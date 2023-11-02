代谢综合征的特点是腰围大（由于腹部组织脂肪过多）、高血压、空腹血糖异常或胰岛素抵抗、血脂异常。其病因、并发症、诊断和治疗与肥胖症相似。

代谢综合征的发病率通常与肥胖和 2 型糖尿病的发病率相似。代谢综合征的患病率随着年龄的增长而增加，在美国的一项研究中，一般人群中代谢综合征的患病率约为 23%，60 至 69 岁人群中为 44%，70 岁以上人群中为 42%（1）。儿童和青少年也可能出现代谢综合征，但在这些年龄组中，没有建立严格的定义。

代谢综合征的发展取决于脂肪组织的分布和数量。过度的中心脂肪(称为苹果型)，特别是当它导致高腰臀比(反映出相对较低的肌肉与脂肪质量比)时，会增加风险。代谢综合征，脂肪积聚在臀部周围（称梨型）以及腰围－臀围比低（反映了肌肉与脂肪的比例较高）的人群较少患有此症。

过多的腹部脂肪堆积导致大量的游离脂肪酸积聚在门静脉，造成肝脏内脂肪堆积。脂肪也在肌细胞内堆积。随着高胰岛素血症的产生，胰岛素抵抗出现。葡萄糖代谢因此受到损害，并且导致 血脂异常和 高血压 发生。继而血清尿酸浓度升高（痛风发生的风险增加）、凝血酶原异常（伴随纤维蛋白原和血浆酶原活化抑制因子I水平上升）和炎症反应出现。

一些专家认为，慢性压力会导致激素变化，从而导致腹部肥胖， 胰岛素 抵抗力和低血脂（HDL）水平。

代谢综合症的风险包括

参考文献 1.Ford ES, Giles WH, Dietz WH: Prevalence of the metabolic syndrome among US adults: Findings from the third National Health and Nutrition Examination Survey.JAMA 287 (3):356–359, 2002.doi: 10.1001/jama.287.3.356

代谢综合征的诊断 腰围和血压

空腹血糖和血脂测定 代谢综合征的筛查很重要。家族史、腰围和血压的测定应该是常规检查项目。如果患者年龄≥40岁，并且有2型糖尿病家族史，常规检查发现腰围大于所在种族和性别人群的正常范围，必须进一步检测空腹血糖和血脂水平。 代谢综合征有许多不同的定义，但最常在存在以下≥3种情况时进行诊断（见表 代谢综合征的诊断标准）： 腹部脂肪堆积

空腹血糖水平过高

高血压

甘油三酯水平过高

高密度脂蛋白（HDL）胆固醇水平过低 表格 代谢综合征的常用诊断标准* 表格

代谢综合征的治疗 有利于心脏健康的饮食和身体活动

二甲双胍和他汀类等药物

抗肥胖药物以及代谢和减肥手术

戒烟

压力管理 最理想的是，基于有益心脏健康的饮食和定期体育活动的管理方法可以减轻体重；身体活动包括有氧活动和阻力训练的结合，并通过行为疗法进行强化。 二甲双胍（一种 胰岛素 增敏剂），或噻唑烷二酮（例如，罗格列酮，吡格列酮）可能是有效的。如果体重减轻达到≈7%，足以扭转代谢综合征的进展，否则应该采取措施给予进一步的治疗。此时药物治疗应该是非常有效的。 肥胖症的治疗方法是 抗肥胖药物 （例如奥利司他、芬特明、利拉鲁肽），并且如果需要的话， 代谢和减肥手术 此外，应该控制心血管疾病发生的危险因素（如禁止吸烟），适当增加体育运动，此举可能不能起到减轻体重的作用，但是对心血管疾病的预防是有益的。 血脂异常患者可以用他汀类药物治疗。 建议进行压力管理（例如深呼吸练习、冥想、心理支持、咨询）。