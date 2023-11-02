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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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代谢综合征

（X综合征；胰岛素抵抗综合征）

作者：Shauna M. Levy, MD, MS, Tulane University School of Medicine;
Michelle Nessen, MD, Tulane University School of Medicine
已审核/已修订 11月 2023
看法 进行患者培训

代谢综合征的特点是腰围大（由于腹部组织脂肪过多）、高血压、空腹血糖异常或胰岛素抵抗、血脂异常。其病因、并发症、诊断和治疗与肥胖症相似。

代谢综合征的发病率通常与肥胖和 2 型糖尿病的发病率相似。代谢综合征的患病率随着年龄的增长而增加，在美国的一项研究中，一般人群中代谢综合征的患病率约为 23%，60 至 69 岁人群中为 44%，70 岁以上人群中为 42%（1）。儿童和青少年也可能出现代谢综合征，但在这些年龄组中，没有建立严格的定义。

代谢综合征的发展取决于脂肪组织的分布和数量。过度的中心脂肪(称为苹果型)，特别是当它导致高腰臀比(反映出相对较低的肌肉与脂肪质量比)时，会增加风险。代谢综合征，脂肪积聚在臀部周围（称梨型）以及腰围－臀围比低（反映了肌肉与脂肪的比例较高）的人群较少患有此症。

过多的腹部脂肪堆积导致大量的游离脂肪酸积聚在门静脉，造成肝脏内脂肪堆积。脂肪也在肌细胞内堆积。随着高胰岛素血症的产生，胰岛素抵抗出现。葡萄糖代谢因此受到损害，并且导致 血脂异常高血压 发生。继而血清尿酸浓度升高（痛风发生的风险增加）、凝血酶原异常（伴随纤维蛋白原和血浆酶原活化抑制因子I水平上升）和炎症反应出现。

一些专家认为，慢性压力会导致激素变化，从而导致腹部肥胖， 胰岛素 抵抗力和低血脂（HDL）水平。

代谢综合症的风险包括

参考文献

  1. 1.Ford ES, Giles WH, Dietz WH: Prevalence of the metabolic syndrome among US adults: Findings from the third National Health and Nutrition Examination Survey.JAMA 287 (3):356–359, 2002.doi: 10.1001/jama.287.3.356

代谢综合征的诊断

  • 腰围和血压

  • 空腹血糖和血脂测定

代谢综合征的筛查很重要。家族史、腰围和血压的测定应该是常规检查项目。如果患者年龄40岁，并且有2型糖尿病家族史，常规检查发现腰围大于所在种族和性别人群的正常范围，必须进一步检测空腹血糖和血脂水平。

代谢综合征有许多不同的定义，但最常在存在以下3种情况时进行诊断（见表 代谢综合征的诊断标准）：

  • 腹部脂肪堆积

  • 空腹血糖水平过高

  • 高血压

  • 甘油三酯水平过高

  • 高密度脂蛋白（HDL）胆固醇水平过低

表格
表格

代谢综合征的常用诊断标准*

指标

参考值

腰围（cm[in]）

男性，≥102（≥40）

女性，≥88（≥35）

空腹血糖（mg/dL [mmol/L]）

100（5.6）

血压（mmHg）

130/85

空腹甘油三酯（mg/dL [mmol/L]）

150（1.7）

高密度脂蛋白（HDL）胆固醇（mg/dL[mmol/L]）

男性，<40（<1.04）

女性，<50（<1.29）

*确诊至少满足以上三项指标。

代谢综合征的治疗

  • 有利于心脏健康的饮食和身体活动

  • 二甲双胍和他汀类等药物

  • 抗肥胖药物以及代谢和减肥手术

  • 戒烟

  • 压力管理

最理想的是，基于有益心脏健康的饮食和定期体育活动的管理方法可以减轻体重；身体活动包括有氧活动和阻力训练的结合，并通过行为疗法进行强化。 二甲双胍（一种 胰岛素 增敏剂），或噻唑烷二酮（例如，罗格列酮，吡格列酮）可能是有效的。如果体重减轻达到7%，足以扭转代谢综合征的进展，否则应该采取措施给予进一步的治疗。此时药物治疗应该是非常有效的。

肥胖症的治疗方法是 抗肥胖药物 （例如奥利司他、芬特明、利拉鲁肽），并且如果需要的话， 代谢和减肥手术

此外，应该控制心血管疾病发生的危险因素（如禁止吸烟），适当增加体育运动，此举可能不能起到减轻体重的作用，但是对心血管疾病的预防是有益的。

血脂异常患者可以用他汀类药物治疗。

建议进行压力管理（例如深呼吸练习、冥想、心理支持、咨询）。

关键点

  • 腹部脂肪过多导致空腹血糖异常或 胰岛素 抵抗力、血脂异常和高血压；存在 3 种或以上这些情况即可定义为代谢综合征。

  • 代谢综合征极为常见（例如，在美国，> 60 岁人群的患病率可能 > 40%）。

  • 检测腰围、血压、空腹血糖和血脂。

  • 强调健康饮食和锻炼，并管理心血管危险因素；如果这些措施不完全有效，请考虑使用抗肥胖药物和/或代谢和减肥手术。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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