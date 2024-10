HIV 感染的抗逆转录病毒治疗

抗反转录病毒药物严重的不良反应列于如下。其中的一些不良反应,如,明显的贫血、胰腺炎、肝炎和糖耐量异常可以在出现症状之前通过血液检测发现。患者应该定期随访,既包括临床也包括一定的实验室检测(CBC;血生化检查,如高血糖、高脂血症、肝损伤、胰腺损伤以及肾功能异常;尿液检查),尤其是当开始使用新的药物时或者出现了进展的无法解释的症状时。

代谢影响包括脂肪重新分步、高脂血症以及 胰岛素抵抗所导致的相关症状。皮下脂肪通常从脸部和四肢重新分布到躯干、颈部、乳房和腹部。这一称为脂肪代谢障碍的外观改变可能会使患者产生污名化并困扰患者。通过注射胶原和聚乳酸对面部进行重塑治疗具有改善作用。

体重增加、向心性肥胖、高脂血症和胰岛素抵抗,共同构成了代谢综合征,最终增加了发生心肌梗死、中风及痴呆症的风险。

所有的抗病毒药物似乎都有此类代谢不良反应,但蛋白酶抑制剂的作用最明显。某些老的抗逆转录病毒药物,如利托那韦或司他夫定,通常具有影响代谢的不良反应。其它药物,如,富马酸替诺福韦、依曲韦林、阿扎那韦或地瑞那韦(即使与低剂量的利托那韦合用)、拉替拉韦和马拉韦罗,似乎对血脂水平的影响较小或极小。

影响代谢的机制是复杂的,其中之一是线粒体毒性。 发生线粒体毒性(影响最大的是NRTIs类药物)和代谢影响(影响最大的是PIs类药物)的危险性随药物种类的不同而不同;同一种类之间,不同药物(如在NRTIs中影响最大的是d4T)的危险性亦不相同。

代谢不良反应是剂量依赖的并且通常在治疗的最初1至2年内出现。 乳酸酸中毒并不常见但可能致命。

非酒精性脂肪肝病 在HIV感染者中越来越被重视起来。某些早期ART药物引起脂肪变性,并且随着它们的使用减少,患者的脂肪变性发病率也随之下降。尽管如此,即使使用新一代ART药物,似乎脂肪变性的风险同样存在。

对长期影响和代谢性不良反应的最理想治疗措施仍不明确。应用降脂药物(他汀类)和 胰岛素增敏剂(格列酮类)可能会有改善作用。 应该建议患者保持健康的饮食习惯和规律的体育锻炼,以促进健康。(参见 the recommendations of the HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America and the Adult AIDS Clinical Trials Group: Guidelines for the evaluation and management of dyslipidemia in HIV-infected adults receiving antiretroviral therapy.)

骨合并症抗反转录病毒治疗导致的骨合并症包括无症状的骨质减少和骨质疏松症,这在发生代谢影响的患者中常见。髋和肩等大关节的骨坏死造成严重的关节疼痛和功能障碍则较少见。骨合并症的发生机制尚不明确。