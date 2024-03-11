COVID-19 和急性肾损伤 (AKI)

COVID-19 是一种由新型冠状病毒 SARS-CoV-2 引起的疾病，可能会出现急性肾损伤 (AKI)，特别是在危重患者中。

（参见急性肾损伤 和 新冠肺炎。)

AKI 的存在增加了 COVID-19 患者的死亡风险（1)。在一项系统综述和荟萃分析中，急性肾损伤（AKI）的发生率为17%，尽管根据地理位置和危重患者人数的不同，个体研究的AKI发生率在0.5%至80%之间。在这项荟萃分析中，总体死亡率为11%，AKI增加了死亡风险；肾替代疗法的总利用率为5%（2)。

虽然数据是新的和不断发展的，但以下迄今已被描述为 COVID-19 AKI 的独立危险因素（3） ：

年龄

种族（在黑人中较高）

糖尿病

肥胖

高血压

心血管疾病

低基线肾功能

机械通气

需要血管加压药的休克

早期研究表明 AKI 的病理生理学可能是由于 败血症，对病毒的全身炎症反应，以及潜在的对肾脏的直接病毒毒性。肾脏组织病理学最常显示 急性肾小管坏死 (ATN) 以及不太常见的崩溃 局灶节段性肾小球硬化 （FSGS; [4]）或肾梗塞。

COVID-19 患者 AKI 的表现与其他感染性病因相似，包括肌酐升高、少尿或无尿，在某些情况下还出现蛋白尿（包括肾病范围）和血尿（1)。治疗侧重于支持性护理，包括优化血管内容量（与呼吸窘迫患者的肺水肿风险相平衡）、电解质监测，以及可能的 透析。 由于透析回路血栓形成的风险增加，需要血液透析的患者接受抗凝治疗，除非有出血风险的禁忌症。感染控制是最重要的。