看法 进行患者培训
暴发性肝炎是一种罕见综合征，表现为肝实质迅速（通常几天或几周内）大块坏死和肝脏缩小（急性黄色萎缩），通常发生于感染某些肝炎病毒、酒精性肝炎或药物性肝损伤（DILI）后。
暴发性肝炎有时由乙肝病毒引起，高达50％暴发性乙型肝 炎患者合并有丁型肝炎病毒的重叠感染。甲型肝炎病毒引起的暴发性肝炎少见，多发生在过去存在肝脏疾病的病人中。有时，戊型肝炎病毒会引起暴发性肝炎，尤其是在孕妇中，可能导致胎儿丢失、肝功能衰竭和死亡。丙型肝炎病毒能否引起暴发性肝炎尚无定论。
酒精性肝炎可能导致暴发性肝功能衰竭，但大多数患者有长期大量饮酒史，因此可能患有潜在的慢性肝病。
在美国，药物（特别是对乙酰氨基酚）是暴发性肝炎的最常见病因。
暴发性肝炎的症状和体征
暴发性肝炎的诊断
暴发性肝炎的治疗
口服核苷或核苷酸类似物
有时用N-乙酰半胱氨酸
肝移植
通常在重症监护病房进行精心护理和积极治疗并发症可以改善暴发性肝衰竭患者的结局。
如果爆发性肝炎由乙型肝炎引起，口服核苷或核苷酸类似物可以增加存活的可能性。
N-乙酰半胱氨酸是 对乙酰氨基酚中毒的解毒药。服用对乙酰氨基酚8小时内给予该药物是最有效的，但是慢性对乙酰氨基酚中毒仍有作用。
然而，紧急肝移植提供了生存的最大希望。如果不移植成人少见存活，儿童往往好一些。
存活的病人通常可以完全恢复。