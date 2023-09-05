这种相对常见的疾病显然来自于因激素变化而导致的正常胆汁郁积的特殊加重。 发病基于种族而异，最高的是玻利维亚和智利。

肝内胆汁淤积的后果包括增加

剧烈瘙痒为最早期的症状，在中孕和晚孕期发展；有时可伴随尿色加深黑尿和黄疸。 常常无急性疼痛和全身症状。 肝内胆汁淤积通常产后治愈，但是每次妊娠或口服避孕药时都有可能复发。

肝内胆汁淤积的诊断基于临床症状。 敏感度和特异度最佳的实验室结果是> 10 mmol/L时的空腹血清总胆汁酸水平。 这可能是唯一存在的生化异常。 当空腹总胆汁酸水平> 40 mmol/L，胎儿死亡的可能性更大。

熊去氧胆酸（UDCA）5mg/kg口服，每天2~3次（或高达7.5mg/kg 每天2次）是首选药物。 它有助于减轻症状的严重程度和正常化肝功能的生化标志物;然而，不降低胎并发症的发生率。 最终的治疗方法是终止妊娠。 美国妇产科医师学会 (ACOG)/母胎医学会 (SMFM) 建议（1）