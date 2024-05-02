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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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呃逆

（呃逆;呃逆）

作者：Jonathan Gotfried, MD, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
已审核/已修订 5月 2024
看法 进行患者培训

呃逆指膈肌非自主重复性痉挛，致声门突然关闭，抑制空气内流，并发出特征性的声音。一过性发作很常见。 持续性（>2天）及顽固性的（>1个月）呃逆并不常见，但尤为扰人。

打嗝的病因

呃逆由于控制呼吸肌，尤其膈肌的传出或传入神经或髓质中枢受刺激所致。呃逆更多见于男性。

打嗝的病因尚不明确，但一过性呃逆常见病因如下：

  • 胃扩张

  • 饮酒

  • 吞咽过热、刺激性食物

持续且难以治愈的呃逆有多种原因（见表格 顽固性呃逆的一些病因）。

表格
表格

引起顽固性呃逆的原因

分类

示例

食管

胃食管反流病

其他食管疾病

腹部疾病

腹部手术

肠道疾病

胆囊疾病

肝脏转移瘤

肝炎

胰腺炎

妊娠

胸部

膈胸膜炎

心包炎

肺炎

胸腔手术

其他

酒精利用障碍

后颅窝肿瘤或梗塞

尿毒症

打嗝的评估

病史

现病史应注意呃逆持续时间、已尝试治疗措施，及与新发疾病或近期手术之间联系。

系统回顾应注意消化道（GI）伴随症状，如胃食管反流吞咽困难；胸部症状如咳嗽、发热或胸痛等；任何神经系统相关症状。

既往史应询问消化道及神经系统疾病史，并应包括详尽的饮酒史。

体格检查

常无异常发现，但需寻找慢性疾病体征（如，恶病质）。全面神经系统检查十分重要。

危险信号

对以下症状应尤其警惕：

  • 神经系统症状或体征

临床表现解析

特异性的临床表现较少。饮酒或手术后出现呃逆，常与此两者密切相关。其他可能的原因（见表格顽固性呃逆的一些病因) 数量众多，但很少引起打嗝。

辅助检查

若病史及体格检查未见异常，无需对急性呃逆行特殊检查；若有异常，需进行适当的检查。

长时间呃逆但无明确病因者，需进行检查，包括血电解质、血尿素氮、肌酐、胸片及心电图。 有时应考虑行胃镜及食管pH监测。如果仍未见异常，可能需要做头颅MRI和胸部CT。

治疗打嗝

对于确定病因需进行治疗（如，胃食管反流予质子泵抑制剂、食管狭窄进行扩张治疗）。

为了缓解症状，可以尝试一些简单的身体动作，但它们可能没有效果，并且缺乏强有力的证据证明其有效性。例如，通过一系列深呼吸憋气或深呼吸纸袋，可以增加 PaCO2 并抑制膈肌活动。 （注意: 不得使用塑料袋，因其可能吸附于鼻孔上）刺激咽部使迷走神经兴奋也可能有效，具体可如下操作：吞干面包、糖粒、或碎冰；或牵拉舌头；刺激作呕等。还有不少偏方。

持续性呃逆通常较为顽固 (1)。人们曾尝试使用多种药物。巴克洛芬，一种γ-氨基丁酸激动剂，可能有效。其他口服药物包括氯丙嗪、甲氧氯普胺和各种抗惊厥药（例如加巴喷丁）。此外，也可经验性使用质子泵抑制剂。症状明显者可给予氯丙嗪（肌注或静脉注射）。

对难治性病例，可用少量0.5 %的普鲁卡因作膈神经封闭，应注意避免呼吸抑制和气胸。对某些患者，即使行双侧膈神经切断术也无效。

治疗参考文献

  1. 1.Reichenbach ZW, Piech GM, Malik Z.Chronic Hiccups. Curr Treat Options Gastroenterol.2020;18(1):43-59.2020 年 1 月 23 日发布。doi:10.1007/s11938-020-00273-3

关键点

  • 病因通常不明。

  • 极少见严重疾病。

  • 进行检查往往无特异发现，但对持续呃逆患者，需进行相应检查。

  • 现有的治疗方法多种多样但效果有限，没有一种具有明显的优越性。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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