补体系统是一种酶级联反应，通过激活局部炎症反应帮助防御感染。许多补体蛋白为酶类，以无活性的前体（酶原）存在于血清中；其他则位于细胞表面。（参见免疫系统概述。）
补体系统在天然免疫和获得性免疫之间起着桥梁的作用：
补体系统能增强抗体反应并具有免疫记忆
裂解外来细胞
清除免疫复合物和凋亡细胞
补体成分具有许多生物功能（如刺激趋化作用，触发非免疫球蛋白E[IgE]依赖性的肥大细胞脱颗粒）。
补体活化
补体活化有三种途径（见图补体激活途径）：
经典途径
凝集素途径
旁路途径
补体激活途径
经典途径、凝集素途径或者旁路途径最终都通过C3裂解酶将C3裂解为C3a和C3b而进入共同途径。Ab=抗体；Ag=抗原；C1-INH=C1抑制因子；MAC=膜攻击复合物；MASP=甘露糖结合凝集素相关丝氨酸蛋白酶；MBL=甘露糖结合凝集素。上划线表示活化。
经典途径的组分按照被确定的顺序以C和数字表示（如C1，C3）。 旁路途径的组分通常以字母（如B因子，D因子）或名称来命名（备解素）。
经典途径的激活可以是
抗体依赖性的。发生于C1与抗原-IgM或聚集的抗原-IgG复合物相互作用时
抗体非依赖性的。发生于聚阴离子（例如肝素，鱼精蛋白，来自凋亡细胞的DNA和RNA），革兰氏阴性细菌或结合的C反应蛋白于C1直接反应时
该通路受C1抑制剂（C1-INH）调控。遗传性血管性水肿的病因是遗传性C1-INH缺陷。
甘露糖结合凝集素（MBL）途径是抗体非依赖性的；当血清中MBL与细菌细胞壁、酵母细胞壁或病毒上的甘露糖、果糖或N-乙酰葡糖胺结合时启动该途径。除此之外，这一途径从结构及功能上类似经典途径。
旁路途径当微生物细胞表面成分（如酵母细胞壁、细菌脂多糖[内毒素]）或免疫球蛋白（如肾炎因子，多聚IgA）使小部分C3裂解时，启动旁路途径。该途径受备解素、H因子及衰变加速因子（CD55）调控。
当C3转化酶将C3裂解成C3a和C3b时，这三条活化途径进入最终的共同途径（见图补体激活途径）。C3裂解导致膜攻击复合物（MAC）即补体系统细胞毒成分的形成。MAC导致外来细胞溶解。
因子I，与辅助因子包括膜辅助因子蛋白（CD46），灭活C3b和C4b。
补体缺乏及缺陷
补体的生物学活性
通过多种细胞表面的补体受体（CR）介导，补体成分还具有多种其他的免疫功能。一些 CR 共用已分配 CD 编号的分子。
CR1（CD35）促进吞噬并帮助清除免疫复合物。
CR2（CD21）能调节B细胞抗体的产生，并且是EB病毒的受体。
CR3（CD11b/CD18），CR4（CD11c/CD18）和C1q受体在吞噬作用中起重要作用。
C3a、C5a和C4a具有过敏毒素活性：它们能引起肥大细胞脱颗粒，提高血管通透性，促进平滑肌收缩。
C3b通过包被微生物发挥调理素的作用，因而能增强吞噬作用。
C3d能促进B细胞产生抗体。
C5a能调节中性粒细胞和单核细胞的活性并能增强细胞黏附，导致粒细胞脱颗粒并释放细胞内酶，产生毒性氧代谢物，并启动其他细胞代谢过程。