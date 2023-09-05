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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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子宫颈癌普查及预防

作者：Pedro T. Ramirez, MD, Houston Methodist Hospital;
Gloria Salvo, MD, MD Anderson Cancer Center
已审核/已修订 9月 2023
看法 进行患者培训

宫颈癌 是一种常见的妇科恶性肿瘤，也是中低收入国家癌症死亡的主要原因（1, 2）。有效的筛查和预防方法已经存在，并已被证明可以降低宫颈癌的发病率和死亡率（3, 4）。

宫颈癌筛查 建议美国所有女性进行筛查，但主要医疗组织在起始年龄、检查选择和筛查频率方面存在差异。

2020 年，世界卫生组织 (WHO) 启动了一项消除宫颈癌这一公共卫生问题的全球战略，并于 2030 年实现以下目标（参见 WHO: Cervical Cancer Elimination Initiative）：

  • 90% 的女孩在 15 岁时已完全接种 HPV 疫苗

  • 70% 的女性在 35 岁之前接受高性能测试，并在 45 岁之前再次接受筛查

  • 90% 患有宫颈疾病（癌前病变或浸润性癌症）的女性接受治疗

参考文献

  1. 1.Sung H, Ferlay J, Siegel RL, et al: Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries.CA Cancer J Clin 71 (3):209–249, 2021. doi: 10.3322/caac.21660

  2. 2.Bhatla N, Aoki D, Sharma DN, Sankaranarayanan R: Cancer of the cervix uteri: 2021 update. Int J Gynaecol Obstet 155 Suppl 1(Suppl 1):28-44, 2021.doi:10.1002/ijgo.13865

  3. 3.Koliopoulos G, Nyaga VN, Santesso N, et al: Cytology versus HPV testing for cervical cancer screening in the general population. Cochrane Database Syst Rev 8(8):CD008587, 2017.2017 年 8 月 10 日发布。doi:10.1002/14651858.CD008587.pub2

  4. 4.Arbyn M, Xu L, Simoens C, Martin-Hirsch PP: Prophylactic vaccination against human papillomaviruses to prevent cervical cancer and its precursors. Cochrane Database Syst Rev 5(5):CD009069, 2018.2018 年 5 月 9 日发布。doi:10.1002/14651858.CD009069.pub3

宫颈癌筛查

常规宫颈癌筛查可有效检测浸润前和早期疾病，并降低宫颈癌发病率和死亡率。

检查子宫颈异常的方法有两种：

  • 检测高危 HPV 基因型

  • 巴氏试验（宫颈细胞学）

如果无法进行 Pap 和 HPV 检测（例如，在资源有限的环境中），则在应用醋酸或 Lugol 碘后对宫颈进行目视检查是一种替代筛查方法。

宫颈筛查指南有所不同；一般准则包括（见表 宫颈癌筛查）：

  • 21 至 25 岁：筛查起始年龄

  • 21 至 29 岁：选项包括每 3 年单独进行一次巴氏试验（美国预防服务工作组 [USPSTF， 1]);每 5 年单独进行 HPV 检测（美国癌症协会 [ACS， 2]);或每 5 年进行一次巴氏涂片和 HPV 联合检测

  • 20 至 65 岁：选项包括每 5 年进行一次巴氏涂片和 HPV 联合检测（USPSTF 首选）；每 5 年单独进行 HPV 检测（ACS 首选）；或每 3 年单独进行巴氏试验

  • > 65岁:如果之前10年的一系列检查正常，则停止检测;如果妇女没有足够的正常检测结果，或者如果她们以前没有进行筛查，则应继续进行检测

对于仅通过巴氏试验筛查的患者，如果细胞学结果为ASCUS（意义未明的非典型鳞状细胞），这是一个不确定的结果，HPV检测是后续评估的首选方法；这种方法称为反射 HPV 检测。如果 HPV 检测结果为阴性，则应在 3 年后再次筛查。如果 HPV 检测呈阳性，则应进行阴道镜检查。

对于接受过全子宫切除术（子宫颈和子宫切除）并且没有宫颈癌或高级别宫颈上皮内瘤变病史的女性，无需进行进一步筛查。

表格
表格

宫颈癌筛查

年龄组（岁）

ACS 2020 Recommendations*

USPSTF 2018 年建议*

21-24 岁

无筛选

每 3 年单独进行宫颈细胞学检查

年龄 25–29

以下标准之一：

  • HPV 检测† 每 5 年（首选）

  • 每 5 年进行一次 HPV 和 Pap 联合检测（可接受）

  • 每3年进行一次Pap试验（可接受）

每 3 年单独进行宫颈细胞学检查

年龄 30‒65 岁

以下标准之一：

  • 每 5 年进行一次 HPV 检测（首选）

  • 每 5 年进行一次 HPV/Pap 联合检测（可接受）

  • 每3年进行一次Pap试验（可接受）

以下标准之一：

  • 每 3 年单独进行宫颈细胞学检查

  • 每5年单独进行一次HPV检测

  • 每5年进行一次HPV/宫颈细胞学检查

年龄>65

如果先前的筛查结果为阴性，则终止筛查‡

对于没有事先筛查文件的女性，继续筛查直到满足停止标准

如果先前筛查结果为阴性†且宫颈癌风险不高，则停止筛查

† 初级筛查应使用 FDA 批准的初级 HPV 测试。

‡充分的阴性预先筛查目前定义为过去10年内连续2次原发性HPV检测阴性或2次Pap/HPV检测阴性或3次Pap（细胞学）检测阴性，最近一次检测发生在过去3-5年内。

