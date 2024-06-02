Klebsiella克雷伯杆菌，Enterobacter, 和Serratia 肠杆菌和沙雷菌感染

革兰氏阴性细菌克雷伯菌 、大肠杆菌、大肠杆菌 是密切相关的肠道正常菌群，在正常的宿主极少引起疾病。诊断是通过病原体培养。治疗使用抗生素。

革兰氏阴性菌， 肠杆菌属，和 粘质沙雷氏菌 都属于肠杆菌目（以前称为肠杆菌科）。

这 3 种细菌的感染通常是医院获得性的，主要发生在抵抗感染能力下降的患者身上（例如，潜在的疾病、留置导管和设备）。这种细菌通常引起多种类型感染，包括菌血症、手术部位感染，血管内导管感染，呼吸道和泌尿道感染，表现为肺炎、膀胱炎或肾盂炎，可进展至肺脓肿、脓胸、菌血症和败血症，如下所述：

克雷伯菌 肺炎是一种罕见的严重的肺部感染，临床表现有咳深棕色或红色的胶冻状痰、肺脓肿形成和脓胸，最常见于糖尿病和酒精使用障碍患者。它还可导致原发性社区获得性肝脓肿。

沙雷氏菌属 ， 特别 粘质沙雷氏菌 ，对泌尿道有较大的亲和力，但也经常从呼吸道和伤口中分离出来。

肠杆菌 最常引起院内感染（呼吸道、泌尿道和血液），但可能导致 中耳炎， 蜂窝织炎， 和 新生儿败血症。

诊断是通过血液和/或其他受感染组织或液体收集的培养来进行的。同时进行药物敏感性检测。