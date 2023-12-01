带状疱疹感染是由于潜伏在脊髓后根神经节的水痘-带状疱疹病毒活化引起的。其主要症状表现为：首先出现受累神经节支配的皮肤疼痛，随后在2到3天内出现疱疹，有助于诊断。治疗：最好在皮损出现72小时内使用抗病毒药物。
（见疱疹病毒。）
水痘及带状疱疹都是由水痘-带状疱疹病毒（人类疱疹病毒3型）引起的，水痘发生在病毒急性原发感染期，而带状疱疹则为潜伏的病毒再次激活所引起。
带状疱疹可累及感觉根神经节、其支配的皮肤区域、有时还累及灰质的前角和后角、脊膜和后根及前根。带状疱疹经常发生在老年人和艾滋病毒感染者中，并且在免疫功能低下的患者中更为常见和严重，因为这些患者的细胞介导的免疫力下降。病情好转后没有界限清楚的色素沉着。
带状疱疹的症状和体征
发病后首先在受累部位出现刺痛、触痛及其他痛觉；通常2~3天后即在红斑基底上出现皮疹。通常为一块胸腰部皮肤受累，在病灶周围可形成小的卫星灶。病灶呈典型的单侧分布，不越过身体中线。该部位的感觉过敏和疼痛较严重。皮肤损害完全形成一般需3~5天。
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在免疫功能受损的患者中，带状疱疹可播散到其他部位的皮肤甚至是内脏器官。
膝状神经节带状疱疹（Ramsay Hunt综合征，耳部带状疱疹）该症是因为病毒累及膝状神经节引起的。 耳痛、面瘫和不时出现的眩晕。外耳道有水疱，舌前2/3可能出现味觉丧失。
眼带状疱疹因第五脑神经（三叉）眼支V1分布的半月神经节受感染，在眼部周围和前额出现水疱及疼痛。眼部疾病可能是严重的。如鼻尖部出现水疱（Hutchinson征）则表明病变累及鼻睫神经，其眼部病变较严重。然而在无以上表现时，眼部也可能会受累。V1 分布带状疱疹应寻求眼科会诊。
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口腔带状疱疹该部位常较少出现，但发病后可出现严重的单侧病灶。同时无前驱症状出现。
症状和体征
1.Yawn BP, Wollan PC, Kurland MJ, St Sauver JL, Saddier P.Herpes zoster recurrences more frequent than previously reported. Mayo Clin Proc 86(2):88-93, 2011.doi:10.4065/mcp.2010.0618
疱疹后神经痛
高达 6% 的带状疱疹患者会再次爆发（1），尽管这个百分比在免疫功能低下的宿主中可能更高。然而，许多患者，特别是老年患者，从所涉及分布的最后一个结痂病变（带状疱疹后神经痛）开始，局部疼痛持续时间超过3个月，且强度不一。
优点与缺陷
这种疼痛可为剧烈的、间断或持续的，能令人精疲力竭。它可能会持续数月、数年或永久。
带状疱疹的诊断
病史和体格检查
当患者出现典型的皮疹或有时甚至在皮疹未出现时就发生特征性的某一皮区疼痛时，就可怀疑存在带状疱疹。其诊断常基于典型的皮疹
如果诊断不明确，用TZANK试验检测多核巨细胞可以确认感染，但TZANKK试验对带状疱疹或单纯疱疹呈阳性。单纯疱疹病毒可出现相似的损伤，但与带状疱疹不同，其常易复发且不按皮区分布。病毒可以通过培养或聚合酶链反应（PCR）进行分化。 活检样本的抗原检测也可用于检测带状疱疹。
带状疱疹的治疗
对症治疗
免疫缺陷患者可用抗病毒治疗（阿昔洛韦，泛昔洛韦，伐昔洛韦）
湿敷可减轻疼痛不适，但仍常需要使用止痛剂。
在治疗眼部及耳部带状疱疹时，需要听取眼科医师与耳鼻喉科医师的意见与指导。耳带状疱疹的治疗，应咨询耳鼻喉科医生。
抗病毒治疗
