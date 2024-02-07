补体活化有三种途径（见图补体激活途径）：

经典途径

凝集素途径

旁路途径

补体激活途径

经典途径的组分按照被确定的顺序以C和数字表示（如C1，C3）。 旁路途径的组分通常以字母（如B因子，D因子）或名称来命名（备解素）。

经典途径的激活可以是

抗体依赖性的。发生于C1与抗原-IgM或聚集的抗原-IgG复合物相互作用时

抗体非依赖性的。发生于聚阴离子（例如肝素，鱼精蛋白，来自凋亡细胞的DNA和RNA），革兰氏阴性细菌或结合的C反应蛋白于C1直接反应时

该通路受C1抑制剂（C1-INH）调控。遗传性血管性水肿的病因是遗传性C1-INH缺陷。

甘露糖结合凝集素（MBL）途径是抗体非依赖性的；当血清中MBL与细菌细胞壁、酵母细胞壁或病毒上的甘露糖、果糖或N-乙酰葡糖胺结合时启动该途径。除此之外，这一途径从结构及功能上类似经典途径。

旁路途径当微生物细胞表面成分（如酵母细胞壁、细菌脂多糖[内毒素]）或免疫球蛋白（如肾炎因子，多聚IgA）使小部分C3裂解时，启动旁路途径。该途径受备解素、H因子及衰变加速因子（CD55）调控。

当C3转化酶将C3裂解成C3a和C3b时，这三条活化途径进入最终的共同途径（见图补体激活途径）。C3裂解导致膜攻击复合物（MAC）即补体系统细胞毒成分的形成。MAC导致外来细胞溶解。

因子I，与辅助因子包括膜辅助因子蛋白（CD46），灭活C3b和C4b。