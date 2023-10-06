孕期，一些疾病经常需要药物治疗。 一般情况下，当潜在的益处大于已知的风险时，孕期可考虑用该药物治疗疾病

并非母体循环中的所有药物或其他物质都会穿过胎盘（转移）给胎儿。一些透过胎盘的药物可能对胎儿有直接毒性或致畸作用。 不能透过胎盘的药物仍可通过以下途径损害胎儿

收缩胎盘血管，进而影响气体和营养物质交换

子宫张力增高导致缺氧损伤

改变母体生理机能（例如，引起低血压）

有关怀孕期间有不良影响的一些药物的列表，请参阅表 妊娠期选定药物的安全性。

药物通过胎盘弥散与通过其他上皮屏障弥散的方式相似(参见吸收)。 药物是否能够通过胎盘及其速度与药物的分子量、与其他物质的结合程度（例如，载体蛋白）、通过胎盘绒毛的交换面积以及由胎盘代谢的药物量有关。 大多数分子量<500道尔顿的药物能够穿过胎盘进入胎儿血液循环。 大分子量物质（例如与蛋白结合的药物）通常不通过胎盘。 一个例外是免疫球蛋白G，它可用于治疗疾病，如胎儿同种免疫性血小板减少症或胎儿血色素沉着症。 一般情况下，药物浓度在母体血循环和胎儿组织之间达到平衡最少需要30～60分钟；然而，一些药物在母体和胎儿循环中没有达到相似的浓度。

药物对胎儿的影响很大程度上取决于暴露时的胎龄、胎盘通透性、母体因素、药物效力和药物剂量。

胎龄影响药物作用的类型：

受精后20天内： 此时药物影响通常是全或无的效应，即或者杀死胚胎或者完全不影响。 这个阶段一般无致畸作用。

器官形成过程中（受精后20到56天）： 致畸作用最可能发生在这个阶段。 在这个阶段到达胚胎的药物可能导致自然流产、亚致死性肉体解剖缺陷（真正的致畸作用）、隐性胚胎病变（一种永久性的细微代谢或功能缺陷，可能在以后的生活中表现出来），或儿童癌症的风险增加（例如，当母亲被给予放射性碘治疗甲状腺癌时）;或者药物可能没有可测量的效果。

器官形成以后（孕中晚期）：不会有致畸作用发生，但药物可能影响已发育正常的胎儿器官和组织的生长和功能。 随着胎盘代谢增加，发生胎儿不良反应需要更高的药物剂量。

母体因素包括影响药物吸收、分布、代谢和排泄因素。 例如，恶心和呕吐可能会降低口服药物的吸收。

美国主要结构性出生缺陷的总体发生率约为 3%（1）；大多数畸形是由遗传、环境、多因素或未知原因造成的。很难确定治疗药物是导致先天畸形的总体发生率。例如，在一项针对 5504 例出生缺陷病例的研究中，只有 20% 有明确的原因，而已知原因的病例中 < 1% 是由药物引起的（2）。