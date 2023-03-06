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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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小肠细菌过度生长 (SIBO)

作者：Zubair Malik, MD, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
已审核/已修订 3月 2023
看法 进行患者培训

小肠细菌过生长可由肠道解剖结构改变、胃肠动力紊乱或胃酸分泌缺乏引起。 可导致维生素缺乏、脂肪吸收不良和营养不良。可通过呼气试验或小肠内液定量培养诊断。治疗选用口服抗生素。

小肠细菌过度生长 (SIBO) 吸收障碍

正常情况下近端小肠细菌<105/mL，主要是G+需氧菌。正常的肠道蠕动、胃酸分泌、肠道黏液、分泌型IgA和完整的回盲瓣是维持肠道菌群数量在低值的原因。

SIBO的病因

胃或小肠解剖结构的改变使得小肠内容物淤滞，从而引起细菌过度生长。这些状况包括小肠憩室、手术盲襻、胃切除术后（尤其是Billroth II式手术的输入襻）、狭窄或部分梗阻。

糖尿病性神经病变、系统性硬化、淀粉样变、甲状腺功能减退和特发性假性肠梗阻与肠道动力紊乱相关，这些疾病也会影响细菌清除。在老年人中，胃酸缺乏症和特发性肠道动力改变可引起细菌过度生长。

SIBO的病理生理学

SIBO 中最常见的物种包括 链球菌, Bacteroides, 大肠杆菌, Lactobacillus, Klebsiella， 和 Aeromonas

过度生长的细菌消耗碳水化合物和维生素B12等营养物质，导致热量不足及维生素B12缺乏。但是由于细菌可生产叶酸，因此细菌过度生长时很少有叶酸缺乏。细菌分解胆盐，阻碍胶团形成从而影响脂肪吸收。重度细菌过度生长还会引起肠道黏膜损伤。

脂肪吸收障碍和肠黏膜破坏则导致腹泻产生。

SIBO的症状和体征

SIBO 最常见的症状是腹胀。

腹部不适、腹泻、肠胃过多胀气是细菌过度生长的其他症状。有些病人则有严重腹泻或脂肪泻。(参见 the American Journal of Gastroenterology's 2020 guidelines for small intestinal bacterial overgrowth.)

SIBO的诊断

  • 呼气试验

  • 肠吸出物定量培养

  • 影像学检查

一些医生建议经验性抗生素使用可作为诊断性治疗。 但是由于细菌过度生长与其他吸收不良疾病（如 克罗恩病）表现相似，且抗生素治疗的副作用会加重患者的腹泻症状，因此首先要明确病因。

(参见 the American Journal of Gastroenterology's 2020 guidelines for small intestinal bacterial overgrowth.)

呼气测试， 特别是葡萄糖氢或乳果糖氢，建议在有症状的患者中诊断小肠细菌过度生长 (SIBO)。呼气测试前，建议患者4周内避免使用抗生素，至少1周内避免使用促动力剂和泻药。

阳性呼吸测试被定义为在前90分钟内氢气比基线增加>20ppm，或在测试过程中的任何时候甲烷增加>10ppm（见 the American Journal of Gastroenterology's 2020 guidelines for small intestinal bacterial overgrowth)。

SIBO的诊断标准是 肠液吸出物定量培养 显示细菌计数 > 103 集落形成单位/mL。 但小肠内液抽取需内镜下操作。

非手术引起的解剖结构异常，需行上消化道钡餐和小肠推进检查，以明确解剖结构异常部位。或者，可以进行 CT 小肠造影或磁共振小肠造影。

SIBO的治疗

  • 口服抗生素（多种）

  • 饮食调整

口服抗生素治疗，抗菌谱涵盖肠道需氧菌及厌氧菌，疗程10～14天。经验疗法包括以下一种或两种的使用：

  • 阿莫西林/棒酸500 mg每天3次

  • 头孢氨苄250mg，每天4次

  • 甲氧苄啶/磺胺甲恶唑160mg/800mg bid

  • 甲硝唑250～500mg，每日3或4次

  • 利福昔明550毫克，每天3次，或与新霉素500毫克联合使用，每天2次（如果甲烷呼气试验呈阳性，通常联合使用）

  • 环丙沙星 500 mg，每天 2 次

若患者症状复发，可再次行抗生素治疗，应根据细菌培养及药敏结果选择抗生素。但由于多种细菌共存，抗生素更换可能相对困难。

肠道细菌首先分解食物中的碳水化合物而不是脂肪，因此高脂肪、低碳水化合物、低纤维素饮食是有益的。

另外，应改善患者的基础情况和营养缺乏（如，维生素B12）。

关键点

  • 胃或肠道解剖结构改变或肠道动力性障碍引起胃肠道动力学淤滞，从而使得细菌过度生长。

  • 细菌分解胆汁盐，引起脂肪吸收不良。

  • 诊断采用葡萄糖-氢或乳果糖-氢呼气试验、其他呼气试验及小肠内液细菌定量培养。

  • 治疗需口服抗生素，并选择高脂肪、低碳水化合物饮食。

更多信息

以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。

  1. American Journal of Gastroenterology: Clinical guidelines for small intestinal bacterial overgrowth (2020)

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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