口服抗病毒药物可减轻急性出疹期的症状及病程，也可降低带状疱疹后神经痛及免疫功能受损患者出现严重并发症的概率。对于免疫功能正常的患者，抗病毒治疗通常只针对 50 岁以上的患者，其获益最大。治疗也适用于剧烈疼痛、面部皮疹（尤其是眼部周围）和免疫功能低下的患者。
带状疱疹的治疗应尽早开始，最好能在前驱期进行；如在皮肤损伤出现72小时后给予治疗特别是在没有新形成的病变时可能无效。泛昔洛韦和伐昔洛韦口服给药的生物利用度比阿昔洛韦更好，因此对于带状疱疹，它们通常是首选。皮质类固醇不能降低带状疱疹后神经痛的发病率。
对于不太严重免疫缺陷的病人，口服泛昔洛韦，伐昔洛韦或阿昔洛韦 是一个合理的选择;推荐使用泛昔洛韦和伐昔洛韦。对于免疫功能严重低下的患者，建议静脉注射阿昔洛韦。对于免疫功能低下的患者，一些专家建议治疗超过 7 到 10 天，持续到所有病变结痂。
虽然目前数据显示阿昔洛韦和伐昔洛韦在怀孕期间的安全性较好，但妊娠期间抗病毒治疗的安全性仍尚不明确。母体水痘可传播给胎儿导致先天性水痘，但母体带状疱疹确很少传播给胎儿导致先天性水痘，因此应权衡治疗对孕妇的收益以及对胎儿造成的风险。 有严重皮疹、剧烈疼痛或眼部带状疱疹的孕妇可以治疗，最好使用阿昔洛韦，因为与其他药物相比，在妊娠期使用阿昔洛韦的经验更长，尽管伐昔洛韦仍然是一种选择。 关于泛昔洛韦在怀孕期间的安全性数据很少，因此一般不建议孕妇使用。
疱疹后神经痛处理
针对带状疱疹后神经痛治疗上很困难。治疗方法包括加巴喷丁，普瑞巴林，三环类抗抑郁药，外敷辣椒素或利多卡因软膏，及肉毒杆菌毒素注射。使用阿片类止痛药可能是必要的。鞘内注射甲泼尼龙可能是有益的。
预防带状疱疹
对于免疫功能正常的，≥50岁的成年人，推荐使用新的重组带状疱疹疫苗，无论他们是否患过带状疱疹，或是否接种过较年长的减毒活疫苗; 2剂重组带状疱疹疫苗分别给予2至6个月，至少2个月后减毒活疫苗（更多信息，请参阅 带状疱疹疫苗免疫接种方法咨询委员会的建议)。还建议 19 岁以上因疾病或治疗而存在或将出现免疫缺陷或免疫抑制的成年人接种重组带状疱疹疫苗，包括既往有水痘、水痘疫苗或带状疱疹病史的人（有关更多信息，请参阅 c重组带状疱疹疫苗在年龄≥ 19 岁免疫力低下成人中的使用： 美国免疫实践咨询委员会的建议，2022 年）。
一项上市后观察性研究观察到风险增加 吉兰-巴雷综合征 在接种重组带状疱疹疫苗后的 42 天内 因此，一些临床医生避免给有格林-巴利综合征病史的患者接种重组带状疱疹疫苗（参见 美国食品药品监督管理局要求在 Shingrix 的处方信息中包含关于格林－巴利综合征(GBS)的警告)。
旧的减毒活疫苗在美国不再可用，但在许多其他国家仍然可用。较新的重组疫苗似乎比老的单剂次带状疱疹减毒活疫苗能提供更好、更持久的保护。在一项大型临床试验中，重组带状疱疹疫苗预防带状疱疹的有效率为 90% 至 97% (1)。 减毒活疫苗禁用于免疫力低下的患者。
预防参考文献
1.Lal H, Cunningham AL, Godeaux O, et al: Efficacy of an adjuvanted herpes zoster subunit vaccine in older adults.N Engl J Med 372(22):2087-96, 2015.Epub 2015 Apr 28.PMID: 25916341.doi: 10.1056/NEJMoa1501184
关键点
带状疱疹的病因是水痘-带状疱疹病毒的再激活所致。
皮疹多伴疼痛，通常在红斑的基础上出现囊泡，出现在一个或多个相邻皮节。
只有不到4％的患者可出现带状疱疹复发，但许多患者，尤其是老年患者，有几个月或几年持续或反复疼痛（带状疱疹后遗神经痛）。
免疫缺陷患者可用抗病毒治疗
使用止痛药往往是必要的。
成年人 ≥ 50 岁和 19 岁以上的免疫功能低下且有带状疱疹风险的成年人，无论是否患有带状疱疹，都应接种重组带状疱疹疫苗。
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