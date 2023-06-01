寨卡病毒是一种蚊媒黄病毒，它在抗原和结构上与引起登革热、黄热病和西尼罗病毒类似。 寨卡病毒感染通常无症状，但也可引起发烧、皮疹、关节疼痛或结膜炎；孕期寨卡病毒感染可引起小头畸形（严重的出生缺陷）和眼部异常，以及一些被称为先天性寨卡综合症的发育障碍。 诊断采用酶联免疫吸附试验或逆转录酶-PCR。 以支持性治疗为主。预防包括避免蚊虫叮咬，避免与有感染寨卡病毒风险的伴侣发生无保护的性行为，以及孕妇及其伴侣避免前往持续传播的地区。
寨卡病毒（ZV），和引起 登革热, 黄热病, 和 基孔肯雅病,的病毒一样，是由送 伊蚊 蚊子传播的。它们在死水地区繁殖。这些蚊子喜欢叮咬人，住在人附近，室内和室外；它们白天咬得很厉害。 晚上也会叮咬人。
主要载体是 埃及伊蚊 和 白纹伊蚊。 在美国, 埃及伊蚊 仅限于从南部沿美墨边境延伸到南加州的区域。A.伊蚊分布于美国东南部的大部分地区，包括中西部上部和加利福尼亚南部地区，更能适应寒冷的气候。埃及伊蚊 被认为是流行性寨卡病毒感染的主要媒介; A白纹伊蚊 被认为是热带地区寨卡病毒感染流行的第二载体，但它是否会在美国较温和的气候下这样做尚不清楚。虽然 埃及伊蚊 几乎只以人类为食，但 白纹伊蚊 以人类以及其他各种不易感染病毒且不参与传播链的动物为食。
寨卡病毒感染的流行病学
1947年，寨卡病毒首先从乌干达寨卡森林的猴子中分离出来，但直到2007年南太平洋岛屿首次大规模暴发时才被认为是重要的人类病原体。2015年5月，南美洲首次报道了本地传播，然后是中美洲和加勒比地区，2015年11月下旬墨西哥也发生类似情况。
以下地区已报道寨卡病毒的本地传播情况：
南美洲
中美洲和墨西哥
加勒比群岛(包括波多黎各和美属维尔京群岛)
太平洋群岛
佛得角（非洲西北海岸的一个岛屿国家）
南亚和东南亚（零星病例）
流行于非洲
佛罗里达州和德克萨斯州
当疫情发生时，美国疾病控制与预防中心(CDC)会向这些地区的国家发出旅行警报travel alerts。尽管截至 2019 年 12 月，尚无因寨卡病毒爆发而采取 CDC 旅行预防措施的地区，但在 2020 年初，巴西部分地区已有数千例病例，哥伦比亚有数百例病例。
2016至2017年，佛罗里达州东南部的迈阿密-戴德县和德克萨斯州布朗斯维尔都报告了本地传播的寨卡病毒感染病例。根据 CDC website，目前在美国大陆没有寨卡病毒的本地传播。但在寨卡病毒流行区的国家旅行后返回美国的人中也发现寨卡病毒感染。
难以预测寨卡病毒的传播范围。 但是，由于传播寨卡病毒的蚊子同样也传播登革热和基孔肯雅热，因此监测登革热或者基孔肯雅热的传播，可预测寨卡病毒的区域传播。 登革热最近在德克萨斯州、佛罗里达州和夏威夷被当地感染；基孔肯雅热已在佛罗里达州、波多黎各和美属维尔京群岛本地获得。 同样，在美国的部分登革热现症流行地区（波多黎各和加勒比地区的美属维尔京群岛、美属萨摩亚、关岛和太平洋北马里亚纳群岛），寨卡病毒感染也可能成为地方性流行病。在巴西的人类大爆发结束时，有一些血清学证据表明，在巴西的非人类灵长类动物中感染了寨卡病毒。但目前尚不清楚该病毒是否像黄热病病毒那样在动物种群中持续存在。
寨卡病毒的传播
在感染的第一周内，寨卡病毒存在于血液中。 蚊子叮咬感染者后可以携带病毒；然后通过叮咬他人传播病毒。 来自正在进行寨卡病毒传播的地区的旅行者回国后他们血液中可能会有寨卡病毒，如果当地存在蚊媒，则可能会传播寨卡病毒。 然而，由于伊蚊与人之间的接触在美国大陆和夏威夷的大部分地区并不常见（由于蚊子的控制以及人们在屏蔽的或空调环境中生活和工作），ZV的局部传播预计是罕见和有限的。
尽管寨卡病毒主要通过蚊子传播，但其他传播方式也是可能的。这些措施包括
性传播（包括阴道性交、肛交和口交）
母婴宫内传播，导致先天性感染
输血
器官或组织移植（理论上）
与引起登革热，基孔肯雅病，西尼罗热和黄热病的病毒一样，寨卡病毒在怀孕期间可以从母亲传播到胎儿。寨卡病毒和导致登革热的病毒一样，已经在母乳中检测到，但尚不确定婴儿是否会通过母乳喂养感染（1)。然而，由于母乳喂养有很多好处，疾病预防控制中心鼓励母亲母乳喂养，即使是在寨卡病毒正在传播的地区（参见 疾控中心:寨卡病毒传播 和 世界卫生组织[世卫组织]:指南:寨卡病毒传播地区的婴儿喂养，第2版）。
