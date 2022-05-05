氯霉素是一种主要起抑菌作用的抗生素。它与细菌核糖体的50S亚单位结合，抑制细菌蛋白质的合成。
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药动学
氯霉素口服吸收好，胃肠外治疗必须静脉给药。
在体液中分布广泛，包括脑脊液。经尿排泄。因为经过肝脏代谢，肾功能不全者不会发生有活性的氯霉素体内蓄积。
氯霉素适应症
抗菌谱广，可作用于
革兰阳性和革兰阴性球菌和杆菌（包括厌氧菌）
Rickettsia, Mycoplasma, Chlamydia, and Chlamydophila 属
因为骨髓抑制毒性，常用来作为次选抗生素。由于氯霉素耐药的出现，
除了多重耐药病原菌引起的严重感染对氯霉素仍敏感的情况下，它不再作为抗感染药物使用。
鼠疫性脑膜炎或眼内炎 因为其他抗鼠疫药物很难穿透这些空间
尽管如此，氯霉素仍一直被用来治疗耐青霉素的肺炎球菌引起的脑膜炎，但现在因氯霉素对这些菌株抗菌活性较差，治疗结果也不尽人如意。
氯霉素的禁忌症
如其他药物能替代，氯霉素是禁用的。
在妊娠和哺乳期间使用
孕期应用氯霉素，胎儿药物浓度几乎和母亲体内一样高，使用与新生儿灰色婴儿综合征有关，但没有致畸作用。如果需要第二线药物，它可以在怀孕期间用于治疗落基山斑疹热，但在妊娠晚期需要谨慎。
氯霉素可进入母乳。哺乳期间不应使用；严重的不良反应是可能的，特别是在年幼或体重较轻的婴儿中。
氯霉素的不良反应
氯霉素的不良反应包括
骨髓抑制（最严重）
恶心，呕吐，腹泻
灰婴综合征（新生儿）
氯霉素能引起两种类型的骨髓抑制：
一种是与剂量相关，可逆性影响铁代谢，这种副作用最可能与大剂量、长时间使用有关，或见于合并严重肝病的患者；
另一种是不可逆的特异反应型再生障碍性贫血，发生概率<1/25,000。停药后可能阻止进展。氯霉素不应外用，原因在于少量的氯霉素也会被吸收，罕见会导致再生障碍性贫血。
过敏反应不常见，长期用药可出现视神经和周围神经炎。
新生儿灰婴综合征，包括低温，发绀，乏力，循环衰竭，常为致命性毒副反应。引起原因与未成熟的肝脏不能代谢和排泄氯霉素而导致血药浓度过高有关。 为避免此综合征，临床上≤1个月的婴儿最初给药不能>25mg/（kg•d），且应根据血药浓度调整剂量。