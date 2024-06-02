女性盆腔包含女性上生殖道（卵巢、输卵管、子宫和宫颈）。卵巢、输卵管和周围结缔组织（例如子宫阔韧带）称为附件。盆腔还包含肠道、膀胱和输尿管下段。骨盆肿块可能起源于这些结构中的任何一个。

盆腔肿块可能有症状或无症状，可在盆腔检查或影像学检查中发现。盆腔肿块可能是良性的。低恶性潜在性，或 恶性。

女性盆腔肿块的病因、诊断和治疗因生殖阶段或状态而异：初潮前、育龄、妊娠或更年期。本文将讨论儿童和初潮前青少年的盆腔肿块。

评估儿童盆腔内的女性肿块 病史 获得一般病史，对于婴儿，包括出生史和母亲的产科史。家族癌症病史，尤其是 卵巢癌，很重要。如果年龄合适，可以从父母（或看护人）和孩子那里获得病史。 现病史 包括是否有与肿块相关的症状（例如疼痛、压力、阴道出血、发烧）。 系统回顾需寻找可能提示潜在病因的症状，包括： 盆腔疼痛、恶心、呕吐： 附件扭转

青春期发育处于正常年龄范围内，出现阴道或耻骨上疼痛，无阴道流血：可能存在先天性生殖道畸形，伴有阴道积血或子宫积血

性早熟: 女性化卵巢肿瘤

阴道分泌物、发热和盆腔疼痛：盆腔感染，可能伴有输卵管卵巢脓肿 体格检查 进行了一般身体检查。检查腹部是否有腹胀、肿块、腹水、压痛和腹膜体征。 如果一个 儿童盆腔检查 是必要的，应该对父母和孩子进行有关检查的教育，以便他们知道会发生什么，并建立孩子和临床医生之间的信任。检查的目的应该是获取必要的信息，而不会让孩子感到恐惧或不必要的不适。 检查外生殖器、会阴和腹股沟区域应注意是否有出血、分泌物、瘀伤或损伤。 危险信号 要特别注意以下情况： 肿瘤标志物升高的患者出现具有恶性肿瘤超声特征的附件肿块：可能为恶性肿瘤

阴道分泌物、发烧、发冷、下腹部压痛和/或生殖器损伤迹象：可能存在盆腔感染，并可能存在输卵管卵巢脓肿和/或性虐待 临床表现解析 剧烈疼痛表明病因，需要紧急治疗。附件扭转 是需要迅速进行手术治疗的病因。 一名女孩的盆腔肿块 性早熟 引发了人们对激素分泌肿瘤的担忧。 检查 对于儿童，盆腔检查通常受到限制，并且通过影像来评估盆腔肿块。对于幼儿和青春期前的青少年，经腹部超声检查比经阴道超声检查更可取。如果超声波不能清楚地描述肿块的大小、位置和一致性，则可能需要进行另一项影像学检查（通常是 MRI）。 全血细胞计数如果症状和体征与盆腔感染一致，则进行检查。使用适合儿童的方法，无需进行窥器检查即可采集阴道分泌物样本。对样本进行培养以检测常见的阴道细菌感染或念珠菌病。如果 性虐待 如果怀疑有淋病，则进行核酸扩增测试（NAAT）；NAAT 可以检测淋病和衣原体感染。 性早熟的迹象 需要进行内分泌学评估。对于患有卵巢肿块和疑似非上皮性肿瘤的患者，需要测量肿瘤标志物（例如，甲胎蛋白、乳酸脱氢酶、抑制素）。