免疫抑制治疗

少数情况时可静脉注射免疫球蛋白（IVIG）或行胸腺切除术

一些患者在 ABO 血型不相容的干细胞移植后，如果停止致病药物，或者在分娩后（如果是怀孕引起的），会出现自发缓解。

应用免疫抑制剂（如强的松、环孢菌素、环磷酰胺）可较好的控制单纯性红细胞再生障碍性贫血，尤其当怀疑病因同自身免疫机制有关时。

静脉注射免疫球蛋白可治疗细小病毒感染继发的纯红细胞再生障碍性贫血。

胸腺瘤伴单纯RBC发育不全的患者进行胸腺切除术； 大多数患者病情会改善，但并不一定能治愈，并且需要免疫抑制剂。