ACS = 美国癌症协会； FDA = 美国食品和药物管理局； HPV = 人乳头瘤病毒； hrHPV = 高危型 HPV； Pap = 巴帕尼科拉； USPSTF = 美国预防工作组。

巴氏检查（宫颈细胞学）于 1928 年发现，是宫颈癌筛查的重大进展。宫颈细胞学结果使用标准化术语 Bethesda 系统报告（见表 宫颈细胞学贝塞斯达分类）。

表格
表格

Bethesda宫颈细胞学分类*

分类

具体描述

注释

标本类型

常规（巴氏涂片[Pap]检查），液基细胞学或其他

检测方法要说明。

标本是否充足

满意度的评估

描述了任何质量指标（例如，宫颈管/转化区成分的存在或缺失、部分模糊的血液、炎症）。

评估不满意（拒收和未处理）

说明原因。

评估不满意，但处理和评估

说明原因。

普通分类（可选择）

没有上皮病变或肿瘤

上皮细胞异常

其他检查结果

检查结果在下文的解释中陈述或描述

阴性（非恶性）异常的描述†

微生物

可能的发现包括如下：

  • Trichomonas vaginalis

  • 真菌形态与Candida物种一致

  • 阴道菌群的变化提示细菌性阴道炎

  • 杆菌形态提示放线菌形态上与Actinomyces种一致的细菌种感染

  • 细胞形态变化与单纯疱疹病毒感染一致

  • 细胞形态变化提示巨细胞病毒感染

非瘤样发现（报告是选择性的）

可能的发现包括如下：

  • 非肿瘤细胞变异（鳞状化生，角化，输卵管化生，萎缩或妊娠相关改变）

  • 反应性细胞改变，包括炎症（淋巴细胞性宫颈炎 ），放射或IUD

  • 子宫切除术后的腺细胞

上皮细胞异常的描述

鳞形细胞癌

可能的发现包括如下：

  • 不能明确意义的不典型鳞状上皮细胞（ASC-US）

  • 不典型鳞状细胞，高级别病变不能除外（ASC－H）

  • 低级别鳞状上皮内病变包括HPV‡感染或轻度不典型增生（CIN1）

  • 高级别鳞状上皮内病变包括中度包括中度（CIN2）和重度不典型增生（CIN3/CIS），病变是否有浸润的特征应描述。

  • 食管鳞状细胞癌

腺上皮细胞

可能的发现包括如下：

  • 非典型细胞：子宫内膜、子宫内膜或腺体； NOS 或在评论中指定

  • 非典型细胞：宫颈细胞或腺细胞；有利于肿瘤

  • 原位腺癌：宫颈管

  • 腺癌：宫颈管，内膜，宫外或其他非特异性部位

其他异常描述

子宫内膜细胞（妇女>45岁）*

标本是否非鳞状上皮内瘤变需说明

其他肿瘤

类型要特别指出。

*若用自动装置筛查需写入报告，其他试验（如HPV）及结果也应写入报告。

†如果没有肿瘤的细胞证据，报告应在此处或一般分类中说明上皮内病变或恶性肿瘤为阴性。

‡HPV感染的细胞学改变－以往被称为挖空细胞，挖空细胞样不典型增生和尖锐湿疣异型增生－被归为低度宫颈上皮内瘤变。

CIN=宫颈上皮内瘤变；CIS=原位癌；HPV=人乳头瘤状病毒；IUD=宫内节育器；NOS=没有特殊说明。

Adapted from the Bethesda System 2014, National Institutes of Health.

筛查参考文献

  1. 1.US Preventive Services Task Force, Curry SJ, Krist AH, et al: Screening for Cervical Cancer: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA.2018;320(7):674-686.doi:10.1001/jama.2018.10897

  2. 2.Fontham ETH, Wolf AMD, Church TR, et al: Cervical cancer screening for individuals at average risk: 2020 guideline update from the American Cancer Society. CA Cancer J Clin 70(5):321-346, 2020.doi:10.3322/caac.21628

宫颈癌的预防

(参见人乳头瘤病毒 (HPV)疫苗以及Centers for Disease Control and Prevention: Human Papillomavirus (HPV) Vaccination Information for Clinicians。）

几种预防HPV疫苗可在全球范围内使用(1)：

  • 二价疫苗：针对16、18亚型（导致大多数宫颈癌）

  • 四价疫苗：针对16、18、6、11亚型

  • 九价疫苗：可针对与四价疫苗相同的亚型，同时还针对31、33、45、52、58亚型（导致15%的宫颈癌）

6和11亚型导致> 90％的可见生殖器疣

疫苗旨在预防宫颈癌而非治疗。如果在第一次性行为和可能接触HPV之前接种这三种疫苗是最有效的。

HPV疫苗被推荐用于所有人群，最好是在他们性行为活跃之前。标准建议是从11岁至12岁开始接种疫苗，但接种可从9岁开始。

预防参考文献

  1. 1.World Health Organization: Immunization, Vaccines and Biologicals: Human papillomavirus vaccines (HPV)

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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