妊娠并发症的危险因素

妊娠期并发症的危险因素包括
孕产妇既往的疾病和特征
可改变的危险因素（如吸烟、药物滥用）
既往产科并发症（如既往子痫前期病史）
这里将讨论一些主要的风险因素。有关可能使怀孕复杂化的其他医疗状况，请参阅 妊娠合并疾病。
糖尿病
先前存在的 糖尿病 约有 1% 的妊娠存在（1， 2)，约有 8%的孕妇患有妊娠糖尿病（3）。随着肥胖发生率的增加，糖尿病发病率也增加了。
先前存在 胰岛素依赖型糖尿病 增加了以下的风险：
先前患有糖尿病的孕妇中巨大胎儿的发生率比一般人群中的孕妇高约 50%。围产期胎儿或新生儿死亡的发生率也较高。
既往患有糖尿病的女性更有可能因产科或医学适应症而需要早产。怀孕期间的锻炼（通过明智的饮食改变）减少了这些妇女对剖宫产和手术分娩的需求（4, 5）。
怀孕前和怀孕早期严格控制血糖对防止胎儿畸形至关重要。
孕期对胰岛素的需要量常会增加。
妊娠糖尿病 增加了以下的风险：
孕24～28周时常规筛查妊娠期糖尿病，如果有高危因素，则在早孕期进行筛查。危险因素包括：
妊娠期糖尿病史
既往妊娠分娩巨大儿
不明原因流产
孕前体重指数（BMI）>30 kg/m2
母亲年龄>40岁
糖尿病家族史
非西班牙裔亚裔/太平洋岛民和西班牙裔/拉丁裔
筛查和确认妊娠糖尿病的诊断可以分 1 或 2 个步骤完成 (6, 7)：
1 步测试：空腹、75 克葡萄糖、2 小时口服葡萄糖耐量测试 (GTT) 。异常结果包括以下任何一项：空腹（≥ 92 mg/dL [5.1 mmol/L]）；1 小时（≥ 180 mg/dL [10 mmol/L]）；或 2 小时（≥ 153 mg/dL [8.5 mmol/L）。
2 步测试：非空腹、50 g 葡萄糖、1 小时 GTT；如果异常（≥ 130 mg/dL [7.5 mmol/L] 至 140 mg/dL [7.8 mmol/L]），则空腹、100 g、3 小时 GTT。结果解释，见表格 使用 3 小时口服葡萄糖耐量试验确定妊娠糖尿病的血糖阈值。
美国妇产科学院 (ACOG) 建议采用两步测试来诊断妊娠期糖尿病。一步法已被其他组织使用和推广，包括国际糖尿病和妊娠研究组 (IADPSG)（6）。
使用100g口服葡萄糖耐量试验检测妊娠期糖尿病的血糖阈值*
组织
空腹血糖 mg/dL（[mmol/L]）
1小时毫克/分升（mmol/L）
2小时毫克/分升（mmol/L）
3小时毫克/分升（mmol/L）
正常值
95 (5.3)
180 (10)
155 (8.6)
140 (7.8)
美国国家糖尿病资料组
105 (5.8)
190 (10.6)
165 (9.2)
145 (8)
*也可采用100g糖耐量检查。
最佳 的治疗妊娠期糖尿病方法是 （饮食调整，运动，密切 监测 血糖水平和 胰岛素必要时）减少孕产妇，胎儿和新生儿不良结局的风险。妊娠期糖尿病女性一生中发生心血管事件的风险较高，分娩后应转诊接受适当的心血管风险评估和随访。
妇女妊娠糖尿病患者可能在孕前已存在未确诊的糖尿病。因此，应在产后6至12周使用与未妊娠患者相同的检测和标准糖尿病筛查。
看 妊娠期糖尿病 了解有关妊娠期糖尿病管理的详细信息。
糖尿病参考文献
1.Deputy NP, Kim SY, Conrey EJ, Bullard KM: Prevalence and Changes in Preexisting Diabetes and Gestational Diabetes Among Women Who Had a Live Birth - United States, 2012-2016. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 67(43):1201-1207, 2018.2018 年 11 月 2 日发布。doi:10.15585/mmwr.mm6743a2
2.Goya M, Codina M: Diabetes mellitus and pregnancy.Updated clinical practice guideline 2021.Executive summary. Endocrinol Diabetes Nutr (Engl Ed) 70 Suppl 1:1-6, 2023.doi:10.1016/j.endien.2021.12.006
3.Gregory EC, Ely DM: Trends and Characteristics in Gestational Diabetes: United States, 2016-2020. Natl Vital Stat Rep 71(3):1-15, 2022.
4.Artal R: Exercise: The alternative therapeutic intervention for gestational diabetes.Clinical Obstetrics and Gynecology 46 (2):479–487, 2003.
