skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

妊娠期需要手术的疾病

作者：Lara A. Friel, MD, PhD, University of Texas Health Medical School at Houston, McGovern Medical School
已审核/已修订 9月 2023
看法 进行患者培训

    妊娠期，某些需要外科手术的疾病难于诊断。 需高度怀疑；假定所有腹部症状都是妊娠相关的，是错的。

    大手术，尤其是腹腔内手术，会增加早产和胎儿死亡的风险。 但是，当提供合适的支持治疗和麻醉（维持血压和氧气供给在正常水平）时，孕妇和胎儿都能很好的耐受手术，这样医生应该不迟疑地实施手术；延迟急诊治疗会更危险。

    经验与提示

    • 当提供合适的支持治疗和麻醉时，孕妇和胎儿都能很好的耐受手术；延迟手术治疗会比急诊手术更危险。

    阑尾炎

    妊娠期可以发生阑尾炎，但是产后更普遍一些。 因为阑尾随着妊娠的进程而在腹中上升，所以疼痛和压痛可能不出现在经典的右下腹，而且疼痛可以是轻度的和抽筋的，与妊娠相关症状类似。 同样，WBC计数在妊娠期通常有一定程度的升高，使得WBC计数比平时更没有参考价值。 连续临床评估和高频加压B超是有用的。

    因为诊断经常延迟，所以阑尾破裂导致的死亡率在妊娠期，尤其是产后有所增长。 这样，如果怀疑阑尾炎，应立即着手手术评估（根据妊娠分期决定腹腔镜或开腹手术）。

    良性卵巢囊肿

    妊娠期良性卵巢囊肿常见。 在妊娠14~16周出现的囊肿通常为黄体囊肿，一般情况下会自行消失。 可能发生附件扭转。 如果附件扭转没有解决，需要进行手术治疗，根据术中情况恢复扭转的附件或切除附件。 12周后，因为卵巢和子宫从骨盆中上升，因此囊肿变得难以诊断。

    卵巢肿块首先由超声方法评估。 明确的评估（如切除）要延迟，如果可能的话，除非以下中的任何一种情况发生，否则需要到14周后才能明确：

    • 囊肿不断扩大。

    • 囊肿具有压痛。

    • 囊肿具有癌症的影像学特征（如固体成分、表面凸起、大小>6cm、形状不规则）。

    胆囊疾病

    胆囊疾病在妊娠期偶有发生。 如果可能，通常是期待治疗；如果症状没有缓解，要进行手术治疗。

    肠梗阻

    妊娠期，肠梗阻能造成肠坏疽合并腹膜炎，及产妇或婴儿致病或死亡。 如果孕妇具有肠梗阻的风险因素的症状和指征（如之前接受过腹部手术、腹腔内感染），那么需要进行及时剖腹探查术。

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
    下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
    下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA

    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

    版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。