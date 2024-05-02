现病史需清晰描述症状，尤其是吞咽时是否有疼痛或吞咽困难（包括食物粘滞感）。了解症状出现时间十分重要，尤其是进食或饮水时发生，或与之无关；应询问是否与特定情绪相关。

系统回顾注意是否有体重下降（可作为吞咽疾病的证据）及肌无力的症状。

既往史应包括已知的神经系统病史，尤其是可致无力的病史。