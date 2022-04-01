鼠疫和其他耶尔森菌 Yersinia 感染

鼠疫是由革兰阴性耶尔森氏鼠疫杆菌Yersinia pestis引起。症状是严重肺炎，或是伴有高烧的大而嫩的淋巴结病shi，通常会发展为败血症。通过流行病学和临床表现可诊断，确诊需要根据细菌培养和血清学检查。治疗使用链霉素或庆大霉素;氟喹诺酮类或多西环素可作为替代治疗。

Yersinia鼠疫耶尔森菌（以前称鼠疫巴斯德菌Pasteurella) pestis 是一种短杆菌，常显示双极染色（吉姆萨染色尤为明显），其形状与安全别针相似。

曾经发生过人间鼠疫大流行（如中世纪的黑死病，1911年发生于满洲的疾病大流行）。近年也有散发性鼠疫或局部地区的暴发流行。

最近，鼠疫偶有发生或有限的暴发。

在美国，最后一次城市鼠疫暴发是于1924年至1925年发生在洛杉矶。从那之后, 美国>90% 的人鼠疫发生在西南部的农村或半乡村地区，特别是新墨西哥州，亚利桑那州，加利福尼亚州和科罗拉多州。

在世界范围内，1990年代以来的大多数病例发生在非洲；刚果民主共和国和马达加斯加是最常见的地方病。秘鲁也是流行最多的国家之一。 过去的20年里，几乎所有的病例都发生于居住在小城镇、乡村或农业种植区的人群，而不是较大的城镇中。

传播 鼠疫主要发生在野生啮齿动物（例如大鼠，小鼠，松鼠，草原犬）中，并且通过被感染的大鼠跳蚤的叮咬从啮齿动物传播至人。鼠疫也可通过接触感染动物的体液或组织传播。 通过吸入具有高度传染性的肺部感染（原发性肺鼠疫）患者咳出的飞沫可引起人与人之间的传播。 在美国的流行区，部分病例感染可能由家庭宠物引起，特别是猫（食入受感染的老鼠而感染）。猫传鼠疫可通过受感染的跳蚤叮咬，或通过吸入患有肺鼠疫的猫排出的感染性呼吸道飞沫而传播。 肺鼠疫也可通过实验室暴露或 生物恐怖中故意散播的气溶胶而感染。

shu'yi的症状和体征 鼠疫有几种不同的临床表现形式： 腺鼠疫（最常见）

肺鼠疫（原发或继发）

败血症型鼠疫

轻鼠疫 咽型鼠疫和鼠疫性脑膜炎是少见的临床类型。 腺鼠疫 腺鼠疫最为常见，潜伏期通常为2～5日，但也可为数小时至12日。 起病突然伴有寒战，体温可升至39.5～41°C。脉快而纤细，可发生低血压。脉搏可细速；可能会发生低血压。 在发热后不久，引流细菌感染部位的淋巴结肿大疼痛（腹股沟淋巴结炎）。股部或腹股沟淋巴结最常受累，其次为腋下，颈部或多发性淋巴结受累。典型的表现为淋巴结明显触痛而坚硬，周围明显的水肿。淋巴结可能在第2周化脓。淋巴结表面的皮肤光滑而发红，但通常不发热。 跳蚤咬伤的部位可能形成原发性皮损（丘疹、脓疱、溃疡或焦痂）。 病人可能躁动，谵妄，精神错乱和协调性差。肝脾可肿大。 因为细菌可以通过血流播散至身体其他部位，腺鼠疫可能合并血源性（继发）肺鼠疫。 腺型鼠疫病人若不治疗，病死率约60%；其中大多数在3～5天内死于败血症。 腺鼠疫图像 腺鼠疫（股部的） 腹股沟淋巴结炎是由鼠疫耶尔森菌 Yersinia pestis （鼠疫）Yersinia pestis感染引起的肿大、柔软，坚实的淋巴结。此图显示大腿的腹股沟淋巴结炎。 Image courtesy of Drs.Margaret Parsons and Karl F.Meyer via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 鼠疫腹股沟淋巴结炎（腹股沟） 淋巴腺，一种增大的、柔软的、结实的淋巴结，是由Yersinia pestis（瘟疫）感染引起的。这张图片显示了肿大的腹股沟淋巴结。 Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 腺鼠疫（腋窝的） 淋巴腺，一种增大的、柔软的、结实的淋巴结，是由Yersinia pestis（瘟疫）感染引起的。此图显示腋窝淋巴结炎。 Image courtesy of Drs.Margaret Parsons and Karl F.Meyer via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 腺鼠疫（股部的） 腹股沟淋巴结炎是由鼠疫耶尔森菌 Yersinia pestis （鼠疫）Yersinia pestis感染引起的肿大、柔软，坚实的淋巴结。此图显示大腿的腹股沟淋巴结炎。 Image courtesy of Drs.Margaret Parsons and Karl F.Meyer via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 鼠疫腹股沟淋巴结炎（腹股沟） 淋巴腺，一种增大的、柔软的、结实的淋巴结，是由Yersinia pestis（瘟疫）感染引起的。这张图片显示了肿大的腹股沟淋巴结。 Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 腺鼠疫（腋窝的） 淋巴腺，一种增大的、柔软的、结实的淋巴结，是由Yersinia pestis（瘟疫）感染引起的。此图显示腋窝淋巴结炎。 Image courtesy of Drs.Margaret Parsons and Karl F.Meyer via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 肺鼠疫 原发性肺鼠疫 潜伏期2-3天，然后突然出现高热、寒战、心动过速、胸痛和头痛，程度严重。 咳嗽在起病时不明显，24小时内可出现。痰起初为黏液状，很快即出现血凝块，然后变为均匀的粉红色或鲜红色（类似红莓糖浆）并呈泡沫状。出现呼吸急促和呼吸困难，但无胸膜炎性胸痛。实变体征罕见，可能无啰音。 继发肺鼠疫 比原发肺鼠疫更常见，是由病原体从一处淋巴结或其他感染部位经血源播散引起。 肺型鼠疫病人若不治疗，大多数在症状开始后48小时内死亡。 败血症型鼠疫 败血症型鼠疫是一种急性暴发性疾病，可伴或不伴腺鼠疫（不伴者称为原发性败血症型鼠疫）。 40%的病人可发生腹痛，可能由肠系膜淋巴结病所致。可发生弥散性血管内凝血、四肢坏疽（因此，称为黑死病），最终导致多脏器衰竭。 败血症型鼠疫可在出现明显腺型或肺部症状之前死亡。 轻鼠疫 轻型鼠疫是腺型鼠疫中的一种良性型，通常仅见于流行区。淋巴结炎、发热、头痛和虚弱均可在1周内消退。

