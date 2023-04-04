看法 进行患者培训
获得性肾囊肿为单纯性囊肿，须与更严重的囊性疾病相区别。
（参见肾脏囊肿性疾病概要。）
获得性囊肿多为单纯性，也即为圆形、界线清晰、囊壁光滑。囊肿可为孤立性或多发性。
孤立性肾囊肿
为孤立性（极少数为数个），多偶然在影像学检查被发现。需与其他囊性肾脏病变和肾脏肿块相区分，如肾细胞癌，多呈不规则形或呈多个囊腔的复杂特点，如：囊壁不规则、有隔膜、界限不清或钙化。病因不明临床表现不明显，偶可引起血尿或并发感染。
多发性肾囊肿
最常见于慢性肾脏病患者，特别是进行血液透析多年的患者。病因尚不清楚，囊肿可能为有功能的残余肾单位代偿性增生。超过50〜80％接受透析> 10年以上的患者有获得性囊肿病（具有多个囊肿）。诊断标准为超声或CT显示每侧肾脏的囊肿≥4个。该病变因缺乏家族史及肾脏体积较小或正常可与常染色体显性遗传多囊性肾病鉴别。
获得性囊肿通常无症状，但偶可出现血尿，肾内或肾周出血，感染或腰痛。获得性囊肿很重要，主要是因为患者肾细胞癌的发病率较高；囊肿是否变为恶性尚不清楚。因此，许多医师对获得性囊肿患者进行定期超声或CT检查以排除肾癌。囊肿引起持续出血或感染，需经皮引流，少部分需部分或全部肾脏切除。