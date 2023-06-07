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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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红细胞生成不足的概述

作者：Gloria F. Gerber, MD, Johns Hopkins School of Medicine, Division of Hematology
已审核/已修订 6月 2023
看法 进行患者培训

    贫血（红细胞数量，血红蛋白（Hb）含量或血细胞比容（Hct）降低）可由红细胞生成减少、红细胞破坏增加或失血等单个或多个因素共同引起。(参见于贫血的诊治。）

    由于红细胞生成减少而导致的贫血（称为低增殖性贫血）可通过网织红细胞计数来识别，该计数对于贫血程度而言过低。

    红细胞指数，主要是平均红细胞体积（MCV），可初步诊断红细胞生成不足的类型，并有助于确定下一步需要进行的检查。

    小细胞性贫血是由血红素或珠蛋白合成不足或合成缺陷所引起的。小细胞性、低增殖性贫血包括

    典型的小细胞性贫血的患者需进行铁储备的评估

    正细胞性贫血 其特征是正常的 MCV（80 至 100 fL）和正常色素指数。两种最常见的病因为

    • 由于缺乏或不充分的反应导致的低增殖 促红细胞生成素 (EPO) 由于 或者 肾病

    • 慢性病贫血 或炎症（尽管如果严重，可能是小细胞性的）

    获得性原发性骨髓疾病如： 再生障碍性贫血, 纯红细胞再生障碍骨髓增生异常综合征 （MDS）也可表现为正常细胞性贫血。

    大细胞性贫血可由DNA合成缺陷所致巨幼红细胞增多引起，一般伴有。

    • 大细胞性贫血可由DNA合成缺陷所致的巨幼红细胞增多引起，一般是维生素B12和叶酸缺乏所致(见巨幼红细胞性贫血)。

    大红细胞性贫血的其他原因包括

    一些甲状腺功能减退的患者，包括无贫血者，也可出现提示大细胞性的RBC指数值。

    贫血在外周血涂片上的表现是多变的慢性病性贫血可以呈小细胞性或正细胞性骨髓增生异常综合征引起的贫血可以呈正细胞性或大细胞性，甚至小红细胞性。由内分泌疾病（如甲状腺功能减退）或元素缺乏症（如缺铜缺锌）所引起的贫血可有不同表现，包括正常细胞性或大红细胞性贫血。

    红细胞生成不足的治疗取决于相应的病因。

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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