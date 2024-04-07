自体免疫性溶血性贫血

外周血涂片、网织红细胞计数、乳酸脱氢酶（LDH）、触珠蛋白、间接胆红素

直接抗人球蛋白试验

冷凝集素病中的热振幅测试

任何出现溶血性贫血（贫血及网织红细胞增多可提示）的患者均应考虑自身免疫性溶血性贫血的可能。在温热型自身免疫性溶血性贫血中，外周涂片通常显示小球细胞（见图片球形细胞）和高网织红细胞计数，很少或没有裂片细胞，表明血管外溶血。实验室检查通常表明溶血（例如，乳酸脱氢酶和间接胆红素升高,结合珠蛋白降低）。高平均红细胞体积(MCV)可能是由于极度网织红细胞增多或在冷凝凝集素病中发生凝集。低网织红细胞计数的溶血性贫血是罕见的，但可能由于肾功能不全、感染或骨髓衰竭等因素而发生，并构成医疗紧急情况，需要及时输血。

应用直接抗人球蛋白（Coombs）试验可检测到自体抗体，从而明确自身免疫性溶血性贫血的诊断 （见图直接抗球蛋白试验）。将抗人球蛋白血清加入到洗涤过的患者红细胞中，若出现凝集反应则表明红细胞上存在已结合的免疫球蛋白或补体C3。在温抗体溶血性贫血中，几乎总是存在IgG，也可能存在C3（C3b和C3d）。在冷抗体疾病中，存在C3而通常不存在IgG。该检测对自身免疫性溶血性贫血具有高度敏感性，估计约 5% 的自身免疫性溶血性贫血(AIHA)病例为直接抗球蛋白检测阴性（1）；如果抗体密度非常低，或罕见的是，如果自身抗体是免疫球蛋白A(IgA)，则可能出现假阴性结果。

在多数的温抗体型自身免疫性溶血性贫血中，抗体IgG仅被鉴定为全凝聚素，这意味着抗体的抗原特异性不能确定。在冷抗体型疾病中，抗体通常是直接针对RBC表面上的I/i碳水化合物的IgM。抗体效价通常可明确，但其并不总与疾病活动性相关。在没有自身免疫性溶血性贫血的情况下，直接抗球蛋白（直接Coombs）检测可能为阳性，因此应仅在适当的临床环境中进行。直接抗球蛋白检测假阳性可能是由于存在临床意义不大的抗体所致或由于静脉用免疫球蛋白(IVIG)、RHD免疫球蛋白或达雷妥尤单抗治疗导致副蛋白升高。由于近期输血后的同种抗体和延迟的溶血性输血反应，直接抗球蛋白试验也可能呈阳性。

间接抗人球蛋白（间接Coombs）试验是一种补充试验，包括将患者血浆与正常红细胞混合，以确定血浆中是否存在此类抗体（见图间接抗球蛋白质试验）。间接抗人球蛋白试验阳性且直接试验阴性通常提示存在的同种异体抗体是由妊娠、前期输血或外源性凝集素交叉反应所产生而不是免疫性溶血所致。即使证实存在温抗体，也不能确定发生溶血，因为1/10,000的健康献血者该试验可阳性。

一旦通过抗人球蛋白试验明确为自身免疫性溶血性贫血，应进一步鉴别温抗体型溶血性贫血和冷凝集素病，同时也应明确引起温抗体型溶血性贫血的机制。通过观察直接抗人球蛋白的反应类型可做出判断。有三种可能的类型：

其他试验也可提示AIHA的病因，但往往是非特异性的。在冷凝集素病中，当使用未加热的血液时，红细胞会在外周涂片上聚集，自动细胞计数通常会显示平均红细胞体积增加，血红蛋白因这种聚集而异常降低；试管的手温化和重新计数结果使数值明显接近正常值。温抗体型溶血性贫血与冷凝集素病的鉴别常可通过不同温度下直接抗人球蛋白试验阳性加以判断；温度≥37°C时试验阳性，提示温抗体型溶血性贫血，而温度较低时试验阳性则提示冷凝集素病。

冷凝集素病中的热幅测试测量冷自身抗体与其抗原结合的温度范围。能与 30 以上抗原结合的冷抗体° C 被认为具有潜在临床意义，并且越接近核心体温，抗体引起症状的可能性就越大，溶血也越严重。

冷凝集素疾病中的红细胞聚集 图片 By permission of the publisher.From Tefferi A, Li C.In Atlas of Clinical Hematology.Edited by JO Armitage.Philadelphia, Current Medicine, 2004.

如果怀疑阵发性冷性血红蛋白尿（PCH），应进行Donath-Landsteiner试验，其对诊断PCH有特异性 (2)。试验中，将患者的血清与正常RBC在4°C孵育30分钟以确保补体固定，然后将其温热至体温。试验中若出现红细胞溶血则提示PCH。由于PCH抗体在低温下可修复补体，所以直接抗球蛋白（直接Coombs）试验对C3呈阳性，对IgG呈阴性。但是，PCH中存在的抗体是针对P抗原的IgG。