常规宫颈癌筛查可有效检测浸润前和早期疾病，并降低宫颈癌发病率和死亡率。

检查子宫颈异常的方法有两种：

检测高危 HPV 基因型

巴氏试验（宫颈细胞学）

如果无法进行 Pap 和 HPV 检测（例如，在资源有限的环境中），则在应用醋酸或 Lugol 碘后对宫颈进行目视检查是一种替代筛查方法。

宫颈筛查指南有所不同；一般准则包括（见表 宫颈癌筛查）：

21 至 25 岁：筛查起始年龄

21 至 29 岁：选项包括每 3 年单独进行一次巴氏试验（美国预防服务工作组 [USPSTF， 1]);每 5 年单独进行 HPV 检测（美国癌症协会 [ACS， 2]);或每 5 年进行一次巴氏涂片和 HPV 联合检测

20 至 65 岁：选项包括每 5 年进行一次巴氏涂片和 HPV 联合检测（USPSTF 首选）；每 5 年单独进行 HPV 检测（ACS 首选）；或每 3 年单独进行巴氏试验

> 65岁:如果之前10年的一系列检查正常，则停止检测;如果妇女没有足够的正常检测结果，或者如果她们以前没有进行筛查，则应继续进行检测

对于仅通过巴氏试验筛查的患者，如果细胞学结果为ASCUS（意义未明的非典型鳞状细胞），这是一个不确定的结果，HPV检测是后续评估的首选方法；这种方法称为反射 HPV 检测。如果 HPV 检测结果为阴性，则应在 3 年后再次筛查。如果 HPV 检测呈阳性，则应进行阴道镜检查。

对于接受过全子宫切除术（子宫颈和子宫切除）并且没有宫颈癌或高级别宫颈上皮内瘤变病史的女性，无需进行进一步筛查。

表格 宫颈癌筛查 表格

巴氏检查（宫颈细胞学）于 1928 年发现，是宫颈癌筛查的重大进展。宫颈细胞学结果使用标准化术语 Bethesda 系统报告（见表 宫颈细胞学贝塞斯达分类）。

表格 Bethesda宫颈细胞学分类* 表格