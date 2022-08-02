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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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暴发性肝炎

作者：Sonal Kumar, MD, MPH, Weill Cornell Medical College
已审核/已修订 8月 2022
看法 进行患者培训

暴发性肝炎是一种罕见综合征，表现为肝实质迅速（通常几天或几周内）大块坏死和肝脏缩小（急性黄色萎缩），通常发生于感染某些肝炎病毒、酒精性肝炎或药物性肝损伤（DILI）后。

（参见 肝病患者的评估急性病毒性肝炎概述.)

暴发性肝炎有时由乙肝病毒引起，高达50％暴发性乙型肝 炎患者合并有丁型肝炎病毒的重叠感染。甲型肝炎病毒引起的暴发性肝炎少见，多发生在过去存在肝脏疾病的病人中。有时，戊型肝炎病毒会引起暴发性肝炎，尤其是在孕妇中，可能导致胎儿丢失、肝功能衰竭和死亡。丙型肝炎病毒能否引起暴发性肝炎尚无定论。

酒精性肝炎可能导致暴发性肝功能衰竭，但大多数患者有长期大量饮酒史，因此可能患有潜在的慢性肝病。

在美国，药物（特别是对乙酰氨基酚）是暴发性肝炎的最常见病因。

暴发性肝炎的症状和体征

暴发性肝炎的症状发展迅速并很快进展为重症。患者由于发生门体性肝性脑病迅速恶化，几天或者数周内出现肝昏迷和脑 水肿。 凝血障碍通常是由于肝衰竭弥散性血管内凝血引起，可发生功能性肾衰竭（肝肾综合征）。

凝血酶原时间（PT）或国际标准化比值（INR）延长、门体性脑病，特别是 肾衰竭提示预后不良。

暴发性肝炎的诊断

  • 临床评估

  • 肝功能检查

  • PT/INR检测

应怀疑暴发性肝炎，若

  • 患者急性起病，伴有新发黄疸、精神状态迅速变化或不明原因出血。

  • 已知肝病患者病情迅速恶化。

确诊暴发性肝炎的实验室检查包括肝功能检查（例如转氨酶，碱性磷酸酶）和其他评估肝脏功能的检查（凝血酶原时间/国际标准化比值[PT/INR]，白蛋白）。

急性肝炎的实验室检查 包括HAV、HBV和HCV以及一些其它病毒（如，巨细胞病毒EB病毒单纯疱疹病毒）以明确肝衰竭是否为病毒所致。

完整的药物史，包括非处方药和 草药补充剂, 应引出。如果怀疑对乙酰氨基酚中毒，应在所有患者中检测血清对乙酰氨基酚水平。

暴发性肝炎的治疗

  • 口服核苷或核苷酸类似物

  • 有时用N-乙酰半胱氨酸

  • 肝移植

通常在重症监护病房进行精心护理和积极治疗并发症可以改善暴发性肝衰竭患者的结局。

如果爆发性肝炎由乙型肝炎引起，口服核苷或核苷酸类似物可以增加存活的可能性。

N-乙酰半胱氨酸是 对乙酰氨基酚中毒的解毒药。服用对乙酰氨基酚8小时内给予该药物是最有效的，但是慢性对乙酰氨基酚中毒仍有作用。

然而，紧急肝移植提供了生存的最大希望。如果不移植成人少见存活，儿童往往好一些。

存活的病人通常可以完全恢复。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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