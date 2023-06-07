红细胞生成不足的概述

贫血（红细胞数量，血红蛋白（Hb）含量或血细胞比容（Hct）降低）可由红细胞生成减少、红细胞破坏增加或失血等单个或多个因素共同引起。(参见于贫血的诊治。）

由于红细胞生成减少而导致的贫血（称为低增殖性贫血）可通过网织红细胞计数来识别，该计数对于贫血程度而言过低。

红细胞指数，主要是平均红细胞体积（MCV），可初步诊断红细胞生成不足的类型，并有助于确定下一步需要进行的检查。

小细胞性贫血是由血红素或珠蛋白合成不足或合成缺陷所引起的。小细胞性、低增殖性贫血包括

缺铁性贫血

铁转运障碍性贫血

铁利用性贫血（包括一些 铁粒幼细胞性贫血 和 铅中毒)

典型的小细胞性贫血的患者需进行铁储备的评估。

正细胞性贫血 其特征是正常的 MCV（80 至 100 fL）和正常色素指数。两种最常见的病因为

由于缺乏或不充分的反应导致的低增殖 促红细胞生成素 (EPO) 由于 炎 或者 肾病

慢性病贫血 或炎症（尽管如果严重，可能是小细胞性的）

获得性原发性骨髓疾病如： 再生障碍性贫血, 纯红细胞再生障碍和骨髓增生异常综合征 （MDS）也可表现为正常细胞性贫血。

大细胞性贫血可由DNA合成缺陷所致巨幼红细胞增多引起，一般伴有。

大红细胞性贫血的其他原因包括

长期饮酒

药物（如齐多夫定、硫唑嘌呤、甲氨蝶呤、羟基脲、伊马替尼）或毒素

溶血伴网织红细胞增多症

肝病

骨髓增生异常综合征（MDS）

一些甲状腺功能减退的患者，包括无贫血者，也可出现提示大细胞性的RBC指数值。

贫血在外周血涂片上的表现是多变的。慢性病性贫血可以呈小细胞性或正细胞性。骨髓增生异常综合征引起的贫血可以呈正细胞性或大细胞性，甚至小红细胞性。由内分泌疾病（如甲状腺功能减退）或元素缺乏症（如缺铜或缺锌）所引起的贫血可有不同表现，包括正常细胞性或大红细胞性贫血。

红细胞生成不足的治疗取决于相应的病因。