呃逆指膈肌非自主重复性痉挛，致声门突然关闭，抑制空气内流，并发出特征性的声音。一过性发作很常见。 持续性（>2天）及顽固性的（>1个月）呃逆并不常见，但尤为扰人。
打嗝的病因
打嗝的评估
病史
体格检查
常无异常发现，但需寻找慢性疾病体征（如，恶病质）。全面神经系统检查十分重要。
危险信号
对以下症状应尤其警惕：
神经系统症状或体征
临床表现解析
特异性的临床表现较少。饮酒或手术后出现呃逆，常与此两者密切相关。其他可能的原因（见表格顽固性呃逆的一些病因) 数量众多，但很少引起打嗝。
辅助检查
若病史及体格检查未见异常，无需对急性呃逆行特殊检查；若有异常，需进行适当的检查。
长时间呃逆但无明确病因者，需进行检查，包括血电解质、血尿素氮、肌酐、胸片及心电图。 有时应考虑行胃镜及食管pH监测。如果仍未见异常，可能需要做头颅MRI和胸部CT。
治疗打嗝
对于确定病因需进行治疗（如，胃食管反流予质子泵抑制剂、食管狭窄进行扩张治疗）。
为了缓解症状，可以尝试一些简单的身体动作，但它们可能没有效果，并且缺乏强有力的证据证明其有效性。例如，通过一系列深呼吸憋气或深呼吸纸袋，可以增加 PaCO2 并抑制膈肌活动。 （注意: 不得使用塑料袋，因其可能吸附于鼻孔上）刺激咽部使迷走神经兴奋也可能有效，具体可如下操作：吞干面包、糖粒、或碎冰；或牵拉舌头；刺激作呕等。还有不少偏方。
持续性呃逆通常较为顽固 (1)。人们曾尝试使用多种药物。巴克洛芬，一种γ-氨基丁酸激动剂，可能有效。其他口服药物包括氯丙嗪、甲氧氯普胺和各种抗惊厥药（例如加巴喷丁）。此外，也可经验性使用质子泵抑制剂。症状明显者可给予氯丙嗪（肌注或静脉注射）。
对难治性病例，可用少量0.5 %的普鲁卡因作膈神经封闭，应注意避免呼吸抑制和气胸。对某些患者，即使行双侧膈神经切断术也无效。
治疗参考文献
1.Reichenbach ZW, Piech GM, Malik Z.Chronic Hiccups. Curr Treat Options Gastroenterol.2020;18(1):43-59.2020 年 1 月 23 日发布。doi:10.1007/s11938-020-00273-3
关键点
病因通常不明。
极少见严重疾病。
进行检查往往无特异发现，但对持续呃逆患者，需进行相应检查。
现有的治疗方法多种多样但效果有限，没有一种具有明显的优越性。