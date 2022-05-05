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氨基糖苷类 具有 浓度依赖的杀菌活性。这些抗生素与30S核糖体结合，从而抑制细菌蛋白质的合成。壮观霉素是抑菌性抗生素，化学结构与氨基糖苷类药物相似。
氨基糖苷类
氨基丁卡霉素
庆大霉素
卡那霉素
新霉素*
普拉佐米星
链霉素
妥布霉素
*只能用于局部用药或口服用药
药动学
氨基糖苷类口服吸收非常有限，但是通过腹膜、胸膜腔、关节以及裸露的皮肤吸收好。
氨基糖苷类通常静滴给药，但如果无法静滴，也可予IM。氨基糖苷类在细胞外液中分布较好，但在玻璃体液、脑脊液、呼吸器官的分泌物以及胆汁（尤其在胆道阻塞时）中并非如此。治疗眼内炎时需要进行玻璃体内注射。脑室内注射常常需要使脑室内的药物浓度达到足以治疗脑膜炎的水平。
氨基糖苷类通过肾小球滤过排泄，血浆半衰期为2～3小时；当肾小球滤过率下降时（如肾功能不全或者在年老者中）半衰期呈指数延长。
氨基糖苷类适应症
氨基糖苷类用于
严重的革兰阴性菌感染（尤其是 Pseudomonas aeruginosa）
对于大多数革兰阴性的需氧和兼性厌氧杆菌有效，对于厌氧菌和除了葡萄球菌以外的大多数的革兰阳性菌无效；但是，一些革兰阴性杆菌和葡萄球菌对其耐药。
妥布霉素（作用尤其突出）、庆大霉素和阿米卡星对P. aeruginosa有效。链霉素、新霉素和卡那霉素对 P. aeruginosa无效。庆大霉素和妥布霉素对革兰阴性杆菌具有相似的抗菌谱，而妥布霉素对于P. aeruginosa更有效、庆大霉素对Serratia marcescens更有效。阿米卡星往往对庆大霉素和妥布霉素耐药的病原菌有效。
除了治疗鼠疫和兔热病外，氨基糖苷类很少单独使用于其他疾病。其与广谱beta-内酰胺类药物一起用于治疗疑由革兰阴性杆菌引起的严重感染。然而，由于氨基糖苷类药物耐药性的增加，根据当地社区对氟喹诺酮类药物的敏感性模式，在最初的经验性方案中，氟喹诺酮类药物可以替代氨基糖苷。如果发现其他联用的抗生素对病原体有效，可以在2～3天后停用氨基糖苷类药物，除非鉴定出对氨基糖苷类敏感的P. aeruginosa。
庆大霉素或者较少使用的链霉素可以与其他的抗生素同用于治疗由链球菌或肠球菌引起的心内膜炎。肠球菌对氨基糖苷类耐药已为常见现象。 由于肠球菌性心内膜炎的治疗需要延长氨基糖苷类药物与一种作用于细菌细胞壁的药物（如青霉素、万古霉素）联合使用的时间以达到杀菌的增效作用，使得氨基糖苷类药物的肾毒性和耳毒性副作用增加，此时药物的选择必须以特定的体外药敏试验为依据。体外药敏试验发现仅对高浓度氨基糖苷类药物敏感，提示当小剂量的氨基糖苷类与一种作用于细胞壁的药物联合治疗时具有增效作用。如果菌株对高浓度的庆大霉素和链霉素敏感，首选庆大霉素，因为其血浆水平容易被测定且毒性较小。 在体外对庆大霉素高度耐药并不能排除这些肠球菌株对高浓度的链霉素敏感，在这些患者中链霉素适合使用 如果这些菌株对高浓度链霉素敏感。
对于肠球菌感染导致的心内膜炎治疗方案选择余地很小，主要是因为肠球菌对高浓度的庆大霉素和链霉素耐药；此外，对于肠球菌感染，亦无作用于细胞壁的杀菌剂能和氨基糖苷类协同作用。但是近来有研究表现，作用于细胞壁的抗生素中，氨苄西林和头孢曲松具有治疗效果且能够减少肾毒性的发生。许多临床医生已开始使用氨苄西林加头孢曲松而不是氨苄西林加庆大霉素来治疗 Enterococcus faecalis 心内膜炎，即使是对氨基糖苷类无耐药性的菌株，因为疗效相似且毒性更小。
链霉素因为耐药和毒性已经较少使用了。它被用于治疗兔热病和鼠疫，亦可与其他抗生素联用治疗TB。卡那霉素仍可能在某些多重耐药病例的治疗中发挥作用 结核 与其他抗生素合用。
