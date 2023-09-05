宫颈癌 是一种常见的妇科恶性肿瘤，也是中低收入国家癌症死亡的主要原因（1, 2）。有效的筛查和预防方法已经存在，并已被证明可以降低宫颈癌的发病率和死亡率（3, 4）。
宫颈癌筛查 建议美国所有女性进行筛查，但主要医疗组织在起始年龄、检查选择和筛查频率方面存在差异。
2020 年，世界卫生组织 (WHO) 启动了一项消除宫颈癌这一公共卫生问题的全球战略，并于 2030 年实现以下目标（参见 WHO: Cervical Cancer Elimination Initiative）：
90% 的女孩在 15 岁时已完全接种 HPV 疫苗
70% 的女性在 35 岁之前接受高性能测试，并在 45 岁之前再次接受筛查
90% 患有宫颈疾病（癌前病变或浸润性癌症）的女性接受治疗
参考文献
1.Sung H, Ferlay J, Siegel RL, et al: Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries.CA Cancer J Clin 71 (3):209–249, 2021. doi: 10.3322/caac.21660
2.Bhatla N, Aoki D, Sharma DN, Sankaranarayanan R: Cancer of the cervix uteri: 2021 update. Int J Gynaecol Obstet 155 Suppl 1(Suppl 1):28-44, 2021.doi:10.1002/ijgo.13865
3.Koliopoulos G, Nyaga VN, Santesso N, et al: Cytology versus HPV testing for cervical cancer screening in the general population. Cochrane Database Syst Rev 8(8):CD008587, 2017.2017 年 8 月 10 日发布。doi:10.1002/14651858.CD008587.pub2
4.Arbyn M, Xu L, Simoens C, Martin-Hirsch PP: Prophylactic vaccination against human papillomaviruses to prevent cervical cancer and its precursors. Cochrane Database Syst Rev 5(5):CD009069, 2018.2018 年 5 月 9 日发布。doi:10.1002/14651858.CD009069.pub3
宫颈癌筛查
常规宫颈癌筛查可有效检测浸润前和早期疾病，并降低宫颈癌发病率和死亡率。
检查子宫颈异常的方法有两种：
检测高危 HPV 基因型
巴氏试验（宫颈细胞学）
如果无法进行 Pap 和 HPV 检测（例如，在资源有限的环境中），则在应用醋酸或 Lugol 碘后对宫颈进行目视检查是一种替代筛查方法。
宫颈筛查指南有所不同；一般准则包括（见表 宫颈癌筛查）：
21 至 25 岁：筛查起始年龄
21 至 29 岁：选项包括每 3 年单独进行一次巴氏试验（美国预防服务工作组 [USPSTF， 1]);每 5 年单独进行 HPV 检测（美国癌症协会 [ACS， 2]);或每 5 年进行一次巴氏涂片和 HPV 联合检测
20 至 65 岁：选项包括每 5 年进行一次巴氏涂片和 HPV 联合检测（USPSTF 首选）；每 5 年单独进行 HPV 检测（ACS 首选）；或每 3 年单独进行巴氏试验
> 65岁:如果之前10年的一系列检查正常，则停止检测;如果妇女没有足够的正常检测结果，或者如果她们以前没有进行筛查，则应继续进行检测
对于仅通过巴氏试验筛查的患者，如果细胞学结果为ASCUS（意义未明的非典型鳞状细胞），这是一个不确定的结果，HPV检测是后续评估的首选方法；这种方法称为反射 HPV 检测。如果 HPV 检测结果为阴性，则应在 3 年后再次筛查。如果 HPV 检测呈阳性，则应进行阴道镜检查。
对于接受过全子宫切除术（子宫颈和子宫切除）并且没有宫颈癌或高级别宫颈上皮内瘤变病史的女性，无需进行进一步筛查。
宫颈癌筛查
年龄组（岁）
ACS 2020 Recommendations*
USPSTF 2018 年建议*
