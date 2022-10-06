遗传性和获得性血管性水肿

遗传性血管性水肿有三种类型：

1型（80～85%）：以C1抑制物缺陷为主要特征

2型（15-20%）：以C1抑制物功能障碍为主要特征

3型（罕见）：以正常的C1抑制剂功能和水平为特征

1 型和 2 型涉及编码 C1 抑制物的基因突变。1型遗传是常染色体显性遗传。临床表现通常发生在儿童或青少年时期；75%的1型患者在15岁之前有发作。

2 型是由功能失调的 C1 抑制剂引起的。遗传是常染色体显性遗传，尽管约有25%的病例发生新的突变（1)。

3型很少见。它的特点是C1抑制物正常，有时是由于基因突变导致XII因子、血浆蛋白原、血管生成素1或激肽原的异常形式。3 型更经常发生在女性身上。