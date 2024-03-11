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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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COVID-19 和急性肾损伤 (AKI)

作者：Anna Malkina, MD, University of California, San Francisco
已审核/已修订 3月 2024
看法 进行患者培训

    COVID-19 是一种由新型冠状病毒 SARS-CoV-2 引起的疾病，可能会出现急性肾损伤 (AKI)，特别是在危重患者中。

    （参见急性肾损伤新冠肺炎。)

    AKI 的存在增加了 COVID-19 患者的死亡风险（1)。在一项系统综述和荟萃分析中，急性肾损伤（AKI）的发生率为17%，尽管根据地理位置和危重患者人数的不同，个体研究的AKI发生率在0.5%至80%之间。在这项荟萃分析中，总体死亡率为11%，AKI增加了死亡风险；肾替代疗法的总利用率为5%（2)。

    虽然数据是新的和不断发展的，但以下迄今已被描述为 COVID-19 AKI 的独立危险因素（3） ：

    • 年龄

    • 种族（在黑人中较高）

    • 糖尿病

    • 肥胖

    • 高血压

    • 心血管疾病

    • 低基线肾功能

    • 机械通气

    • 需要血管加压药的休克

    早期研究表明 AKI 的病理生理学可能是由于 败血症，对病毒的全身炎症反应，以及潜在的对肾脏的直接病毒毒性。肾脏组织病理学最常显示 急性肾小管坏死 (ATN) 以及不太常见的崩溃 局灶节段性肾小球硬化 （FSGS; [4]）或肾梗塞。

    COVID-19 患者 AKI 的表现与其他感染性病因相似，包括肌酐升高、少尿或无尿，在某些情况下还出现蛋白尿（包括肾病范围）和血尿（1)。治疗侧重于支持性护理，包括优化血管内容量（与呼吸窘迫患者的肺水肿风险相平衡）、电解质监测，以及可能的 透析。 由于透析回路血栓形成的风险增加，需要血液透析的患者接受抗凝治疗，除非有出血风险的禁忌症。感染控制是最重要的。

    参考文献

    1. 1.Chan L, Chaudhary K, Saha A, et al: AKI in hospitalized patients with COVID-19.J Am Soc Nephrol 32(1):151-160, 2021.doi: 10.1681/ASN.2020050615

    2. 2.Robbins-Juarez SY, Qian L, King KL, Set al: Outcomes for patients with COVID-19 and acute kidney injury: A systematic review and meta-analysis.. Kidney Int Rep 5(8):1149-1160, 2020. 

    3. 3.Hirsch JS, Ng JH, Ross DW, et al: Acute kidney injury in patients hospitalized with COVID-19.Kidney Int 98(1):209-218, 2020.doi:https://doi.org/10.1016/j.kint.2020.05.006

      4.Santoriello D, Khairallah P, Bomback AS, et al: Postmortem kidney pathology findings in patients with COVID-19.J Am Soc Nephrol 31(9):2158-2167, 2020.doi: 10.1681/ASN.2020050744

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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