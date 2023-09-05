妊娠期需要手术的疾病

妊娠期可以发生阑尾炎，但是产后更普遍一些。 因为阑尾随着妊娠的进程而在腹中上升，所以疼痛和压痛可能不出现在经典的右下腹，而且疼痛可以是轻度的和抽筋的，与妊娠相关症状类似。 同样，WBC计数在妊娠期通常有一定程度的升高，使得WBC计数比平时更没有参考价值。 连续临床评估和高频加压B超是有用的。

因为诊断经常延迟，所以阑尾破裂导致的死亡率在妊娠期，尤其是产后有所增长。 这样，如果怀疑阑尾炎，应立即着手手术评估（根据妊娠分期决定腹腔镜或开腹手术）。