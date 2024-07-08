戊肝由肠道传染的RNA病毒引起的，导致病毒性肝炎典型症状，包括厌食，不适，和黄疸。除了妊娠期间，暴发性肝炎及死亡罕见。通过抗体检测明确诊断。 除非发生慢性感染，否则治疗是支持性的。

参见病毒的病因和急性病毒性肝炎概述。

戊型肝炎病毒（HEV）有4种基因型所有基因型都能够引起急性病毒性肝炎。

基因型1和2引起水源性的爆发，通常与供水被粪便污染和粪口人到人的传播相关。疫情曾发生在中国，印度，墨西哥，巴基斯坦，秘鲁，俄罗斯，以及非洲中部和北部。这些爆发有与甲肝病毒类似的流行病学特征。散发病例也时有发生。美国或西欧无爆发流行。在卫生设施充足和有效的地区，大多数病例发生在从没有此类卫生设施的地区返回的旅行者身上，但据报告，零星病例与旅行无关。

基因型3,4 通常导致散发病例，而不是爆发。通过食物传播，可能与吃生的或未煮熟的肉有关，包括猪肉，鹿和贝类。

HEV原本并不认为会造成 慢性肝炎, 肝硬化或慢性携带状态;然而，有文件报告在免疫功能低下的患者（包括器官移植受者，接受癌症化疗的患者和HIV感染者）发生慢性基因3型戊型肝炎 (1)。

参考文献 1.World Health Organization (WHO): Hepatitis E.访问日期：2024 年 6 月 21 日。

戊型肝炎的症状和体征 病毒性肝炎典型表现 出现：食欲不振，全身乏力，恶心，呕吐，发热，，随后出现黄疸。 戊型肝炎可能很严重，尤其是孕妇暴发性肝炎 和死亡的风险增加。

戊型肝炎的诊断 检测IgM型抗体（当可供使用时） 在急性肝炎的初步诊断中, 病毒性肝炎应与引起黄疸的其他疾病鉴别（见图急性病毒性肝炎的简易诊断方法)。 疑似急性病毒性肝炎的患者，需要进行以下检测以筛查HAV、HBV和HCV的感染： 甲型肝炎病毒的IgM抗体（抗-HAV IgM）

乙肝病毒表面抗原（HBsAg）

乙肝病毒核心抗原IgM型抗体（anti-HBc IgM ）

丙型肝炎病毒 (anti-HCV) 抗体和丙型肝炎 RNA (HCV RNA) 聚合酶链反应 如果甲肝、乙肝、丙肝的检测是阴性的，但患者有病毒性肝炎 典型表现，并在最近前往流行区旅游，有条件的话，应检测毒HEV IgM抗体。

戊型肝炎的治疗 支持治疗

对于慢性戊肝，可能用利巴韦林 急性肝炎包括戊肝，尚无有效的治疗手段。 初步研究表明，给予 12 周的利巴韦林在治疗慢性戊型肝炎方面具有抗病毒功效 (1)。 平时应避免饮酒，因为饮酒会加重肝脏损伤。限制饮食和活动包括通常处方的卧床休息没有可靠的科学依据。 发现病毒性肝炎应及时传报当地卫生防疫部门。 治疗参考文献 1.Khuroo MS, Khuroo MS: Hepatitis E: an emerging global disease - From discovery towards control and cure.J Viral Hepat 23(2):68-79, 2016.doi: 10.1111/jvh.12445

预防戊型肝炎 良好的个人卫生习惯和标准普遍预防措施有助于防止戊肝粪 - 口途径传播。水煮开后再饮用可以降低感染的风险。因为人对人的传播是罕见的，不必隔离被感染的病人。 一个 戊型肝炎疫苗 目前已在中国上市，但在美国尚未上市。在男性这种疫苗可以防止95%的人出现有症状的感染，安全性好。尚不清楚这种疫苗在其他人群的效果、保护作用持续时间，以及防止无症状感染的效果