21-24 岁
无筛选
每 3 年单独进行宫颈细胞学检查
年龄 25–29
以下标准之一：
每 3 年单独进行宫颈细胞学检查
年龄 30‒65 岁
以下标准之一：
以下标准之一：
年龄>65
如果先前的筛查结果为阴性，则终止筛查‡
对于没有事先筛查文件的女性，继续筛查直到满足停止标准
如果先前筛查结果为阴性†且宫颈癌风险不高，则停止筛查
† 初级筛查应使用 FDA 批准的初级 HPV 测试。
‡充分的阴性预先筛查目前定义为过去10年内连续2次原发性HPV检测阴性或2次Pap/HPV检测阴性或3次Pap（细胞学）检测阴性，最近一次检测发生在过去3-5年内。
ACS = 美国癌症协会； FDA = 美国食品和药物管理局； HPV = 人乳头瘤病毒； hrHPV = 高危型 HPV； Pap = 巴帕尼科拉； USPSTF = 美国预防工作组。
巴氏检查（宫颈细胞学）于 1928 年发现，是宫颈癌筛查的重大进展。宫颈细胞学结果使用标准化术语 Bethesda 系统报告（见表 宫颈细胞学贝塞斯达分类）。
Bethesda宫颈细胞学分类*
分类
具体描述
注释
标本类型
常规（巴氏涂片[Pap]检查），液基细胞学或其他
检测方法要说明。
标本是否充足
满意度的评估
描述了任何质量指标（例如，宫颈管/转化区成分的存在或缺失、部分模糊的血液、炎症）。
评估不满意（拒收和未处理）
说明原因。
评估不满意，但处理和评估
说明原因。
普通分类（可选择）
没有上皮病变或肿瘤
上皮细胞异常
其他检查结果
检查结果在下文的解释中陈述或描述
阴性（非恶性）异常的描述†
微生物
可能的发现包括如下：
非瘤样发现（报告是选择性的）
可能的发现包括如下：
上皮细胞异常的描述
鳞形细胞癌
可能的发现包括如下：
腺上皮细胞
可能的发现包括如下：
其他异常描述
子宫内膜细胞（妇女>45岁）*
标本是否非鳞状上皮内瘤变需说明
其他肿瘤
—
类型要特别指出。
*若用自动装置筛查需写入报告，其他试验（如HPV）及结果也应写入报告。
†如果没有肿瘤的细胞证据，报告应在此处或一般分类中说明上皮内病变或恶性肿瘤为阴性。
‡HPV感染的细胞学改变－以往被称为挖空细胞，挖空细胞样不典型增生和尖锐湿疣异型增生－被归为低度宫颈上皮内瘤变。
CIN=宫颈上皮内瘤变；CIS=原位癌；HPV=人乳头瘤状病毒；IUD=宫内节育器；NOS=没有特殊说明。
Adapted from the Bethesda System 2014, National Institutes of Health.
筛查参考文献
1.US Preventive Services Task Force, Curry SJ, Krist AH, et al: Screening for Cervical Cancer: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA.2018;320(7):674-686.doi:10.1001/jama.2018.10897
2.Fontham ETH, Wolf AMD, Church TR, et al: Cervical cancer screening for individuals at average risk: 2020 guideline update from the American Cancer Society. CA Cancer J Clin 70(5):321-346, 2020.doi:10.3322/caac.21628
宫颈癌的预防
(参见人乳头瘤病毒 (HPV)疫苗以及Centers for Disease Control and Prevention: Human Papillomavirus (HPV) Vaccination Information for Clinicians。）
二价疫苗：针对16、18亚型（导致大多数宫颈癌）
四价疫苗：针对16、18、6、11亚型
九价疫苗：可针对与四价疫苗相同的亚型，同时还针对31、33、45、52、58亚型（导致15%的宫颈癌）
6和11亚型导致> 90％的可见生殖器疣。
疫苗旨在预防宫颈癌而非治疗。如果在第一次性行为和可能接触HPV之前接种这三种疫苗是最有效的。
HPV疫苗被推荐用于所有人群，最好是在他们性行为活跃之前。标准建议是从11岁至12岁开始接种疫苗，但接种可从9岁开始。
预防参考文献
1.World Health Organization: Immunization, Vaccines and Biologicals: Human papillomavirus vaccines (HPV)