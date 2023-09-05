妊娠期需要手术的疾病

看法 进行患者培训
妊娠期，某些需要外科手术的疾病难于诊断。 需高度怀疑；假定所有腹部症状都是妊娠相关的，是错的。
大手术，尤其是腹腔内手术，会增加早产和胎儿死亡的风险。 但是，当提供合适的支持治疗和麻醉（维持血压和氧气供给在正常水平）时，孕妇和胎儿都能很好的耐受手术，这样医生应该不迟疑地实施手术；延迟急诊治疗会更危险。
经验与提示
阑尾炎
妊娠期可以发生阑尾炎，但是产后更普遍一些。 因为阑尾随着妊娠的进程而在腹中上升，所以疼痛和压痛可能不出现在经典的右下腹，而且疼痛可以是轻度的和抽筋的，与妊娠相关症状类似。 同样，WBC计数在妊娠期通常有一定程度的升高，使得WBC计数比平时更没有参考价值。 连续临床评估和高频加压B超是有用的。
因为诊断经常延迟，所以阑尾破裂导致的死亡率在妊娠期，尤其是产后有所增长。 这样，如果怀疑阑尾炎，应立即着手手术评估（根据妊娠分期决定腹腔镜或开腹手术）。
良性卵巢囊肿
胆囊疾病
胆囊疾病在妊娠期偶有发生。 如果可能，通常是期待治疗；如果症状没有缓解，要进行手术治疗。
肠梗阻
妊娠期，肠梗阻能造成肠坏疽合并腹膜炎，及产妇或婴儿致病或死亡。 如果孕妇具有肠梗阻的风险因素的症状和指征（如之前接受过腹部手术、腹腔内感染），那么需要进行及时剖腹探查术。