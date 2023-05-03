是起源于胆管上皮的一种肿瘤，在中国较为常见，被认为可能与潜在的肝吸虫感染有关。在其他地区，比肝细胞癌少见。组织学上两者有重叠。原发性硬化性胆管炎很大程度上提高了胆管癌的风险 (1)。绝大多数患者的预后很差。然而，对于少数孤立的肝门部胆管癌 < 2 cm 接受辅助近距离放射治疗， 肝移植 具有不断发展的作用。