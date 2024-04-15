水痘 及带状疱疹是由于感染水痘-带状疱疹病毒引起的，水痘发生在病毒急性感染期，而带状疱疹则为潜伏的病毒再次活动所引起。 有关水痘疫苗的信息，请参阅 水痘疫苗。

欲了解更多信息，请参阅 Zoster (Shingles) Advisory Committee on Immunization Practices Vaccine Recommendations 和 Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Shingles (Herpes Zoster) Vaccination Information for Healthcare Providers。

(参见免疫接种概述。)

带状疱疹病毒疫苗 制剂 美国现有的带状疱疹疫苗是一种重组疫苗。 截至2020年11月，减毒活疱疹带状疱疹疫苗在美国不再可用（参见疾病预防控制中心：带状疱疹（带状疱疹）疫苗接种 ）。

带状疱疹疫苗 的适应症 带状疱疹疫苗是成人常规疫苗接种（参见 美国疾病控制与预防中心：按年龄划分的成人免疫计划）。 带状疱疹疫苗的适应症包括： ≥50岁的成年人，无论他们是否患有带状疱疹或接种了减毒活疱疹带状疱疹疫苗

年龄≥19岁的成年人，因疾病或治疗而免疫缺陷或免疫抑制 带状疱疹疫苗接种不需要既往水痘感染的血清学证据。然而，如果血清学证据可用，并且表明以前没有水痘感染，卫生保健专业人员应遵循ACIP水痘疫苗接种指南。重组带状疱疹疫苗不适用于预防水痘，在没有水痘病史的人群中使用的数据有限。

带状疱疹疫苗 的禁忌症和注意事项 重组带状疱疹疫苗的禁忌症包括 对疫苗成分或前一剂疫苗接种后有严重过敏反应（如全身性过敏反应） 注意事项 包括 伴或不伴发热的中度或重度急性疾病（接种应推迟到疾病缓解后再进行） 重组疫苗的临床试验不包含孕妇和哺乳期妇女。 目前美国疾病控制与预防中心没有建议在怀孕期间使用重组带状疱疹疫苗；因此，卫生保健专业人员应考虑将重组疫苗的接种推迟到怀孕和哺乳之后。(参见 CDC: Shingrix Recommendations。）