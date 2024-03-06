儿童和青少年的妇科评估

建议进行第一次妇科检查的年龄取决于体征和症状。在妇科检查前对儿童和家人进行教育、建立信任、提供保证以及在检查期间和检查后进行沟通对于成功评估至关重要（1）。
儿童
仅在有医学指征时才对青春期前儿童进行妇科评估，并根据具体症状或问题进行重点检查。青春期前解剖学知识和不同 青春期阶段 对于准确记录调查结果非常重要。
如果年龄合适，可以从父母（或看护人）和孩子那里获得病史。应该对父母和孩子进行有关检查的教育，以便他们知道会发生什么，并建立患者和临床医生之间的信任。检查的目的应该是获取必要的信息，而不会让孩子感到恐惧或不必要的不适。
对于大多数儿童外阴或阴道疾病，外部检查就足够了。幼儿可以坐在父母的腿上接受检查。年龄较大的儿童可以采取膝胸卧位或蛙腿卧位或屈膝侧卧位。
如果有阴道分泌物并且怀疑有感染，可以采用以下技术之一进行培养：
将蘸有无菌生理盐水的无菌棉签轻轻地沿着处女膜环轻轻插入
将无菌生理盐水喷入阴道；使用 3 个拭子放在阴道口附近，收集孩子咳嗽时排出的盐水
将装有无菌盐水的注射器连接到导管；将导管插入阴道并注入少量盐水；拉回注射器的柱塞以取出样本
如果没有真菌培养确认，青春期前女孩不应该接受治疗 念珠菌 感染。如果怀疑有性创伤，应进行 性传播感染 检测。
内部的 盆腔检查 如果存在持续的泌尿生殖系统症状或怀疑有阴道或上生殖道异常，则在某些情况下是必要的。需要进行盆腔内部检查的问题包括身体创伤、性侵犯、不明原因的阴道出血、疑似异物、生殖道或盆腔肿块。正常的解剖变异或常见的外阴疾病（例如，中线融合失败、尿道脱垂、阴唇粘连、类天疱疮或处女膜异常）不应与身体损伤混淆。
儿童盆腔内部检查通常是在麻醉状态下进行的。可以使用 Killian 鼻窥器、光纤阴道镜、膀胱镜或柔性宫腔镜及盐水灌洗来检查阴道和宫颈。
儿童的盆腔包块可以在触摸腹部时扪及。
青少年
无论患者的父母（或看护者）是否在场，都可以获取青少年的病史。在没有父母或监护人面前获取病史可能会让青少年在与临床医生交谈时感到更舒服，尤其是关于性病史、性传播感染 (STI) 检测和检测结果、避孕咨询或性虐待。然而，有时患者更愿意在护理人员面前讨论月经史，有时护理人员可以比青少年提供更准确的月经模式信息，而青少年可能会忽略某些细节。在美国，各州法律对未成年人的定义以及未成年人可以在未经父母或法定监护人同意的情况下做出哪些医疗决定（如果有）有所不同。
盆腔检查 仅在有医学指征（如妇科症状、性传播感染风险因素）时才对 21 岁以下患者进行。在开始大多数类型的避孕措施之前不需要进行盆腔检查，但以下情况除外： 宫内节育器 （2）。
对于没有性生活的青少年，检查方式与儿童相似（即，如果需要进行内部检查，可能需要在麻醉下进行）。
有性生活的青少年可以在常规预防保健访问时接受盆腔检查。然而，如果患者拒绝盆腔检查且目前没有症状，临床医生可以使用首次排尿样本或自行采集的阴道拭子检测某些性传播感染，从而避免进行盆腔内部检查。对于所有 25 岁以下有性生活的女性，美国疾病控制与预防中心 (CDC) 建议每年进行淋病和衣原体感染筛查（见 CDC:治疗指南和原始资料中参考的筛查建议和注意事项）。
一般体格检查应包括身高和体重的测量。对于身材矮小或遗传或染色体异常的情况，可能需要进行其他测量。青春期状态 应进行评估。应注意内分泌失调的迹象，例如甲状腺肿大、多毛症、痤疮、男性秃发或阴蒂肥大。
就诊期间，应酌情提供有关 避孕、安全性行为，以及 性传播感染检测 的信息，并讨论和提供 人乳头瘤病毒 (HPV) 疫苗 。
参考文献
1.French A, Emans SJ.Office Evaluation of the Child or Adolescent.In: Emans SJ, Laufer MR, DiVasta A, eds.Emans, Laufer, Goldstein's Pediatric and Adolescent Gynecology.7th ed.Wolters Kluwer; 2019; 3-22
2.American College of Obstetricians and Gynecologists’ Committee on Gynecologic Practice: Opinion No. 754: The utility of and indications for routine pelvic examination.Obstet Gynecol 132 (4):e174–e180, 2018 (reaffirmed 2020).doi: 10.1097/AOG.0000000000002895