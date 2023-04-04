常染色体显性遗传多囊肾病 (ADPKD)

超声检查

CT或MRI或基因测定

患者有以下症状时可疑诊多囊肾病：

阳性家族史

典型症状或体征

偶然影像学检查发现的囊肿

患者在进行诊断性检查前应进行咨询，尤其是没有症状时。 许多机构反对对无症状的年轻患者进行检查，因这个年龄段没有能有效缓解疾病的治疗措施，且诊断可能对患者的情绪和以优惠条件获得健康保险的能力带来潜在的负面影响。

通常通过影像学进行诊断，显示整个肾脏的显著、双侧性囊肿性改变，和肾增大、因囊肿取代正常功能组织造成的虫蚀样表现。这些改变在年轻患者较少发生，随年龄而出现。

首选超声检查。对于有ADPKD家族史的患者，超声标准（基于年龄和肾囊肿数量）用于诊断或排除ADPKD。阴性或未知病史患者的影像学标准尚未确定。CT或MRI通常在确定ADPKD的诊断后进行。CT和MRI在检测囊肿方面比超声更敏感，在模棱两可的病例中以及在测量囊肿和肾脏体积方面都很有用，这可能对预后有影响。

尿液分析，肾功能测定及全血细胞计数（CBC）也可采用，但结果不具特异性。

多囊肾 图片 SCIENCE PHOTO LIBRARY

多囊肾CT轴位图 图片 © Springer Science+Business Media

尿液分析可检测到轻度蛋白尿和显微镜下血尿或肉眼血尿。肉眼血尿可能因结石排出或囊肿破裂出血所致。 即使在不伴细菌感染的情况下脓尿也较多见。因此感染的诊断应根据培养结果和临床表现（如排尿困难，发热，腰痛）以及尿检。开始时血尿素氮（BUN）和肌酐正常或轻度升高，但会缓慢上升，特别在出现高血压时。少数情况下血细胞计数可检测到红细胞增多症。

脑动脉瘤症状的患者需行高分辨率CT或磁共振血管造影检查。然而，大多数专家不推荐对无症状患者进行常规脑动脉瘤的筛查。较为合理的方法是对有出血性中风或脑动脉瘤家族史的常染色体显性多囊肾病（ADPKD）患者进行筛查。

有如下情况可对多囊肾病（PKD）基因突变进行基因测定检查：

患者怀疑PKD，不具有明确家族史

影像学检查结果不明确

年轻患者（<30岁，影像学检查结果常不明确）必须做出诊断（如潜在的肾脏捐赠者）

建议ADPKD患者的1级亲属进行遗传学咨询。