最常见于慢性肾脏病患者，特别是进行血液透析多年的患者。病因尚不清楚，囊肿可能为有功能的残余肾单位代偿性增生。超过50〜80％接受透析> 10年以上的患者有获得性囊肿病（具有多个囊肿）。诊断标准为超声或CT显示每侧肾脏的囊肿≥4个。该病变因缺乏家族史及肾脏体积较小或正常可与常染色体显性遗传多囊性肾病鉴别。

获得性囊肿通常无症状，但偶可出现血尿，肾内或肾周出血，感染或腰痛。获得性囊肿很重要，主要是因为患者肾细胞癌的发病率较高；囊肿是否变为恶性尚不清楚。因此，许多医师对获得性囊肿患者进行定期超声或CT检查以排除肾癌。囊肿引起持续出血或感染，需经皮引流，少部分需部分或全部肾脏切除。