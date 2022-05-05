氨基糖苷类用于

对于大多数革兰阴性的需氧和兼性厌氧杆菌有效，对于厌氧菌和除了葡萄球菌以外的大多数的革兰阳性菌无效；但是，一些革兰阴性杆菌和葡萄球菌对其耐药。

妥布霉素（作用尤其突出）、庆大霉素和阿米卡星对P. aeruginosa有效。链霉素、新霉素和卡那霉素对 P. aeruginosa无效。庆大霉素和妥布霉素对革兰阴性杆菌具有相似的抗菌谱，而妥布霉素对于P. aeruginosa更有效、庆大霉素对Serratia marcescens更有效。阿米卡星往往对庆大霉素和妥布霉素耐药的病原菌有效。

除了治疗鼠疫和兔热病外，氨基糖苷类很少单独使用于其他疾病。其与广谱beta-内酰胺类药物一起用于治疗疑由革兰阴性杆菌引起的严重感染。然而，由于氨基糖苷类药物耐药性的增加，根据当地社区对氟喹诺酮类药物的敏感性模式，在最初的经验性方案中，氟喹诺酮类药物可以替代氨基糖苷。如果发现其他联用的抗生素对病原体有效，可以在2～3天后停用氨基糖苷类药物，除非鉴定出对氨基糖苷类敏感的P. aeruginosa。

庆大霉素或者较少使用的链霉素可以与其他的抗生素同用于治疗由链球菌或肠球菌引起的心内膜炎。肠球菌对氨基糖苷类耐药已为常见现象。 由于肠球菌性心内膜炎的治疗需要延长氨基糖苷类药物与一种作用于细菌细胞壁的药物（如青霉素、万古霉素）联合使用的时间以达到杀菌的增效作用，使得氨基糖苷类药物的肾毒性和耳毒性副作用增加，此时药物的选择必须以特定的体外药敏试验为依据。体外药敏试验发现仅对高浓度氨基糖苷类药物敏感，提示当小剂量的氨基糖苷类与一种作用于细胞壁的药物联合治疗时具有增效作用。如果菌株对高浓度的庆大霉素和链霉素敏感，首选庆大霉素，因为其血浆水平容易被测定且毒性较小。 在体外对庆大霉素高度耐药并不能排除这些肠球菌株对高浓度的链霉素敏感，在这些患者中链霉素适合使用 如果这些菌株对高浓度链霉素敏感。

对于肠球菌感染导致的心内膜炎治疗方案选择余地很小，主要是因为肠球菌对高浓度的庆大霉素和链霉素耐药；此外，对于肠球菌感染，亦无作用于细胞壁的杀菌剂能和氨基糖苷类协同作用。但是近来有研究表现，作用于细胞壁的抗生素中，氨苄西林和头孢曲松具有治疗效果且能够减少肾毒性的发生。许多临床医生已开始使用氨苄西林加头孢曲松而不是氨苄西林加庆大霉素来治疗 Enterococcus faecalis 心内膜炎，即使是对氨基糖苷类无耐药性的菌株，因为疗效相似且毒性更小。

链霉素因为耐药和毒性已经较少使用了。它被用于治疗兔热病和鼠疫，亦可与其他抗生素联用治疗TB。卡那霉素仍可能在某些多重耐药病例的治疗中发挥作用 结核 与其他抗生素合用。

由于毒副作用，新霉素只限于小剂量局部使用。新霉素可用于眼睛、耳朵、口腔以及直肠，并可用作膀胱冲洗。口服新霉素用于局部对抗肠道微生物群，以用于术前肠道准备和治疗肝昏迷。