由于毒副作用，新霉素只限于小剂量局部使用。新霉素可用于眼睛、耳朵、口腔以及直肠，并可用作膀胱冲洗。口服新霉素用于局部对抗肠道微生物群，以用于术前肠道准备和治疗肝昏迷。
氨基糖苷类的禁忌症
氨基糖苷类药物在那些对其过敏的患者中禁止使用。
在妊娠和哺乳期间使用
有证据显示氨基糖苷类对胎儿有风险(如听觉毒性)，但其临床益处可能超过其所带来的风险。如果在怀孕期间使用氨基糖苷，或者患者在服用氨基糖苷时怀孕了，应告知她药物对胎儿的潜在危害。
氨基糖苷类药物能进入母乳中，但是口服吸收较少。因此，它们在哺乳期间可以考虑使用。
氨基糖苷类的不良反应
所有氨基糖苷类药物都具有
肾毒性（经常可逆）
前庭和听觉毒性（经常不可逆）
延长神经肌肉阻滞剂的作用
前庭损伤的症状和体征是眩晕和共济失调。
肾、前庭和听觉毒性的危险因素是
频繁使用或大剂量
非常高的血药浓度
治疗时间较长（尤其>3天）
老年患者
原有肾脏疾病者
联合使用万古霉素、环孢素或两性霉素B、碘造影剂或其他肾毒素
原有听力问题、遗传易感性和袢利尿剂联合使用（听力毒性）
高剂量长时间连续给药固然要仔细关注肾毒性，但即便是小剂量短时间给药，也可能加重肾功能损伤。
接受>2周氨基糖苷类药物治疗的患者以及有前庭和听觉毒性风险的患者都需要随访监测听力图。若出现毒性征象时应停药（如果可能的话）或调整剂量。
氨基糖苷类药物能延长神经肌肉阻滞剂的作用（琥珀酰胆碱或箭毒类药物）和影响神经肌肉传导使疾病恶化（如重症肌无力）。这些反应尤其容易发生在给药太快或出现极高的血浆药物浓度时。患者服用新斯的明或静脉注射钙剂，有时药效会消失得更快。其他的神经系统副作用包括感觉异常和周围神经病变。
除了因皮炎局部使用新霉素而导致的过敏外，过敏反应不常见。大剂量口服新霉素可能导致吸收不良。
氨基糖苷类的剂量调整
因为氨基糖苷类抗菌药物毒性风险更多地取决于治疗水平的血药浓度持续时间长短而非峰浓度水平的高低，并且由于疗效取决于浓度依赖而不是时间，，所以应避免多次给药。对于大多数适应症，每天一次静脉给药优于传统的间歇给药。当用于革兰氏阳性协同作用（例如肠球菌性心内膜炎）或孕妇、有严重烧伤（> 20% 体表面积）或肾功能衰竭（肌酐清除率 < 40毫升/分钟）。IV 氨基糖苷类通常在 30 至 60 分钟内输注。
如果患者低于其理想体重 (IBW)，则应使用其总体重 (TBW) 来计算剂量。如果 TBW 大于 IBW 但小于 IBW 的 120%，则剂量应基于 IBW。如果 TBW 大于 IBW 的 120%，则应使用调整后体重 (ABW) 来计算剂量：
体重（公斤）（男性）：50 +（60 英寸以上 2.3 × 英寸）
体重（公斤）（女性）：45.5 +（60 英寸以上 2.3 × 英寸）
体重（公斤）：IBW + [0.4 × (TBW – IBW)]
对于肾功能正常的患者，每天一次的剂量为
庆大霉素或妥布霉素：5 mg/kg（若为危重症患者，则为7 mg/kg）q24h
阿米卡星：15mg/kg q24h
如果患者对每天7mg/kg的庆大霉素或妥布霉素临床治疗有效，且肾功能保持正常，那么经过最初几天的治疗后每日一次的剂量可降低到5mg/kg。
危重患者，给第一剂药后需测定血药峰浓度。在所有应用氨基糖苷类抗菌药物的患者中，对于药物剂量调整的或治疗疗程> 3天的患者，应在第二次给药或第三次给药（对于每天分次给药者）后监测血浆药物浓度的波峰和波谷水平。 每2～3天测定血清肌酐，若稳定，血浆氨基糖苷类药物水平不必重复测定。 在肌内注射后的第60分钟或者用时30分钟的静脉滴注结束后的第30分钟测定血浆药物的峰浓度。谷浓度测定在下一剂给药前的30分钟内进行。
