真正的再生障碍性贫血（最多见于成年人和青少年）有约50%是特发性的。公认的原因有

化学制剂（如苯、无机砷）

药物（如抗肿瘤药、抗生素、非甾体抗炎药、抗癫痫药、乙酰唑胺、金盐、青霉胺、奎纳克林）或毒素

肝炎（肝炎病毒血清阴性）

妊娠

辐射

病毒（Epstein-Barr病毒和巨细胞病毒）

由于基因突变导致的骨髓衰竭遗传性疾病（例如， 范可尼贫血、Shwachman-Diamond 综合征、先天性角化不良）

确切的机制尚不清楚，但在大多数获得性病例中，其机制涉及对造血干细胞的免疫攻击。克隆性造血常见，且有发展为骨髓恶性肿瘤的风险。