看法 进行患者培训
磷霉素是一类新的抗菌药物，化学结构与其他已知的抗生素无相关性。它是一种杀菌药，通过抑制磷酸合成酶破坏细胞壁合成，因此能够干扰肽聚糖的产生。
在美国，仅能获取磷霉素氨基丁三醇的粉末制剂，可溶于液体和口服摄入。在美国以外，静脉制剂可获取。
药动学
磷霉素的适应症
磷霉素具有广谱抗菌活性，革兰阳性和革兰阴性菌，包括许多抗生素耐药菌如：
Staphylococcus aureus金黄色葡萄球菌，包括耐甲氧西林的S. aureus
Enterococcus 属，包括耐万古霉素的肠球菌
肠杆菌（原肠杆菌科），包括产超广谱β-内酰胺酶（ESBL）和耐碳青霉烯的肺炎克雷伯菌
大肠杆菌, 包括耐氟喹诺酮类的 E. coli
铜绿假单胞菌，具有可变的耐药率
口服磷霉素仅用于治疗由易感病原体引起的非复杂(即较低位)尿路感染。然而，由于它具有广谱抗菌活性，静脉用磷霉素有时用于治疗在其他解剖部位感染的多重耐药微生物感染。
磷霉素的禁忌症
除了已知对磷霉素或该制剂的任何组分有超敏反应，它的使用没有显著禁忌证。
在妊娠和哺乳期间使用
磷霉素穿过胎盘，但通常被认为治疗孕妇膀胱炎是安全的。
尚不清楚有多少磷霉素进入母乳，如果有必要对哺乳期妇女使用磷霉素，建议谨慎使用。
lin霉素的治疗副作用
磷霉素一般耐受良好，不良反应率低，主要包括胃肠道症状（例如恶心、腹泻）。
磷霉素的剂量考虑
无并发症的女性尿路感染，溶解于液体的磷霉素氨基丁三醇5.61g（相当于3g磷霉素）单剂量口服使用。对于其他部位的感染，可能需要更长的疗程。