看法 进行患者培训
原发性肝癌通常是 肝细胞癌 。大部分肝癌的首发表现缺乏特异性，导致诊断延误。当诊断为晚期时，预后很差。
其他原发性肝癌
其他原发性肝癌均少见甚至罕见。诊断常依赖于肝活检。预后通常很差。
某些癌症，如果局部的，可切除。手术切除或肝移植均可延长生存期。
纤维板层性癌:
是肝细胞癌的一种特殊变型，其特征性形态学改变为恶性肝细胞陷入层状纤维组织。好发于青年，与既往存在肝硬化、乙型肝炎病毒（HBV）或丙型肝炎病毒（HCV）感染以及其他已知的危险因素无关。 甲胎蛋白（AFP）很少升高。
预后较 肝细胞癌 好，许多患者肿瘤切除后生存数年。
胆管细胞癌
肝母细胞瘤
血管肉瘤
罕见，与某些特殊的化学致癌物质相关，包括工业聚氯乙烯。
囊腺癌
这种罕见的疾病，可能继发于囊腺瘤恶变，且往往 出现在多个肝叶。
治疗采用肝切除术。
参考文献
1.Razumilava N, Gores GJ, Lindor KD: Cancer surveillance in patients with primary sclerosing cholangitis.Hepatology 54(5):1842-1852, 2011.doi: 10.1002/hep.24570