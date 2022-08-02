暴发性肝炎是一种罕见综合征，表现为肝实质迅速（通常几天或几周内）大块坏死和肝脏缩小（急性黄色萎缩），通常发生于感染某些肝炎病毒、酒精性肝炎或药物性肝损伤（DILI）后。

（参见 肝病患者的评估 和 急性病毒性肝炎概述.)

暴发性肝炎有时由乙肝病毒引起，高达50％暴发性乙型肝 炎患者合并有丁型肝炎病毒的重叠感染。甲型肝炎病毒引起的暴发性肝炎少见，多发生在过去存在肝脏疾病的病人中。有时，戊型肝炎病毒会引起暴发性肝炎，尤其是在孕妇中，可能导致胎儿丢失、肝功能衰竭和死亡。丙型肝炎病毒能否引起暴发性肝炎尚无定论。

酒精性肝炎可能导致暴发性肝功能衰竭，但大多数患者有长期大量饮酒史，因此可能患有潜在的慢性肝病。

在美国，药物（特别是对乙酰氨基酚）是暴发性肝炎的最常见病因。

暴发性肝炎的症状和体征 暴发性肝炎的症状发展迅速并很快进展为重症。患者由于发生门体性肝性脑病迅速恶化，几天或者数周内出现肝昏迷和脑 水肿。 凝血障碍通常是由于肝衰竭或弥散性血管内凝血引起，可发生功能性肾衰竭（肝肾综合征）。 凝血酶原时间（PT）或国际标准化比值（INR）延长、门体性脑病，特别是 肾衰竭提示预后不良。

暴发性肝炎的诊断 临床评估

肝功能检查

PT/INR检测 应怀疑暴发性肝炎，若 患者急性起病，伴有新发黄疸、精神状态迅速变化或不明原因出血。

已知肝病患者病情迅速恶化。 确诊暴发性肝炎的实验室检查包括肝功能检查（例如转氨酶，碱性磷酸酶）和其他评估肝脏功能的检查（凝血酶原时间/国际标准化比值[PT/INR]，白蛋白）。 急性肝炎的实验室检查 包括HAV、HBV和HCV以及一些其它病毒（如，巨细胞病毒、EB病毒、单纯疱疹病毒）以明确肝衰竭是否为病毒所致。 完整的药物史，包括非处方药和 草药补充剂, 应引出。如果怀疑对乙酰氨基酚中毒，应在所有患者中检测血清对乙酰氨基酚水平。