每天给药一次，血清中的峰值水平至少为最低抑制浓度（MIC）的10倍是理想的。对于庆大霉素（31.35 至 41.80 微摩尔/升）和妥布霉素（32.08 至 42.78 微摩尔/升），所需的峰值水平通常为 15 至 20 微克/毫升。通过剂量调整以确保药物具有有效治疗的峰浓度（有助于浓度依赖性抗菌活性）和无药物毒性的谷浓度。在可能扩大分布容积并给予较高初始剂量的危重患者中，庆大霉素（33.44 至 50.16 微摩尔/升）和妥布霉素（34.22 至 51.34 微摩尔）的目标血清峰值水平为 16 至 24 微克/毫升) ，阿米卡星为56至64微克/升（95.65至109.31微摩尔/毫升）。对于庆大霉素和妥布霉素，谷浓度应为 < 1 mcg/mL（庆大霉素< 2.09 micromol/L，妥布霉素< 2.14 micromol/L）在第一次给药后18至24小时，每天一次给药，1至2 mcg/mL（2.09至4.18 micromol/L（庆大霉素）和 2.14 至 4.28 微摩尔/升（妥布霉素）与传统的间歇给药。
对于传统间歇给药的肾功能不全患者，负荷剂量与肾功能正常患者相同；通常，给药间隔增加而不是剂量减少。基于血清肌酐或肌酐清除率值的维持剂量指南可以参考（见表成人氨基糖苷类药物的传统间歇给药），但此处剂量并不精确，最好测量血液水平。
如果患者服用高剂量的β-内酰胺和氨基糖苷，除非立即对样本进行化验或冷冻，否则高血清水平的β-内酰胺可在体外灭活血清样本中的氨基糖苷以确定药物水平。如果肾衰竭患者同时使用一种氨基糖苷类药物和高剂量beta-内酰胺类，因为体内药物间相互作用时间延长，氨基糖苷类药物血浆浓度可能会较低。
成人氨基糖苷类药物剂量
1.如要达到下表中所列的血浆药物浓度峰值范围，需要应用的氨基糖苷类药物负荷剂量（mg/kg）。如果患者因为肥胖使得实际体重超过标准体重*>20%，用于计算剂量的体重等于标准体重加上超重部分（实际体重减去标准体重）的40%。如果是因为腹水或水肿使得实际体重超过标准体重，那么用于计算剂量的体重按实际体重计算。
氨基糖苷类药物
常规负荷剂量
期望血药峰浓度
目标血药谷浓度
庆大霉素
妥布霉素
1.5～2.0mg/kg
4–10 微克/毫升（庆大霉素 8.36–20.90 微摩尔/升；妥布霉素 8.56–21.39 微摩尔/升）
1–2 微克/毫升（庆大霉素 2.09–4.18 微摩尔/升；妥布霉素 2.14–4.28 微摩尔/升）
氨基丁卡霉素
5.0～7.5mg/kg
15–30 微克/毫升（25.62–51.24 微摩尔/升）
5–10 mcg/mL (8.54–17.08 micromol/L)
2.根据选择的给药间隔和患者校正的血清肌酐清除率来选择维持剂量（按选择负荷剂量的百分比），以此维持上表中所列的血药浓度峰值。根据下列表格计算校正肌酐清除率C（c）cr:†：
剂量间隔选择所需的负荷剂量百分比
肌酐清除率（毫升/分钟）‡
8小时 （％）
12小时 （％）
24小时 （％）
90
84
—
—
70
76
88
—
50
65
79
—
30
48
63
86
20
37
50
75
15
31
42
67
10
24
34
56
5
16
23
41
0
8
11
21
*标准体重=身高152cm+50kg（男性）或45.5kg（女性）；身高<152cm则每厘米减去0.9kg或者身高>152cm则每厘米加上0.9kg
†CrCl（c）男性=（140—年龄）×体重（kg）/70×血肌酐值。
CrCl（c）女性=0.85×CrCl（c）男性。
‡‡若CrCl（c）=90mL/min，患者的给药剂量需通过监测血药浓度进行调整。
CrCl(c) = 校正肌酐清除率。
Modified from Sarubbi FA Jr, Hull JH: Amikacin serum concentrations: Prediction of levels and dosage guidelines.Annals of Internal Medicine 89:612–618, 1978.