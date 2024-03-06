儿童和青少年的妇科评估

仅在有医学指征时才对青春期前儿童进行妇科评估，并根据具体症状或问题进行重点检查。青春期前解剖学知识和不同 青春期阶段 对于准确记录调查结果非常重要。

如果年龄合适，可以从父母（或看护人）和孩子那里获得病史。应该对父母和孩子进行有关检查的教育，以便他们知道会发生什么，并建立患者和临床医生之间的信任。检查的目的应该是获取必要的信息，而不会让孩子感到恐惧或不必要的不适。

对于大多数儿童外阴或阴道疾病，外部检查就足够了。幼儿可以坐在父母的腿上接受检查。年龄较大的儿童可以采取膝胸卧位或蛙腿卧位或屈膝侧卧位。

如果有阴道分泌物并且怀疑有感染，可以采用以下技术之一进行培养：

将蘸有无菌生理盐水的无菌棉签轻轻地沿着处女膜环轻轻插入

将无菌生理盐水喷入阴道；使用 3 个拭子放在阴道口附近，收集孩子咳嗽时排出的盐水

将装有无菌盐水的注射器连接到导管；将导管插入阴道并注入少量盐水；拉回注射器的柱塞以取出样本

如果没有真菌培养确认，青春期前女孩不应该接受治疗 念珠菌 感染。如果怀疑有性创伤，应进行 性传播感染 检测。

内部的 盆腔检查 如果存在持续的泌尿生殖系统症状或怀疑有阴道或上生殖道异常，则在某些情况下是必要的。需要进行盆腔内部检查的问题包括身体创伤、性侵犯、不明原因的阴道出血、疑似异物、生殖道或盆腔肿块。正常的解剖变异或常见的外阴疾病（例如，中线融合失败、尿道脱垂、阴唇粘连、类天疱疮或处女膜异常）不应与身体损伤混淆。

儿童盆腔内部检查通常是在麻醉状态下进行的。可以使用 Killian 鼻窥器、光纤阴道镜、膀胱镜或柔性宫腔镜及盐水灌洗来检查阴道和宫颈。

儿童的盆腔包块可以在触摸腹部时扪及。