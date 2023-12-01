发病后首先在受累部位出现刺痛、触痛及其他痛觉；通常2~3天后即在红斑基底上出现皮疹。通常为一块胸腰部皮肤受累，在病灶周围可形成小的卫星灶。病灶呈典型的单侧分布，不越过身体中线。该部位的感觉过敏和疼痛较严重。皮肤损害完全形成一般需3~5天。

带状疱疹（胸部皮节） 图片 © Springer Science+Business Media

带状疱疹（腰部皮节） 图片 © Springer Science+Business Media

在免疫功能受损的患者中，带状疱疹可播散到其他部位的皮肤甚至是内脏器官。

膝状神经节带状疱疹（Ramsay Hunt综合征，耳部带状疱疹）该症是因为病毒累及膝状神经节引起的。 耳痛、面瘫和不时出现的眩晕。外耳道有水疱，舌前2/3可能出现味觉丧失。

眼带状疱疹因第五脑神经（三叉）眼支V1分布的半月神经节受感染，在眼部周围和前额出现水疱及疼痛。眼部疾病可能是严重的。如鼻尖部出现水疱（Hutchinson征）则表明病变累及鼻睫神经，其眼部病变较严重。然而在无以上表现时，眼部也可能会受累。V1 分布带状疱疹应寻求眼科会诊。

带状疱疹（三叉神经V2、V3分布） 图片 © Springer Science+Business Media

带状疱疹（三叉神经 V1 分布） 图片 © Springer Science+Business Media

口腔带状疱疹该部位常较少出现，但发病后可出现严重的单侧病灶。同时无前驱症状出现。