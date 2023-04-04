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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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肾脏囊肿性疾病概要

作者：Enrica Fung, MD, MPH, Loma Linda University School of Medicine
已审核/已修订 4月 2023
看法 进行患者培训

    肾脏囊肿性疾病可为先天性或获得性。 先天性异常可由常染色体显性遗传或隐性遗传或其他因素（如自然突变，染色体异常，致畸因子）引起。一些是畸形综合征的一部分（见表囊性肾病的主要分类）。

    表格
    表格

    囊肿性肾病的主要分类

    疾病状态

    临床特征

    常染色体显性

    常染色体显性多囊肾病(ADPKD)

    腹胁和腹痛

    血尿

    高血压

    大肾脏双侧有多个囊肿

    肾外囊肿（肝、胰、肠道）

    脑动脉瘤

    憩室病

    腹壁疝

    成人期出现ESRD

    支气管-耳-肾综合征（BOR综合征或Melnick-Fraser综合征）

    鳃瘘和鳃囊肿

    前耳凹陷和下垂

    听力损失

    家族性肾错构瘤

    原发性甲状旁腺功能亢进

    下颌纤维瘤骨化

    常染色体显性遗传小管间质性肾病(ADTKD)

    肾脏大小偏小或正常

    烦渴、多尿

    无或轻度蛋白尿

    尿沉渣基本正常

    疾病早期无严重高血压

    儿童夜尿或遗尿

    成人期出现ESRD

    大多数变体的痛风

    结节性硬化

    脑、肾和皮肤的良性肿瘤

    肾脏血管肌脂瘤

    Von Hippel-Lindau病

    视网膜、脑、脊髓、肾上腺血管瘤增生

    肾细胞癌

    嗜铬细胞瘤

    常染色体隐性遗传

    Alstrom综合征

    肥胖

    2型糖尿病

    视网膜色素变性

    常染色体隐性多囊肾病

    大肾脏双侧有多个囊肿

    肝纤维化

    高血压

    ESRD出现于儿童期

    Bardet-Biedl综合征

    男性性腺功能减退症

    智力障碍

    视网膜病

    肥胖

    多指（趾）

    Ellis-van Creveld综合征

    短肢性侏儒

    多指（趾）

    常有心脏缺陷

    Ivemark综合征

    脾发育不全

    发绀性心脏病

    胃肠道转位

    Jeune综合征（窒息性胸廓萎缩）

    累及胸廓、上肢、下肢的侏儒症

    Joubert综合征

    智力障碍

    张力过低

    不规则呼吸

    眼球运动异常

    Meckel-Gruber综合征

    枕部脑膨出

    多指（趾）

    颅面发育不良

    肾痨

    肾脏大小偏小或正常

    烦渴、多尿

    轻微蛋白尿尿沉渣阴性

    ESRD可能出现在儿童时期

    Zellwegger综合征（脑肝肾综合征）

    脑、肝缺陷

    发育迟缓

    血清铁、铜水平升高

    张力过低

    其他先天性*

    非肾小管来源的囊肿（包括肾小球、包膜下及肾盂肾盏囊肿）

    临床特征多样

    畸形综合征

    临床特征多样

    髓质海绵肾

    小管扩张、集合管囊肿

    1型肾小管酸中毒肾结石有关

    没有发展到ESRD(终末期肾病)

    多囊性肾发育不良

    由囊肿及结缔组织构成的单侧不均质肿块，有功能肾组织的缺失

    口面指综合症（可遵循多种遗传模式，包括 X 连锁、常染色体显性遗传或常染色体隐性遗传）

    部分性唇裂、舌裂和牙槽嵴裂

    鼻软骨发育不良

    肾脏微小囊肿

    肾脏囊性发育不良

    与尿路结构性梗阻或后肾畸形有关

    两侧肾脏的发育不良程度不对称

    18三体综合征

    抽象思维发育迟缓

    头、面、手、足畸形

    获得性

    获得性囊肿性疾病

    多发囊肿

    与长期透析有关，一般在>10年后

    患肾细胞癌的高危险度

    肿瘤相关的囊肿

    肾细胞癌或肾母细胞瘤相关

    孤立性简单囊肿

    慢性肾脏病高血压的危险度低

    与年龄有关

    *由散发突变、染色体异常、致畸剂或其他未知原因所引起。

    ESRD=终末期肾脏病。

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    版权所有 © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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