已审核/已修订 8月 2022 | 修改的 9月 2022

菌血症是指细菌出现在血流中。可能经由泌尿道或静脉插管自发发生，也可能继发于口腔、消化道、泌尿道或创伤的护理或者其他操作。菌血症可能导致迁徙性感染，包括心内膜炎，尤其是存在心脏瓣膜病变者。隐性菌血症通常没有症状，但可导致发热。其他症状出现常常提示更加严重的感染，例如脓毒症或脓毒性休克。

( See page 新生儿脓毒血症; see page 隐匿性菌血症和发热在婴儿和幼儿中没有明显的来源.)

菌血症可能是隐匿的、不引起后遗症，也可能导致迁徙性或系统性并发症。全身改变包括

菌血症的病因 菌血症有多种可能的原因包括： 业已感染的下尿路进行插管

脓肿或感染性创伤的外科处理

植入体内装置，特别是静脉和心脏导管、尿路插管、造瘘装置和管道 革兰阴性菌血症常继发于泌尿道、消化道或褥疮溃疡患者的皮肤等部位的感染。慢性疾病和免疫功能低下患者对革兰氏阴性菌感染的风险增加。他们可能发展为革兰阳性球菌或耐氧菌菌血症，易感于真菌菌血症。注射吸毒者、接受静脉导管者、合并皮肤和软组织感染的患者，常出现葡萄球菌菌血症。Bacteroides腹部、盆腔感染患者特别是女性生殖道感染者可能出现拟杆菌属菌血症。如果腹部感染引起菌血症，微生物常常是革兰阴性杆菌。如果隔膜上方的感染导致菌血症，则该生物体很可能是革兰氏阳性球菌或芽孢杆菌。

菌血症的病理生理学 脑膜或浆膜腔，如心包、关节腔的迁徙性感染可能源于隐性或持续性菌血症。迁徙性脓肿可能在任何部位形成。葡萄球菌菌血症常出现多发性脓肿形成。 菌血症可能导致 心内膜炎, 最常见的是葡萄球菌、链球菌、肠球菌菌血症，较少出现革兰氏阴性菌血症或真菌血症。 结构性心脏病（如瓣膜病，某些先天性异常）、人工心脏瓣膜或其他血管内假体的病人容易发展为感染性心内膜炎。葡萄球菌可能会引起细菌性心内膜炎，特别是静脉注射吸毒人群，通常累及三尖瓣。Staphylococcus 也是椎骨骨髓炎 和椎间盘炎血行扩散的最常见原因。

菌血症的症状和体征 部分患者没有症状或仅仅轻度发热。 如果出现呼吸急促，寒战，持续发烧，感觉的改变，低血压和胃肠道症状（腹痛，恶心，呕吐，腹泻）等症状很可能是败血症或脓毒性休克。25%~40%的显著菌血症患者患有脓毒性休克。持续菌血症可发生转移性病灶感染或败血症。

菌血症的诊断 培养 如果怀疑菌血症、败血症或败血症休克，应当对血液和其他任何合适的标本进行培养。

菌血症的治疗 抗生素 对于疑似菌血症的患者，在对潜在来源进行适当培养并获得血液后，给予经验性静脉注射抗生素。采用合适的抗生素早期治疗菌血症可能增加生存率。 后续的治疗包括根据培养和药敏试验结果调整抗生素，引流脓肿，通常还需要拔除任何疑似细菌来源的体内装置。 一旦实现源头控制并观察到临床改善，就可以使用适当的口服抗生素完成治疗。