5.Artal R: The role of exercise in reducing the risks of gestational diabetes mellitus in obese women.Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 29 (1):123–4132, 2015.
6.American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG): ACOG Practice Bulletin No. 190: Gestational Diabetes Mellitus. Obstet Gynecol.2018;131(2):e49-e64.doi:10.1097/AOG.0000000000002501
7.American Diabetes Association Professional Practice Committee: 2.Diagnosis and Classification of Diabetes: Standards of Care in Diabetes-2024. Diabetes Care.2024;47(Suppl 1):S20-S42.doi:10.2337/dc24-S002
高血压
慢性高血压：在怀孕前出现或在怀孕 20 周前出现
妊娠期高血压：妊娠 20 周后，至少间隔4小时的2次新发的收缩压和/或舒张压（BP）≥140/≥90 mmHg
先兆子痫：妊娠 20 周后新发的持续性（4 小时内出现 2 次）收缩压和/或舒张压 ≥ 140/≥ 90 mm Hg 或至少 1 次测量收缩压和/或舒张压 ≥ 160/≥ 110 mm Hg PLUS新发不明原因蛋白尿（> 300 mg/24 小时或尿蛋白/肌酐比 ≥ 0.3 或试纸读数 2+；在没有蛋白尿的情况下，新发高血压伴新发的其他终末器官损伤迹象（例如，血小板减少症） [血小板 < 100,000/mcL]、肝功能受损、肾功能不全、肺水肿、新发头痛 [对药物无反应且不能被其他诊断解释]、视觉症状）。
具有严重特征的先兆子痫：具有持续性（4 小时内 2 次发作）收缩压和/或舒张压 ≥ 160/≥ 110 mm Hg 和/或其他终末器官损伤迹象的先兆子痫
HELLP综合征：一种伴有溶血、肝酶升高和血小板计数低的重度子痫前期
慢性高血压合并先兆子痫：既往患有高血压的女性在 20 周后高血压加重，出现新的或恶化的蛋白尿或其他终末器官损害的迹象
子痫：新发的强直阵挛、局灶性或多灶性癫痫发作不能由其他原因引起
慢性高血压会增加以下风险：
在尝试怀孕之前，患有高血压的女性应该了解相关风险。产前护理应在怀孕早期尽早开始。需要抗高血压治疗的患有慢性高血压的孕妇应开始或继续使用适当的药物，并转诊给母胎医学专家（2）。
妊娠期慢性高血压的管理包括测量基线肾功能（如血清肌酐、血尿素氮[BUN]）、眼底检查和直接心血管评估（听诊，有时心电图、超声心动图或两者）。在孕期的每一阶段检测24小时尿蛋白、血清尿酸和肌酐以及血细胞比容。
孕28周超声检查监测胎儿生长情况，此后每4周检查一次。由母胎专科医师利用多血管多普勒超声检测评价胎儿生长迟缓情况。
如果妇女有较高的先兆子痫风险，临床医生应开具小剂量阿司匹林（81mg至 162 毫克，每天口服一次），从妊娠12~28周开始每日服用，直至分娩（ 3, 4)。
有先兆子痫或妊娠高血压病史的妇女一生中发生心血管事件的风险较高，分娩后应转诊接受适当的心血管风险评估和随访。
高血压参考
1.American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG): ACOG Practice Bulletin, Number 222: Gestational hypertension and preeclampsia.Obstet Gynecol 133 (1):1, 2019.doi: 10.1097/AOG.0000000000003018
2.Tita AT, Szychowski JM, Boggess K, et al: Treatment for Mild Chronic Hypertension during Pregnancy. N Engl J Med 386(19):1781-1792, 2022.doi:10.1056/NEJMoa2201295
3.American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG) ACOG Committee Opinion No. 743: Low-dose aspirin use during pregnancy.Obstet Gynecol 132 (1):e44–e52, 2018.doi: 10.1097/AOG.0000000000002708
4.Ayyash M, Goyert G, Garcia R, et al: Efficacy and Safety of Aspirin 162 mg for Preeclampsia Prophylaxis in High-Risk Patients. Am J Perinatol.2023 年 7 月 29 日在线发布。doi:10.1055/s-0043-1771260
