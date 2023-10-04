增强CT或MRI

肾细胞癌 （对比CT扫描） 图片 © Springer Science+Business Media

大多数情况下，由于其他原因，在腹部或脊柱成像（如CT、超声、MRI）过程中偶然发现肾肿块。临床怀疑RCC，通过腹部CT或MR前后增强I确诊。（见泌尿系统影像学检查。)肾脏肿块可被造影剂明显增强提示为肾细胞癌（RCC）。CT和MRI也能提供局部扩散以及结节和静脉累及的信息。MRI可进一步了解是否已扩散至肾静脉和下腔静脉，目前已基本取代了下腔静脉造影。超声检查和静脉尿路造影也能显示肿块，但提供的信息较少，且不能像CT或MRI那样准确的显示肿块特征性信息和侵袭程度。

通常，非恶性和恶性肿块可以通过x线摄影来区分，但有时需要活检或手术来确认。当针刺活检的结果模棱两可时，其敏感性不足；只有当诊断会影响治疗选择时（例如当存在浸润性而非离散性肿块时，当肾脏肿块可能是另一种已知癌症的转移时，或者有时在化疗或转移性肾脏肿块的全身治疗前确认诊断时），才建议使用这种方法。

三维CT、CT血管造影和磁共振血管造影可在手术前，特别是在保留肾脏手术前进行，以明确RCC的性质，更正确地描述肾脏动脉的数目和血管类型。（见泌尿系统影像学检查。)这些影像学检查实际上已取代了主动脉造影和选择性肾动脉血管造影。

必须进行胸片和肝功能检查。如果胸片异常，则必须行胸部CT检查。如果碱性磷酸酶升高，必须进行骨扫描。应测定血电解质、血尿素氮（BUN）、肌酐和血钙。除非双肾均受累，BUN和血肌酐无明显变化。

氟脱氧葡萄糖 (FDG) PET/CT 在大多数原发性肾细胞癌中并不常规进行，但它可能有益于高危肿瘤的术前分期以及转移性疾病的全身治疗。一种新型 PET 显像剂，锆 89 (89Zr)-去铁胺 (DFO)-吉伦妥昔单抗，可以以高灵敏度和特异性识别透明细胞肾细胞癌 (ccRCC)。1）。

肾脏的CT对比扫描（皮质发育期和肾病期） 图片 © Springer Science+Business Media

分期 各项检查的结果有助于初步对肿瘤进行分期。TNM分期（肿瘤，淋巴结转移）系统已更精确的细化（见表肾细胞癌的AJCC/TNM分期和肾细胞癌的TNM定义)。诊断时局灶RCC占45%，局部侵犯占33%，播散至邻近器官占25％。 表格 AJCC/TNM*肾细胞癌分期 表格 表格 TNM肾细胞癌定义* 表格