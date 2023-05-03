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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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原发性肝癌

作者：Danielle Tholey, MD, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University
已审核/已修订 5月 2023
看法 进行患者培训

原发性肝癌通常是 肝细胞癌 。大部分肝癌的首发表现缺乏特异性，导致诊断延误。当诊断为晚期时，预后很差。

其他原发性肝癌

其他原发性肝癌均少见甚至罕见。诊断常依赖于肝活检。预后通常很差。

某些癌症，如果局部的，可切除。手术切除或肝移植均可延长生存期。

纤维板层性癌:

是肝细胞癌的一种特殊变型，其特征性形态学改变为恶性肝细胞陷入层状纤维组织。好发于青年，与既往存在肝硬化、乙型肝炎病毒（HBV）或丙型肝炎病毒（HCV）感染以及其他已知的危险因素无关。 甲胎蛋白（AFP）很少升高。

预后较 肝细胞癌 好，许多患者肿瘤切除后生存数年。

胆管细胞癌

是起源于胆管上皮的一种肿瘤，在中国较为常见，被认为可能与潜在的肝吸虫感染有关。在其他地区，比肝细胞癌少见。组织学上两者有重叠。原发性硬化性胆管炎很大程度上提高了胆管癌的风险 (1)。绝大多数患者的预后很差。然而，对于少数孤立的肝门部胆管癌 < 2 cm 接受辅助近距离放射治疗， 肝移植 具有不断发展的作用。

肝母细胞瘤

虽然较为罕见，但是婴儿最常见的原发性肝癌之一，尤其好发于具有 家族性腺瘤样息肉家族史的患者。也可发生于儿童。肝母细胞瘤有时因异位促性腺激素分泌可出现青春期早熟，但通常因出现全身健康状况减退和右上腹肿块而被发现。AFP升高和异常的 影像学检查结果有助于诊断。

血管肉瘤

罕见，与某些特殊的化学致癌物质相关，包括工业聚氯乙烯。

囊腺癌

这种罕见的疾病，可能继发于囊腺瘤恶变，且往往 出现在多个肝叶。

治疗采用肝切除术。

参考文献

  1. 1.Razumilava N, Gores GJ, Lindor KD: Cancer surveillance in patients with primary sclerosing cholangitis.Hepatology 54(5):1842-1852, 2011.doi: 10.1002/hep.24570

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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