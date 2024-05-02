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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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癔球症

（喉咙肿块；咽球症；癔球症）

作者：Jonathan Gotfried, MD, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
已审核/已修订 5月 2024
看法 进行患者培训

癔球症的特征是喉咙中有肿块或肿块的感觉，与吞咽无关，但实际上并没有肿块。（若存在肿块，见 颈部占位)。

球状感的病因

病因或生理机制尚不清。有研究指出，当环咽肌（即食管上括约肌）压力升高，或咽下动力异常时，可出现症状。胃食管反流病（GERD）、焦虑或其他情绪影响下，患者频繁吞咽伴咽干，导致癔球症的哽咽症状。 尽管与应激因素或某一特定精神疾病无关，癔球症可能是某种情绪状态的表现（如，悲痛、骄傲）；某些患者可能具有易感性。

可与癔球症相混淆的疾病包括:环咽(上食管)蹼有症状的远端食管痉挛、胃食管返流症、骨骼肌疾病(如重症肌无力、营养不良性肌强直、炎性肌病)、嗜酸性食管炎以及引起食管压迫的颈部或纵隔肿块性病变。

癔球症的评估

主要目标是鉴别癔球症与 吞咽困难，后者存在咽部、食管结构或动力性疾病。

病史

现病史需清晰描述症状，尤其是吞咽时是否有疼痛或吞咽困难（包括食物粘滞感）。了解症状出现时间十分重要，尤其是进食或饮水时发生，或与之无关；应询问是否与特定情绪相关。

系统回顾注意是否有体重下降（可作为吞咽疾病的证据）及肌无力的症状。

既往史应包括已知的神经系统病史，尤其是可致无力的病史。

体格检查

触诊颈部、口底以排除占位。视诊口咽部（包括使用直视喉镜观察）。观察患者饮水及固体食物（如饼干）时的吞咽动作。神经系统查体特别注意运动功能。

危险信号

要特别注意以下情况：

  • 颈部或咽痛

  • 体重下降

  • 突发起病

  • 疼痛、窒息、吞咽困难

  • 食物反流

  • 肌无力

  • 触诊或视诊发现包块

  • 症状进渐性加重

临床表现解析

症状与吞咽无关，不伴吞咽疼痛、吞咽困难及食物粘滞感，且检查无异常患者，可考虑癔球症诊断。任何报警症状或检查异常发现，提示存在机械或动力性吞咽疾病。无法释怀或病理性悲痛时，伴发慢性症状，哭后症状缓解，提示可能为癔球感。

辅助检查

对典型癔球症者无需行辅助检查。

若诊断不明，或医生无法充分观察咽部时，需按照吞咽困难进行辅助检查。常用检查包括临床吞咽评估、上消化道造影(透视下钡餐吞咽)、吞咽时间测定、胸片及食管测压。

球状感的治疗

球状感的治疗包括安慰和同情关怀。并无药物被证实有效。

对潜在的抑郁、焦虑及其他行为障碍，应予支持性治疗，必要时转诊至精神科。有时，与患者交代不适症状与情绪之间的关系，可使其获益。

关键点

  • 癔球感与吞咽无关。

  • 若症状与吞咽无关、查体无异常、无报警症状，一般不需要辅助检查。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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