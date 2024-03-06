妊娠并发症的危险因素

先前存在的 糖尿病 约有 1% 的妊娠存在（1， 2)，约有 8%的孕妇患有妊娠糖尿病（3）。随着肥胖发生率的增加，糖尿病发病率也增加了。

先前存在 胰岛素依赖型糖尿病 增加了以下的风险：

肾盂肾炎

酮症酸中毒

子痫前期

胎儿死亡

严重胎儿畸形

巨大胎儿（胎儿体重>4.5公斤）

如果存在血管病变，导致胎儿生长受限

需要早产， 剖腹产， 或手术分娩

先前患有糖尿病的孕妇中巨大胎儿的发生率比一般人群中的孕妇高约 50%。围产期胎儿或新生儿死亡的发生率也较高。

既往患有糖尿病的女性更有可能因产科或医学适应症而需要早产。怀孕期间的锻炼（通过明智的饮食改变）减少了这些妇女对剖宫产和手术分娩的需求（4, 5）。

怀孕前和怀孕早期严格控制血糖对防止胎儿畸形至关重要。

孕期对胰岛素的需要量常会增加。

妊娠糖尿病 增加了以下的风险：

妊娠期高血压疾病

巨大胎儿

需要剖宫产

孕24～28周时常规筛查妊娠期糖尿病，如果有高危因素，则在早孕期进行筛查。危险因素包括：

妊娠期糖尿病史

既往妊娠分娩巨大儿

不明原因流产

孕前体重指数（BMI）>30 kg/m2

母亲年龄>40岁

糖尿病家族史

非西班牙裔亚裔/太平洋岛民和西班牙裔/拉丁裔

筛查和确认妊娠糖尿病的诊断可以分 1 或 2 个步骤完成 (6, 7)：

1 步测试：空腹、75 克葡萄糖、2 小时口服葡萄糖耐量测试 (GTT) 。异常结果包括以下任何一项：空腹（≥ 92 mg/dL [5.1 mmol/L]）；1 小时（≥ 180 mg/dL [10 mmol/L]）；或 2 小时（≥ 153 mg/dL [8.5 mmol/L）。

2 步测试：非空腹、50 g 葡萄糖、1 小时 GTT；如果异常（≥ 130 mg/dL [7.5 mmol/L] 至 140 mg/dL [7.8 mmol/L]），则空腹、100 g、3 小时 GTT。结果解释，见表格 使用 3 小时口服葡萄糖耐量试验确定妊娠糖尿病的血糖阈值。

美国妇产科学院 (ACOG) 建议采用两步测试来诊断妊娠期糖尿病。一步法已被其他组织使用和推广，包括国际糖尿病和妊娠研究组 (IADPSG)（6）。

表格 使用100g口服葡萄糖耐量试验检测妊娠期糖尿病的血糖阈值* 表格

最佳 的治疗妊娠期糖尿病方法是 （饮食调整，运动，密切 监测 血糖水平和 胰岛素必要时）减少孕产妇，胎儿和新生儿不良结局的风险。妊娠期糖尿病女性一生中发生心血管事件的风险较高，分娩后应转诊接受适当的心血管风险评估和随访。

妇女妊娠糖尿病患者可能在孕前已存在未确诊的糖尿病。因此，应在产后6至12周使用与未妊娠患者相同的检测和标准糖尿病筛查。

看 妊娠期糖尿病 了解有关妊娠期糖尿病管理的详细信息。