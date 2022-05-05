磷霉素是一类新的抗菌药物，化学结构与其他已知的抗生素无相关性。它是一种杀菌药，通过抑制磷酸合成酶破坏细胞壁合成，因此能够干扰肽聚糖的产生。

在美国，仅能获取磷霉素氨基丁三醇的粉末制剂，可溶于液体和口服摄入。在美国以外，静脉制剂可获取。

药动学 磷霉素氨基丁三醇盐的口服生物利用度低（约40％），因此，血清水平低于与最小抑菌浓度（MIC）。由于这个原因，该药物被用于治疗无并发症的下部尿路感染，不适于肾盂肾炎。 磷霉素不与血浆蛋白结合，而是广泛分布于组织中。磷霉素无生物转化，通过肾小球滤过从尿中排泄。 口服给药后，尿中药物浓度超过敏感病原菌MICs ，并维持24小时以上。 在某些国家有静脉注射磷霉素的制剂，可用于更严重的感染，包括中枢神经系统感染，骨髓炎和肺炎。 当用于治疗这些感染时，通常与其他抗生素（例如beta-内酰胺类）一起使用。

磷霉素的禁忌症 除了已知对磷霉素或该制剂的任何组分有超敏反应，它的使用没有显著禁忌证。

在妊娠和哺乳期间使用 磷霉素穿过胎盘，但通常被认为治疗孕妇膀胱炎是安全的。 尚不清楚有多少磷霉素进入母乳，如果有必要对哺乳期妇女使用磷霉素，建议谨慎使用。

lin霉素的治疗副作用 磷霉素一般耐受良好，不良反应率低，主要包括胃肠道症状（例如恶心、腹泻）。