对于确定病因需进行治疗（如，胃食管反流予质子泵抑制剂、食管狭窄进行扩张治疗）。

为了缓解症状，可以尝试一些简单的身体动作，但它们可能没有效果，并且缺乏强有力的证据证明其有效性。例如，通过一系列深呼吸憋气或深呼吸纸袋，可以增加 PaCO2 并抑制膈肌活动。 （注意: 不得使用塑料袋，因其可能吸附于鼻孔上）刺激咽部使迷走神经兴奋也可能有效，具体可如下操作：吞干面包、糖粒、或碎冰；或牵拉舌头；刺激作呕等。还有不少偏方。

持续性呃逆通常较为顽固 (1)。人们曾尝试使用多种药物。巴克洛芬，一种γ-氨基丁酸激动剂，可能有效。其他口服药物包括氯丙嗪、甲氧氯普胺和各种抗惊厥药（例如加巴喷丁）。此外，也可经验性使用质子泵抑制剂。症状明显者可给予氯丙嗪（肌注或静脉注射）。

对难治性病例，可用少量0.5 %的普鲁卡因作膈神经封闭，应注意避免呼吸抑制和气胸。对某些患者，即使行双侧膈神经切断术也无效。