两种的使用：
阿莫西林/棒酸500 mg每天3次
头孢氨苄250mg，每天4次
甲氧苄啶/磺胺甲恶唑160mg/800mg bid
甲硝唑250～500mg，每日3或4次
利福昔明550毫克，每天3次，或与新霉素500毫克联合使用，每天2次（如果甲烷呼气试验呈阳性，通常联合使用）
环丙沙星 500 mg，每天 2 次
若患者症状复发，可再次行抗生素治疗，应根据细菌培养及药敏结果选择抗生素。但由于多种细菌共存，抗生素更换可能相对困难。
肠道细菌首先分解食物中的碳水化合物而不是脂肪，因此高脂肪、低碳水化合物、低纤维素饮食是有益的。
另外，应改善患者的基础情况和营养缺乏（如，维生素B12）。
关键点
胃或肠道解剖结构改变或肠道动力性障碍引起胃肠道动力学淤滞，从而使得细菌过度生长。
细菌分解胆汁盐，引起脂肪吸收不良。
诊断采用葡萄糖-氢或乳果糖-氢呼气试验、其他呼气试验及小肠内液细菌定量培养。
治疗需口服抗生素，并选择高脂肪、低碳水化合物饮食。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
American Journal of Gastroenterology: Clinical guidelines for small intestinal bacterial overgrowth (2020)