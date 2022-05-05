在妊娠和哺乳期间使用

在妊娠和哺乳期间使用

孕期应用氯霉素，胎儿药物浓度几乎和母亲体内一样高，使用与新生儿灰色婴儿综合征有关，但没有致畸作用。如果需要第二线药物，它可以在怀孕期间用于治疗落基山斑疹热，但在妊娠晚期需要谨慎。

氯霉素可进入母乳。哺乳期间不应使用；严重的不良反应是可能的，特别是在年幼或体重较轻的婴儿中。