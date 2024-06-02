Klebsiella克雷伯杆菌，Enterobacter, 和Serratia 肠杆菌和沙雷菌感染

革兰氏阴性细菌克雷伯菌 、大肠杆菌、大肠杆菌 是密切相关的肠道正常菌群，在正常的宿主极少引起疾病。诊断是通过病原体培养。治疗使用抗生素。
革兰氏阴性菌， 肠杆菌属，和 粘质沙雷氏菌 都属于肠杆菌目（以前称为肠杆菌科）。
这 3 种细菌的感染通常是医院获得性的，主要发生在抵抗感染能力下降的患者身上（例如，潜在的疾病、留置导管和设备）。这种细菌通常引起多种类型感染，包括菌血症、手术部位感染，血管内导管感染，呼吸道和泌尿道感染，表现为肺炎、膀胱炎或肾盂炎，可进展至肺脓肿、脓胸、菌血症和败血症，如下所述：
克雷伯菌肺炎是一种罕见的严重的肺部感染，临床表现有咳深棕色或红色的胶冻状痰、肺脓肿形成和脓胸，最常见于糖尿病和酒精使用障碍患者。它还可导致原发性社区获得性肝脓肿。
沙雷氏菌属， 特别 粘质沙雷氏菌，对泌尿道有较大的亲和力，但也经常从呼吸道和伤口中分离出来。
诊断是通过血液和/或其他受感染组织或液体收集的培养来进行的。同时进行药物敏感性检测。
治疗
根据药敏结果选择抗生素
治疗使用三代头孢菌素、头孢吡肟、碳青霉烯类、氟喹诺酮类、哌拉西林/他唑巴坦或氨基糖苷类。然而，由于某些分离株对多种抗生素耐药，故药敏试验是必需的。
Klebsiella 菌属产生超广谱 beta-内酰胺酶（ESBL），治疗时可能会产生头孢菌素耐药，尤其对头孢他啶;这些产ESBL的菌株受到beta-内酰胺酶抑制剂不同程度的抑制（如，舒巴坦，他唑巴坦，克拉维酸，法硼巴坦、阿维巴坦）。产碳青霉烯酶菌 肺炎克雷伯菌 (KPC) 已在世界范围内被分离出来，这使得某些感染的治疗变得非常困难。头孢他啶/阿维巴坦、亚胺培南/瑞巴坦和美罗培南/伐博巴坦（包括新的β-内酰胺酶抑制剂，也抑制KPC碳青霉烯酶）以及埃拉西林和头孢地洛对KPC分离株有活性。
Enterobacter肠杆菌属细菌可能对多数beta-内酰胺类抗生素变得耐药，包括第三代头孢菌素；它们产生的beta-内酰酶（AmpC beta-内酰胺酶）不能被通常的beta-内酰胺酶抑制剂所抑制（克拉维酸、他唑巴坦，舒巴坦）。 然而，这些 Enterobacter 菌株可能对碳青霉烯类敏感（例如，亚胺培南，美罗培南，多利培南、厄他培南）。耐碳青霉烯类肠杆菌属细菌也已被检测出。在某些情况下，头孢他啶/阿维巴坦、美罗培南/法硼巴坦、亚胺培南/雷巴坦、替加环素、 埃拉西林、头孢地洛考，或许还有粘菌素可能是唯一可用的活性抗生素（1)。
(请参阅美国传染病学会2023年关于治疗抗生素耐药革兰阴性感染的指南Guidance on the Treatment of Antimicrobial Resistant Gram-Negative Infections。)
治疗参考文献
1.Thaden JT, Pogue JM, Kaye KS: Role of newer and re-emerging older agents in the treatment of infections caused by carbapenem-resistant Enterobacteriaceae.Virulence 8(4):403–416, 2017.doi: 10.1080/21505594.2016.1207834
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Infectious Diseases Society of America (IDSA): Guidance on the Treatment of Antimicrobial Resistant Gram-Negative Infections (2023)