寨卡病毒存在于精液中，可由男性通过性交（包括阴道性交和肛交，也可能是口交）传染给性伴侣，即使男性没有症状。寨卡病毒在精液中的存活时间比在血液，阴道分泌液和其他体液中的存活时间更长。男-女以及男-男之间无保护的性行为（不使用避孕套）也可发生传播（参阅 CDC: Clinical Guidance for Healthcare Providers for Prevention of Sexual Transmission of Zika Virus)。
共享性玩具时，即使感染者没有症状，寨卡病毒也可由男性或女性传播给他们的性伴侣。
寨卡病毒从血液和尿液中消失后也会持续存在于阴道分泌物中；据报道，寨卡病毒也可通过女性-男性性传播（2)。 最近在危地马拉进行的一项研究报告称，阴道分泌物中病毒 RNA 会间歇性脱落长达 6 个月。然而，病毒RNA的检测并不能证明存在传染性病毒，因为聚合酶链式反应可能检测到一个或多个基因片段，而不一定是传染性病毒。
巴西已报告输血传播；然而，目前美国还没有发现输血传播的病例（参阅 CDC: 寨卡病毒和输血)。
传播参考文献
1.Colt S, Garcia-Casal MN, Peña-Rosas JP, et al: Transmission of Zika virus through breast milk and other breastfeeding-related bodily-fluids: A systematic review. PLoS Negl Trop Dis 11(4):e0005528.2017.2017 年 4 月 10 日发布。doi:10.1371/journal.pntd.0005528
2.CDC media statement: First female-to-male sexual transmission of Zika virus infection reported in New York City.July 2016.
寨卡病毒感染的症状和体征
大多数 感染者没有症状。
寨卡病毒感染的症状包括发烧、斑丘疹、结膜炎（红眼症）、关节痛、眼眶后部疼痛、头痛和肌肉疼痛。 症状持续4至7天。大多数感染是轻度。 需要住院治疗的严重感染并不常见。寨卡病毒感染很少引起成人脑病。寨卡病毒感染导致死亡非常少见。
极少数患者感染后出现 格林巴利综合征GBS是一种急性的，通常是快速进展的，但自限性炎症性多神经病，被认为是由自身免疫反应引起的。GBS也可在登革热和基孔肯亚病之后出现。
先天性寨卡病毒感染
孕期寨卡病毒感染可引起小头畸形（一种先天性疾病，包括脑发育不全、头部尺寸小），其他严重的胎儿脑、眼和其他缺陷，这些缺陷统称为先天性寨卡综合征（参见 疾病预防控制中心:先天性寨卡综合征和其他出生缺陷)。
在美洲大陆，有几例小头畸形与寨卡病毒感染有关；这些婴儿的母亲可能是在一个流行的国家旅行时感染了病毒。疾病控制与预防中心和世界卫生组织正在监测病例（见 CDC: Zika cases in the United States; 疾病控制与控制中心：美国寨卡病例；世界卫生组织：目前或以前有寨卡病毒传播的国家和地区n）。
宫内感染的婴儿，无论是否有小头畸形，都可能有眼部病变或先天性挛缩（例如, 马蹄内翻足)。 子宫内感染和出生时没有先天性寨卡综合征的婴儿有神经发育迟缓的风险。子宫内接触寨卡病毒而没有先天性寨卡综合征的儿童可能会表现出执行功能、情绪和适应性活动能力方面的新差异，需要继续评估。
寨卡病毒感染的诊断
血清学检测
核酸扩增测试 (NAAT) 和逆转录酶聚合酶链反应 (RT-PCR) 测试
根据症状以及旅行地点和日期怀疑寨卡病毒感染。然而，寨卡病毒感染的临床表现类似于许多发热性热病（如 登革热、疟疾、钩端螺旋体病和其他虫媒病毒感染），其地理分布与其他虫媒病毒相似。因此，寨卡病毒感染的诊断需要通过以下其中一项进行实验室确认（参见 美国疾病控制与预防中心：临床兼容疾病患者的登革热和寨卡病毒诊断测试以及感染这两种病毒的风险）：
NAAT检测血清或尿液中的病毒RNA
血清学检测（酶联免疫吸附试验[ELISA]检测IgM，蚀斑减少中和试验[PRNT]检测寨卡病毒抗体）
寨卡病毒通常可以在症状出现后1周内用NAAT在血清中检测到，在尿液样本中检测到长达14天。NAAT可在全血中检测寨卡病毒长达3个月（1)。
在美国，Trioplex实时RT-PCR已获得紧急使用授权，这是一种多重PCR检测方法，可以检测血清、血液和脑脊液中登革热、基孔肯雅病和寨卡病毒的RNA，并可以检测尿液和羊水中的寨卡病毒RNA。
