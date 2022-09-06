蛔虫病是由似蚓蛔线虫 Ascaris lumbricoides 或偶尔由猪蛔虫Ascaris suum（一种与猪寄生虫密切相关的寄生虫）感染导致的疾病。轻度的感染可能是无症状的。早期主要是呼吸道症状（咳嗽、喘气）；晚期则表现为胃肠道症状，如成虫阻塞消化道（肠腔、胆道或胰管）导致的痉挛或腹痛。慢性感染的儿童可能出现营养不良。可通过在粪便中发现虫卵或成虫、找到从鼻或口腔移行的成虫以及肺部移行阶段极少在痰液中发现蚴虫从而进行诊断。治疗药物为阿苯达唑、甲苯达唑或伊维菌素。

（参见寄生虫感染。)

蛔虫病是世界上最常见的肠道蠕虫感染，在世界各地都有发生，但集中在卫生条件较差的热带和亚热带地区。2~10岁儿童的患病率最高，而较高年龄组的患病率下降。目前的估计表明，全世界约有5亿人受到感染，蛔虫病导致卫生条件差地区的营养不良。据估计，全世界每年有2000至10000人死于蛔虫病，其中大多数是由于儿童的肠道或胆道梗阻。

在美国，大多数病例发生在难民、移民或前往热带流行区的旅行者中。

人常误食被粪便污染的食物，因其中含有蛔虫虫卵而感染似蚓回线虫 A. lumbricoides。感染也可能发生在那些沾有污染泥土的手或手指放入口中的人群。

人类也可能受到猪蛔虫（A. suum）感染, 一般通过接触猪或食用被含虫卵的猪粪便污染的未煮熟的蔬菜或水果，也可能感染。A. suum 是否是有别于A. lumbricoides 的物种，正在辩论。

蛔虫病的病理生理学 被摄入的 A. lumbricoides 似蚓蛔线虫虫卵在十二指肠孵化，产出的幼虫钻入小肠壁，然后经血循环通过肝脏移行至心脏和肺。蚴虫寄宿在肺泡毛细血管，穿过肺泡壁，并沿支气管上行至口咽部。然后它们被吞下回到小肠，在小肠发育为成虫，在此处进行交配并排出虫卵到粪便中。在2~3个月内完成生活史，成虫的寿命1~2年。 Ascaris lumbricoides 生命周期 图片 Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria. 严重感染导致的缠结的虫体块可能导致肠腔阻塞，特别是儿童。个别成虫的异位移行有时可阻塞胆管或胰管，从而导致胆囊炎或胰腺炎；而胆管炎、肝脓肿和腹膜炎则较少见。 其他疾病所致的发热和某些药物（如阿苯达唑、甲苯达唑、四氯乙烯）可促发这种成虫的异位移行。

蛔虫病的症状和体征 Ascaris蛔虫幼虫移行至肺可引起咳嗽、喘息，在既往无蛔虫感染 Ascaris的病患中偶尔也可能导致咯血或其他呼吸道症状。 少量的成虫通常不引起胃肠道症状，但成虫经口或经肛门排出则可促使患者就医。肠腔或胆道的阻塞可导致腹部痉挛性疼痛、恶心和呕吐。黄疸并不常见。 即使中度感染也会导致儿童营养不良。具体的病理生理学机制尚不明确，可能包括竞争营养物质，吸收障碍和食欲下降。

蛔虫病的诊断 粪便显微镜镜检

在粪便中找到或从鼻、口或直肠中钻出成虫 通过显微镜在粪便中观察到虫卵或成虫，或发现从口或鼻中钻出的成虫即可确诊蛔虫病。有时，幼虫可在肺期的痰液中发现。成虫可能在胃肠道的x线检查中看到。 幼虫移行通过肺时嗜酸性细胞明显增多，而当成虫寄居于小肠时则嗜酸性细胞回落。肺相胸部X线片可显示浸润，伴嗜酸性粒细胞增多的Löffer综合征。

蛔虫病的治疗 阿苯达唑、甲苯达唑或伊维菌素。 所有肠道蛔虫感染均应治疗。 阿苯达唑400mg 1次顿服，甲苯达唑100mg口服每日2次连服3日，或500mg一次顿服，或伊维菌素150~200mcg/kg一次顿服均有效。阿苯达唑、甲苯咪唑和伊维菌素可能损伤胎儿，对于蛔虫感染的孕妇，必须权衡治疗的药物不良反应和不治疗的风险。伊维菌素治疗前，若患者曾去过该病流行的中部非洲地区，应注意评估其是否合并罗阿丝虫罗阿丝虫感染，因为伊维菌素可能导致罗阿丝虫罗阿丝虫虫病患者和高微丝蚴水平患者发生严重的不良反应。 硝噻醋柳胺可治疗中度 Ascaris蛔虫感染，但对严重感染效果差。哌嗪曾广泛应用，目前已经被毒性更低的药物所取代。 阻塞所导致的并发症可通过驱虫药物有效治疗，但有时也可能需要手术或内镜来清除成虫。 当肺部受到影响时，根据症状启动治疗；包括使用支气管扩张剂和皮质醇。驱虫药一般不常规应用

预防蛔虫病 预防蛔虫病需要适当的卫生条件。 预防策略包括 处理食物前用肥皂和清水彻底洗手

在进食前洗涤、去皮和/或烹饪所有生蔬菜和水果

在以人或猪的粪便作为肥料的地区不要吃生的或未清洁的蔬菜。

除了在有适当污水处理的厕所外，不要在户外排便