甲状腺疾病
甲状腺疾病可能先于怀孕，或在妊娠期发展。 怀孕并不改变甲亢和甲减的症状。
疾病和治疗药物对胎儿的影响各不相同。 但通常情况下，未经治疗或未充分治疗的甲状腺功能亢进可导致
未经治疗的甲状腺功能低下可导致
儿童智力缺陷
如果女性患有或曾经有过甲状腺疾病，那么妊娠期和妊娠后要密切监测孕妇及婴儿出生后的的甲状腺功能状态。对于妊娠期发现的甲状腺肿和甲状腺结节，应与非妊娠期患者一样进行评估（见甲状腺结节患者的治疗方法和单纯无毒性甲状腺肿的诊断)。
性传播感染（STIs)
应在怀孕期间进行性传播感染筛查，以使治疗成为可能，并防止宫内或围产期传播感染对胎儿或新生儿造成不良影响。以...的速率 先天性梅毒 在美国持续上升（见 疾病预防控制中心:2021年全国性病概况）。
常规产前护理包括 HIV 感染、乙型肝炎(1)和梅毒的筛查测试，如果小于 25 岁，则在第一次产前检查时进行衣原体感染和淋病筛查。如果梅毒风险持续存在或患者居住在梅毒流行地区，则应在孕期和分娩时再次进行梅毒检测（2）。孕妇感染以上病原体均需抗菌治疗。
胎儿宫内梅毒可造成胎儿死亡、先天性畸形以及严重的残疾。
如果不接受治疗， 风险艾滋病毒传播 从母亲到孩子的分娩时间约占产前时间的 30%，约占产中时间的 25%。孕妇在怀孕前和怀孕期间以及新生儿出生后6至12小时内接受抗逆转录病毒治疗，可降低HIV传播给胎儿的风险至三分之二；风险可能较低（<2%）联合使用2或3种抗病毒药物。在怀孕期间和分娩时给母亲服用高效抗逆转录病毒药物，以防止母婴传播。
怀孕期间，肝炎、细菌性阴道病、淋病和生殖器衣原体感染会增加 早产和 胎膜早破的风险。
治疗细菌性阴道病、淋病或衣原体感染可能延长从胎膜破裂到分娩的时间，可减少胎儿炎症从而改善胎儿预后
性传播感染参考
1.American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG): ACOG Clinical Practice Guideline No. 6.: Viral Hepatitis in Pregnancy, Obstet Gynecol 2023;142(3):745-759.doi:10.1097/AOG.0000000000005300
2.Workowski KA. , Laura H. Bachmann LH, Chan PA: Sexually transmitted infections treatment guidelines, 2021.MMWR Recomm Rep 70 (4):1–187, 2021.doi: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.rr7004a1external icon
女性生殖道异常
药物滥用
暴露于致畸原
接触汞
海鲜中的水银可能对胎儿有毒。FDA（见关于可能怀孕或妊娠或哺乳人群和1-11岁儿童食用鱼的建议) 建议如下：
避免食用墨西哥湾的方头鱼、鲨鱼、剑鱼、大眼金枪鱼、马林鱼、橙罗基鱼和鲭鱼
长鳍金枪鱼限制每周进食4盎司（平均一餐）
在食用当地湖泊、河流和沿海区域捕的鱼之前，检查当地的报告，了解这些鱼的安全性，如果不能确定汞的含量很低，限制食用量为4盎司/周，同时避免食用其他海鲜
墨西哥湾的方头鱼是所有鱼类中汞含量最高的（经美国食品和药物管理局 (FDA) 测试）；来自大西洋的方头鱼可以安全食用。
Image from the U.S. Food and Drug Administration (FDA) and the United States Environmental Protection Agency (EPA).
专家建议，对于低汞海鲜，怀孕或哺乳妇女（幼儿）食用8〜12盎司（平均2或3餐）/周。海鲜，包括比目鱼，虾，罐装淡金枪鱼，鲑鱼，鳕鱼，罗非鱼，鳕鱼和鲶鱼。鱼含有的营养素对胎儿生长发育非常重要。
母亲年龄
青少年占所有妊娠的13%，子痫前期、早产和贫血的发生率增加，常导致胎儿生长受限。 部分原因在于青少年往往忽视产前护理、经常吸烟或使用其他物质，并且性传播感染率较高。
年龄≥35岁的妇女，子痫前期，妊娠期糖尿病、分娩障碍、胎盘早剥、死产和前置胎盘的发生率增加。 这些妇女患有基础疾病的可能性也更大（如慢性高血压、糖尿病）。由于胎儿染色体异常的风险随着母亲年龄的增加而增加，因此应提供胎儿畸形的基因检测和详细的超声筛查。
最常见的染色体异常是常染色体三体。美国国家出生缺陷预防研究 (NBDPS) 发现，40 岁以上女性的后代患心脏异常、食管闭锁、尿道下裂和颅缝早闭的风险增加 (1)。
产妇年龄参考
1.Gill SK, Broussard C, Devine O, et al: Association between maternal age and birth defects of unknown etiology: United States, 1997-2007.Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 94 (12):1010–1018, 2012.doi: 10.1002/bdra.23049
