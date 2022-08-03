眼带状疱疹是一种重新激活的潜在水痘带状疱疹病毒（VZV）感染（带状疱疹），涉及眼睛。症状和体征可能很严重，包括单侧前额部皮肤红斑和眼前节所有组织的疼痛性炎症反应，很少情况下，眼后节可受到累及。诊断基于眼睛前部结构的特征性外观加上三叉神经第一分支（V1）的同侧带状皮炎。治疗为口服抗病毒药物、扩瞳剂和局部皮质类固醇。

初次感染后，在感觉神经节中建立潜伏期。 VZV 特异性 T 细胞介导的免疫将 VZV 维持在潜伏状态。当免疫力因年龄、疾病或免疫抑制而下降时，会导致病毒重新激活。前额部的带状疱疹病毒在累及鼻睫神经时（表现为鼻尖部皮肤病变），有3/4的病例会累及眼球；而鼻尖部没有受累时，只有1/3的病例会累及眼球。总体上，约有一半的患者会累及眼球。水痘带状疱疹病毒具有高度传染性，可通过直接接触溃疡性皮肤病变或空气中的气溶胶传播。

眼部带状疱疹的症状和体征 前驱期可能会有前额部的麻刺感。急性期除了疼痛性前额部红斑外，还可表现为严重的眼痛、显著的眼睑水肿；结膜、表层巩膜和角膜周围的结膜充血；角膜水肿和畏光。 并发症 带状疱疹（三叉神经V1分布） 图片 © Springer Science+Business Media 角膜炎 和/或葡萄膜炎 病情严重，并且愈合后留有瘢痕。晚期常见并发症有青光眼、白内障、慢性或者复发性葡萄膜炎、角膜瘢痕、角膜新生血管和知觉减退，这些并发症会损害视力。带状疱疹后神经痛 以后可能会发展。治疗神经性疼痛的药物（例如，加巴喷丁或三环类抗抑郁药）会有所帮助。患者可能会发展 表层巩膜炎 （没有增加视力丧失的风险）和/或视网膜炎（有严重视力丧失的风险）。

眼部带状疱疹的诊断 前额部或者眼睑的带状红斑以及眼部表现 诊断基于前额，眼睑和鼻尖上典型的急性带状疱疹皮疹，或基于特征性疼痛加上先前带状疱疹皮疹（例如萎缩性色素减退性瘢痕）的迹象。两种皮肤发现都是单侧的（即不越过中线）。这种分布中尚未明显累及眼睛的水疱或大疱性病变仍应进行眼科咨询，以确定是否累及眼睛。当病变不典型或者诊断不明确时，才需在初期进行皮肤的培养和免疫学检测或PCR(polymerase chain reaction)分析，或者连续血清学检测。

眼部带状疱疹的治疗 口服抗病毒药物（如阿昔洛韦、泛昔洛韦、伐昔洛韦）

有时需要局部皮质类固醇 早期治疗用阿昔洛韦口服800mg，每日5次，或者泛昔洛韦500mg口服，每日3次，或者伐昔洛韦1g口服，每日3次，连续用药七天以减少眼部并发症。葡萄膜炎或角膜炎患者需要外用皮质类固醇（例如，1%醋酸泼尼松龙，葡萄膜炎每1小时滴1滴，角膜炎最初每天滴4次，随着体征和症状减轻，间隔时间延长）。应予1%阿托品滴眼液或者0.25%东莨菪碱滴眼液1di，每日3次扩瞳治疗。应该监测眼压，眼压高于正常时应该治疗。 全身健康状况良好、>60岁的患者是否应该短期口服大剂量皮质类固醇素以预防疱疹后遗神经痛还存在争议。

眼部带状疱疹的预防 对于年龄≥50岁具有免疫能力的成人，无论是否感染过带状疱疹或者接受过减活疫苗接种，推荐接种重组带状疱疹病毒疫苗。这种重组疫苗降低了感染带状疱疹的机会; 59岁~69岁人群有效率为97％，≥70岁人群有效率为91％。