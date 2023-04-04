肾脏囊肿性疾病可为先天性或获得性。 先天性异常可由常染色体显性遗传或隐性遗传或其他因素（如自然突变，染色体异常，致畸因子）引起。一些是畸形综合征的一部分（见表囊性肾病的主要分类）。
囊肿性肾病的主要分类
疾病状态
临床特征
常染色体显性
常染色体显性多囊肾病(ADPKD)
腹胁和腹痛
大肾脏双侧有多个囊肿
肾外囊肿（肝、胰、肠道）
脑动脉瘤
成人期出现ESRD
支气管-耳-肾综合征（BOR综合征或Melnick-Fraser综合征）
鳃瘘和鳃囊肿
前耳凹陷和下垂
听力损失
家族性肾错构瘤
原发性甲状旁腺功能亢进
下颌纤维瘤骨化
肾脏大小偏小或正常
烦渴、多尿
无或轻度蛋白尿
尿沉渣基本正常
疾病早期无严重高血压
儿童夜尿或遗尿
成人期出现ESRD
大多数变体的痛风
脑、肾和皮肤的良性肿瘤
肾脏血管肌脂瘤
视网膜、脑、脊髓、肾上腺血管瘤增生
常染色体隐性遗传
Alstrom综合征
常染色体隐性多囊肾病
大肾脏双侧有多个囊肿
ESRD出现于儿童期
Bardet-Biedl综合征
智力障碍
视网膜病
肥胖
多指（趾）
Ellis-van Creveld综合征
短肢性侏儒
多指（趾）
常有心脏缺陷
Ivemark综合征
脾发育不全
发绀性心脏病
胃肠道转位
Jeune综合征（窒息性胸廓萎缩）
累及胸廓、上肢、下肢的侏儒症
Joubert综合征
智力障碍
张力过低
不规则呼吸
眼球运动异常
Meckel-Gruber综合征
枕部脑膨出
多指（趾）
颅面发育不良
肾脏大小偏小或正常
烦渴、多尿
轻微蛋白尿尿沉渣阴性
ESRD可能出现在儿童时期
Zellwegger综合征（脑肝肾综合征）
脑、肝缺陷
发育迟缓
血清铁、铜水平升高
张力过低
其他先天性*
非肾小管来源的囊肿（包括肾小球、包膜下及肾盂肾盏囊肿）
临床特征多样
畸形综合征
临床特征多样
小管扩张、集合管囊肿
没有发展到ESRD(终末期肾病)
多囊性肾发育不良
由囊肿及结缔组织构成的单侧不均质肿块，有功能肾组织的缺失
口面指综合症（可遵循多种遗传模式，包括 X 连锁、常染色体显性遗传或常染色体隐性遗传）
部分性唇裂、舌裂和牙槽嵴裂
鼻软骨发育不良
肾脏微小囊肿
与尿路结构性梗阻或后肾畸形有关
两侧肾脏的发育不良程度不对称
抽象思维发育迟缓
头、面、手、足畸形
获得性
多发囊肿
与长期透析有关，一般在>10年后
患肾细胞癌的高危险度
肿瘤相关的囊肿
如肾细胞癌或肾母细胞瘤相关
孤立性简单囊肿
与年龄有关
*由散发突变、染色体异常、致畸剂或其他未知原因所引起。
ESRD=终末期肾脏病。