母亲体重
孕前体质指数（BMI）<15.5kg/m2的孕妇被视为低体重，其新生儿易出现低出生体重(<2.5kg)。鼓励这些孕妇在孕期体重增加至少12.5kg。
孕前BMI 在25~29.9 kg/m2（超重）或≥30kg/m2（肥胖）的孕妇，母体有发生高血压、糖尿病、过期妊娠、妊娠丢失、巨大儿、先天畸形、胎儿宫内生长受限、子痫前期、需剖宫产的风险。 理想情况下，应在怀孕前开始减肥，首先尝试改变生活方式（如增加运动，饮食结构的改变）。应鼓励超重或肥胖的女性在怀孕期间限制体重增加，最好是通过改变自己的生活方式。 医学研究所（IOM）使用以下准则：
超重：体重增加限制在6.8至11.3kg（15至25磅）
肥胖：体重增加限制在<5~9kg（<11~20磅）
但是，并非所有专家都认可IOM的推荐。许多专家建议采取个体化的方法，包括更有限的体重增加和生活方式的改变（例如，增加体力活动，改变饮食），特别是对肥胖女性1)。在怀孕期间，应鼓励大多数妇女每周至少锻炼3次，每周总计150分钟（2)。
对于超重或肥胖的孕妇，孕期改变生活方式可降低妊娠期糖尿病和先兆子痫的风险。
在初次产检和妊娠过程中定期讨论适当的孕期体重增加，饮食和锻炼是很重要的。
产妇体重参考文献
1.Artal R, Lockwood CJ, Brown HL: Weight gain recommendations in pregnancy and the obesity epidemic.Obstet Gynecol 115 (1):152–155, 2010.doi: 10.1097/AOG.0b013e3181c51908
2.Mottola MF, Davenport MH, Ruchat SM, et al: 2019 Canadian guideline for physical activity throughout pregnancy.Br J Sports Med 52 (21):1339–1346, 2018.doi: 10.1136/bjsports-2018-100056
多胎妊娠
多胎妊娠 增加以下风险：
通常在妊娠初期就可以通过超声检查检测出多胎妊娠。多胎妊娠的发生率一直在增加；用于 辅助生殖技术 对这一增长做出了重大贡献（1)。
多胎妊娠参考
1.American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): ACOG Practice Bulletin No. 231: Multifetal gestations: Twin, triplet, and higher-order multifetal pregnancies.Obstet Gynecol 137 (6):e145–e162, 2021.doi: 10.1097/AOG.0000000000004397
新生儿遗传或先天性疾病史
对大多数夫妇来讲，若曾分娩染色体异常胎儿，则再次发生新生儿染色体异常的风险增加（被识别的或者忽略的)。 大多数遗传性疾病的复发风险是未知的。大多数先天性畸形都是多因素的；后续胎儿出现畸形的风险因缺陷本身而异。
如果夫妇曾有一个基因或染色体疾病新生儿, 遗传咨询和基因筛查推荐做。如果一对夫妇，曾有存在先天性畸形的新生儿，建议进行遗传筛查、高分辨率超声检查和母胎医学专家评估。
前次死胎史
死胎 根据疾病控制和预防中心 (CDC ）1]）的定义，在分娩前或分娩过程中，胎儿在妊娠≥20周时死亡 或世界卫生组织定义的28周以上（2）。妊娠后期胎儿死亡可能有母体，胎盘，胎儿解剖或遗传原因（见表常见的死产原因)。 死胎或晚期流产史（如在16～20周）增加了再次妊娠胎儿死亡的风险。风险的程度取决于前次死胎的原因。 推荐使用产前监测监护胎儿情况（如无应激试验、生物物理评分）。
治疗母体疾病（如慢性高血压、糖尿病、感染）可能会降低本次妊娠死产的风险。
之前的死产参考
1.CDC: What is stillbirth?访问时间：2024 年 3 月。
2.World Health Organization: Stillbirth.访问时间：2024 年 3 月。
既往早产史
早产 指在孕37周前分娩先前因早产而导致的早产会增加未来早产的风险。有时，由于某些妊娠并发症（例如，严重的先兆子痫或有症状的前置胎盘），医学上也会出现早产的情况。这些疾病不是早产的独立危险因素，但可能复发，应采取适当的监测或预防措施。
对于曾经因不明原因早产的妇女，应从妊娠 15 至 16 周开始，每 2 周进行一次密切监测，直至妊娠 23 至 24 周。评估可能包括（1）
从15到16周开始进行超声波评估，包括测量宫颈长度
检测 进行细菌性阴道病， 如果有症状
对有早产症状的女性进行胎儿纤连蛋白测量
既往早产参考
1.Prediction and Prevention of Spontaneous Preterm Birth: ACOG Practice Bulletin, Number 234. Obstet Gynecol.2021;138(2):e65-e90.doi:10.1097/AOG.0000000000004479