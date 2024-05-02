看法 进行患者培训
癔球症的特征是喉咙中有肿块或肿块的感觉，与吞咽无关，但实际上并没有肿块。（若存在肿块，见 颈部占位)。
球状感的病因
癔球症的评估
主要目标是鉴别癔球症与 吞咽困难，后者存在咽部、食管结构或动力性疾病。
病史
现病史需清晰描述症状，尤其是吞咽时是否有疼痛或吞咽困难（包括食物粘滞感）。了解症状出现时间十分重要，尤其是进食或饮水时发生，或与之无关；应询问是否与特定情绪相关。
系统回顾注意是否有体重下降（可作为吞咽疾病的证据）及肌无力的症状。
既往史应包括已知的神经系统病史，尤其是可致无力的病史。
体格检查
触诊颈部、口底以排除占位。视诊口咽部（包括使用直视喉镜观察）。观察患者饮水及固体食物（如饼干）时的吞咽动作。神经系统查体特别注意运动功能。
危险信号
要特别注意以下情况：
颈部或咽痛
体重下降
突发起病
疼痛、窒息、吞咽困难
食物反流
肌无力
触诊或视诊发现包块
症状进渐性加重
临床表现解析
症状与吞咽无关，不伴吞咽疼痛、吞咽困难及食物粘滞感，且检查无异常患者，可考虑癔球症诊断。任何报警症状或检查异常发现，提示存在机械或动力性吞咽疾病。无法释怀或病理性悲痛时，伴发慢性症状，哭后症状缓解，提示可能为癔球感。
辅助检查
对典型癔球症者无需行辅助检查。
若诊断不明，或医生无法充分观察咽部时，需按照吞咽困难进行辅助检查。常用检查包括临床吞咽评估、上消化道造影(透视下钡餐吞咽)、吞咽时间测定、胸片及食管测压。
球状感的治疗
球状感的治疗包括安慰和同情关怀。并无药物被证实有效。
对潜在的抑郁、焦虑及其他行为障碍，应予支持性治疗，必要时转诊至精神科。有时，与患者交代不适症状与情绪之间的关系，可使其获益。
关键点
癔球感与吞咽无关。
若症状与吞咽无关、查体无异常、无报警症状，一般不需要辅助检查。