瘟疫的诊断 染色、培养、血清学和聚合酶链反应 (PCR) 检测 鼠疫快速诊断很重要，因为延迟治疗可显著增加死亡率。 通过细菌培养和染色可以诊断，常用细针穿刺淋巴结（外科引流可导致细菌扩散）；也应当进行血和痰培养。 其他检查包括免疫荧光染色和血清学检查，抗体滴度高于>1：16或急性期与恢复期滴度上升超过4倍为阳性。如果有条件，可行PCR帮助诊断。 以前接种过疫苗也不能排除鼠疫，在接种过疫苗的人群也可出现鼠疫的临床表现。 肺鼠疫 图片 Image courtesy of Dr. Jack Poland via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 有肺部症状或体征的患者应进行胸部X线检查，在肺鼠疫可显示快速进展的肺炎。白细胞计数通常为10,000～20,000/mcL (10～20 × 109/L) ，并有大量未成熟的中性粒细胞。

预防瘟疫 所有肺鼠疫接触者都必须接受医学观察。 应每4小时测1次体温，连续6日。他们和其他肺鼠疫密切接触者，或直接接触受感染的体液或组织者，应接受7天的口服药物预防， 多西环素100mg po q12h，

环丙沙星500mg po q12h。

对于小于8岁的儿童，采用甲氧苄胺嘧啶/磺胺甲噁唑（TMP-SMX）20mg/kg（其中SMX成分）口服每12小时一次。 也可选择左氧氟沙星口服，连续7天。 游客在旅游期间给予多西环素预防，100mg口服，每12小时一次。 鼠疫疫苗（全细胞死亡疫苗或减毒疫苗）不再在美国上市。 应控制啮齿动物和使用昆虫驱避剂以免蚤咬。

关键点 鼠疫是一种高度传染性、危及生命的传染病，目前主要出现在美国西南部的农村或半农村地区；在世界范围内，自 1990 年代以来的大多数病例都发生在非洲。

鼠疫可能造成大规模的、疼痛的、经常化脓性淋巴结肿大（淋巴结炎）、严重肺部感染和/或败血症。

依靠病原体的染色和培养检查进行快速诊断很重要，因为如果耽误治疗死亡率显著增高。

对肺鼠疫患者进行严格的呼吸道隔离；对于其他形式的感染进行常规隔离已足够。

治疗使用链霉素或庆大霉素;可选择的其他替代治疗包括强力霉素，环丙沙星，左氧氟沙星，和氯霉素。

仔细监测密切接触者，可使用强力霉素，环丙沙星，左氧氟沙星进行预防性治疗，儿童使用TMP/SMX;鼠疫疫苗在美国不再使用。