梭菌性坏死性肠炎是由产气荚膜杆菌引起的空肠或回肠炎症性坏死。Clostridium perfringens。 症状从轻度腹泻到感染性休克甚至死亡。诊断通过确定 粪便中的C. perfringensC型毒素。治疗方法是使用抗生素，有时还要进行手术。

(参见厌氧菌感染概述 和梭菌感染概述。)

梭菌坏死性小肠炎是一种轻微到严重的梭菌感染, 如果不及时治疗，它可以是致命的。

C. perfringens产气荚膜杆菌C型在小肠（主要是空肠）感染，可引起严重的炎症病变。大多数梭菌beta毒素所致疾病，对蛋白水解酶非常敏感，且可经正常烹调灭活。炎症分节段性，呈大小不等的斑块，可导致出血和坏死，坏死程度从黏膜损伤到全肠壁坏死和肠穿孔不等。

梭菌坏死性肠炎通常发生于合并多个危险因素的人群，具体如下

蛋白质缺乏（导致蛋白酶的合成不足）

食品卫生状况差

肉食少

以含有胰蛋白酶抑制剂食物（如红薯）为主食

Ascaris 蛔虫感染（这些寄生虫分泌胰蛋白酶抑制剂）

这些因素通常集中在新几内亚腹地，以及非洲，中美洲和南美洲和亚洲部分地区存在。在新几内亚，这种疾病被称为pigbel，通常是通过受污染的猪肉以及其他肉类，花生也可传播。

严重感染者会自中度腹泻转变为暴发性严重腹痛，伴呕吐、血便、败血症性休克，甚至可能在24小时内死亡。

梭菌坏死性肠炎诊断 是基于在粪便检出C型产气荚膜梭菌毒素和临床表现。

梭菌坏死性肠炎治疗主要是肠外抗生素（青霉素G、甲硝唑）。大约有50％的患者因穿孔、持续肠梗阻或抗生素治疗无效而需进行手术治疗。 实验性类毒素疫苗和含有 β 抗毒素的抗血清已在流行地区成功使用，但尚未商业化。

中性粒细胞减少性结肠炎（盲肠炎） 类似的致命综合征可见于中性粒细胞减少的患者（如，白血病患者或癌症患者接受化疗）。这可能与败毒梭菌 C. septicum.感染引起的败血症有关。 粒细胞减少性小肠结肠炎的症状为发热，腹痛，胃肠道出血和腹泻。 诊断 ]中性粒细胞减少性结肠炎依据以下方面： 症状

存在严重的中性粒细胞减少症

腹部CT和血液和粪便培养以及毒素测试的结果 中性粒细胞减少性小肠结肠炎必须与艰难梭状芽胞杆菌(原名梭状芽胞杆菌)梭状芽胞杆菌所致腹泻，移植物抗宿主的排异反应和巨细胞病毒结肠炎相鉴别。 抗生素治疗有效，但部分情况下须行手术治疗。