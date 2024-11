小肠细菌过度生长 (SIBO)

呼气试验

肠吸出物定量培养

影像学检查

一些医生建议经验性抗生素使用可作为诊断性治疗。 但是由于细菌过度生长与其他吸收不良疾病(如 克罗恩病)表现相似,且抗生素治疗的副作用会加重患者的腹泻症状,因此首先要明确病因。

(参见 the American Journal of Gastroenterology's 2020 guidelines for small intestinal bacterial overgrowth.)

呼气测试, 特别是葡萄糖氢或乳果糖氢,建议在有症状的患者中诊断小肠细菌过度生长 (SIBO)。呼气测试前,建议患者4周内避免使用抗生素,至少1周内避免使用促动力剂和泻药。

阳性呼吸测试被定义为在前90分钟内氢气比基线增加>20ppm,或在测试过程中的任何时候甲烷增加>10ppm(见 the American Journal of Gastroenterology's 2020 guidelines for small intestinal bacterial overgrowth)。

SIBO的诊断标准是 肠液吸出物定量培养 显示细菌计数 > 103 集落形成单位/mL。 但小肠内液抽取需内镜下操作。

非手术引起的解剖结构异常,需行上消化道钡餐和小肠推进检查,以明确解剖结构异常部位。或者,可以进行 CT 小肠造影或磁共振小肠造影。