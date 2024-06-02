女性盆腔包含女性上生殖道（卵巢、输卵管、子宫和宫颈）。卵巢、输卵管和周围结缔组织（例如子宫阔韧带）称为附件。盆腔还包含肠道、膀胱和输尿管下段。骨盆肿块可能起源于这些结构中的任何一个。
盆腔肿块可能有症状或无症状，可在盆腔检查或影像学检查中发现。盆腔肿块可能是良性的。低恶性潜在性，或 恶性。
女性盆腔肿块的病因、诊断和治疗因生殖阶段或状态而异：初潮前、育龄、妊娠或更年期。本文将讨论儿童和初潮前青少年的盆腔肿块。
儿童女性盆腔肿块的病因
在儿童中，女性生殖道肿块的最常见类型因年龄组而异（1）。
新生儿和婴儿 如果母体激素在子宫内或生命最初几个月刺激囊肿发育，则可能患有卵泡卵巢囊肿。产科超声检查可以检测到胎儿囊肿（2）。
在 青春期前的女孩， 盆腔肿块并不常见。卵巢肿块可能是滤泡性卵巢囊肿，也可能是罕见的良性或恶性肿瘤。生殖细胞肿瘤，包括性腺母细胞瘤和成熟畸胎瘤，是儿童最常见的卵巢肿瘤类型，也可能出现良性上皮肿瘤（例如浆液性和粘液性囊腺瘤）（3）。恶性肿瘤包括未成熟畸胎瘤、生殖细胞瘤、颗粒细胞瘤和塞托利-间质细胞瘤。有些肿瘤具有激素活性，可导致 性早熟，例如良性性索间质肿瘤（卵泡膜细胞瘤-纤维瘤）。青春期前出现盆腔肿块的其他原因包括输卵管旁囊肿（例如中肾囊肿或阔韧带囊肿）或卵巢旁囊肿。
在青春期，如果先天性生殖道异常阻碍了月经的流动，则可能出现阴道积血（血液使阴道扩张）或子宫积血（血液使子宫扩张）。
盆腔炎 在青春期前女孩中很少见，但也有可能发生，并且可能并发输卵管卵巢脓肿或输卵管积水。
病因参考文献
1.American College of Obstetricians and Gynecologists’ Committee on Practice Bulletins—Gynecology.Practice Bulletin No. 174: Evaluation and Management of Adnexal Masses. Obstet Gynecol.2016 (reaffirmed 2021);128(5):e210-e226.doi:10.1097/AOG.0000000000001768
2.Zampieri N, Borruto F, Zamboni C, Camoglio FS: Foetal and neonatal ovarian cysts: a 5-year experience. Arch Gynecol Obstet.2008;277(4):303-306.doi:10.1007/s00404-007-0483-5
3.Birbas E, Kanavos T, Gkrozou F, Skentou C, Daniilidis A, Vatopoulou A: Ovarian Masses in Children and Adolescents: A Review of the Literature with Emphasis on the Diagnostic Approach. Children (Basel).2023;10(7):1114.2023 年 6 月 27 日发布。doi:10.3390/children10071114
评估儿童盆腔内的女性肿块
病史
体格检查
进行了一般身体检查。检查腹部是否有腹胀、肿块、腹水、压痛和腹膜体征。
如果一个 儿童盆腔检查 是必要的，应该对父母和孩子进行有关检查的教育，以便他们知道会发生什么，并建立孩子和临床医生之间的信任。检查的目的应该是获取必要的信息，而不会让孩子感到恐惧或不必要的不适。
检查外生殖器、会阴和腹股沟区域应注意是否有出血、分泌物、瘀伤或损伤。
危险信号
要特别注意以下情况：
肿瘤标志物升高的患者出现具有恶性肿瘤超声特征的附件肿块：可能为恶性肿瘤
阴道分泌物、发烧、发冷、下腹部压痛和/或生殖器损伤迹象：可能存在盆腔感染，并可能存在输卵管卵巢脓肿和/或性虐待
临床表现解析
检查
对于儿童，盆腔检查通常受到限制，并且通过影像来评估盆腔肿块。对于幼儿和青春期前的青少年，经腹部超声检查比经阴道超声检查更可取。如果超声波不能清楚地描述肿块的大小、位置和一致性，则可能需要进行另一项影像学检查（通常是 MRI）。
全血细胞计数如果症状和体征与盆腔感染一致，则进行检查。使用适合儿童的方法，无需进行窥器检查即可采集阴道分泌物样本。对样本进行培养以检测常见的阴道细菌感染或念珠菌病。如果 性虐待 如果怀疑有淋病，则进行核酸扩增测试（NAAT）；NAAT 可以检测淋病和衣原体感染。
性早熟的迹象 需要进行内分泌学评估。对于患有卵巢肿块和疑似非上皮性肿瘤的患者，需要测量肿瘤标志物（例如，甲胎蛋白、乳酸脱氢酶、抑制素）。
儿童女性盆腔肿块的治疗
婴儿或儿童盆腔肿块根据病因进行治疗。
一些附件肿块可以得到安全监测并可能自行消退（例如，卵泡卵巢囊肿）。
如果根据影像学或肿瘤标志物怀疑是良性或恶性肿瘤，或有附件扭转的可能，则需要进行手术（1）。尽可能选择保留生育能力的手术（2）。
患有先天性生殖道异常的人可能也需要进行手术才能恢复月经。
治疗参考文献
1.Adnexal Torsion in Adolescents: American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) Committee Opinion No, 783. Obstet Gynecol.2019;134(2):e56-e63.doi:10.1097/AOG.0000000000003373
2.Delehaye F, Sarnacki S, Orbach D, et al: Lessons from a large nationwide cohort of 350 children with ovarian mature teratoma: A study in favor of ovarian-sparing surgery. Pediatr Blood Cancer.2022;69(3):e29421.doi:10.1002/pbc.29421
关键点
儿童中最常见的盆腔肿块类型因年龄段而异。
盆腔肿块可能有症状或无症状，可能是良性的或恶性的。
新生儿和婴儿（甚至胎儿）可能由于母体激素的刺激而出现卵泡卵巢囊肿。
生殖细胞肿瘤，特别是成熟畸胎瘤，是儿童中最常见的卵巢肿瘤类型。
通过影像学检查对疑似患有盆腔肿块的儿童进行评估；对于幼儿或青春期前的青少年，经腹部超声检查优于经阴道超声检查。