病毒特异性IgM和中和抗体通常在疾病的第一周出现，但常存在与相关黄病毒（如登革热和黄热病病毒）的交叉反应。急性期和恢复期血清配对的PRNT检测病毒特异性中和抗体并帮助区分存在交叉反应的抗体。PRNT 抗体增加四倍或更多，是诊断性的。
IgM检测的诊断是有限的，因为IgM可以在感染后持续数月。因此，IgM检测结果不能总是可靠地区分当前妊娠期间发生的感染和当前妊娠之前发生的感染，特别是对于在当前妊娠之前可能接触寨卡病毒的女性。
寨卡病毒检测建议因患者群体和医疗组织而异（参见 CDC：寨卡和登革热检测指南; 世界卫生组织：寨卡病毒和登革热感染实验室检测：临时指南）。
不建议对无症状孕妇进行寨卡病毒感染的常规检测。然而，对于那些在疫情传播率高的地区或最近去过这些地区的人，或者与接触风险高的人发生过性关系的人，可以考虑进行RT-PCR检测（根据美国疾病控制与预防中心的指导方针，在接触后12周内）。
对于最近接触过寨卡病毒、有症状的孕妇：
疾病控制与预防中心：症状出现后<12周，对血液和尿液进行寨卡病毒RT-PCR检测（如果检测呈阳性，则对同一样本中新提取的RNA重复检测）；不建议进行IgM抗体检测
世界卫生组织：症状出现后≤14天，对血液和尿液进行寨卡病毒RT-PCR，如果阴性，则进行IgM检测；>14天，IgM检测
对于胎儿产前超声检查结果与先天性寨卡病毒感染相一致的孕妇，如果她们在怀孕期间生活在寨卡病毒有风险的地区或前往有寨卡病毒风险的地区，美国疾病控制与预防中心建议同时进行RT-PCR和IgM检测。如果RT-PCR为阴性，IgM为阳性，则应进行确认性PRNT。还可以考虑对羊水穿刺标本进行寨卡病毒RT-PCR检测以及对胎盘和胎儿组织进行检测。应对疑似寨卡病毒综合征的新生儿进行检测（参见 美国疾病控制与预防中心：婴儿和儿童：寨卡病毒评估和检测 和 美国疾病控制和预防中心：寨卡：照顾婴儿和儿童）。
如果非妊娠患者怀疑感染寨卡病毒并出现严重症状，应进行检测。目前，不推荐通过筛检男性以评估性传播风险（参阅疾病预防控制中心:预防寨卡病毒性传播的医疗保健提供者临床指南)。 居住在或曾前往寨卡病毒传播活跃地区的男性，在伴侣怀孕期间应避免性行为，或在孕期性行为（即阴道性交、肛交、口交）过程中坚持正确使用避孕套。
如果发现寨卡病毒感染病例，美国临床医生需要通知疾病预防控制中心。(参见 CDC: Diagnostic Tests for Zika Virus。）
诊断参考文献
1.Stone M, Bakkour S, Lanteri MC, et al: Zika virus RNA and IgM persistence in blood compartments and body fluids: a prospective observational study. Lancet Infect Dis 20(12):1446-1456, 2020.doi:10.1016/S1473-3099(19)30708-X
寨卡病毒感染的治疗
支持治疗
寨卡病毒感染尚无针对性的抗病毒治疗。
治疗主要是支持性的，包括以下部分：
休息
补液防止脱水
对乙酰氨基酚缓解发热和疼痛
避免阿司匹林和其他NSAIDs类药物 （非甾体抗炎药）
怀孕期间通常不使用阿司匹林和其他NSAID，所有接受寨卡病毒感染治疗的患者都应该特别避免，直到可以排除登革热，因为出血是一种风险。 此外，由于寨卡病毒导致的死亡和严重感染与免疫性血小板减少症和出血有关。此外，由于寨卡病毒导致的死亡和严重感染与免疫性血小板减少症和出血有关（1, 2)。
如果孕妇有血清或羊水中寨卡病毒的实验室证据，则应考虑每3至4周的连续超声检查来监测胎儿的解剖和生长。建议转介给具有妊娠管理专业知识的母胎医学或传染病专家。
对于感染寨卡病毒的母亲所生的所有婴儿，无论婴儿是否感染，都应对其大脑发育进行 ≥ 2 年的监测。 小头畸形、眼部病变或其他提示先天性寨卡综合征的表现。 美国疾病控制与预防中心有大量关于寨卡病毒感染婴儿检测和护理的信息（请参阅 美国疾病控制和预防中心：护理受寨卡病毒影响的婴儿）。
治疗参考文献
1.Sharp TM, Muñoz-Jordán J, Perez-Padilla J, et al: Zika virus infection associated with severe thrombocytopenia.Clin Infect Dis 63 (9):1198–1201, 2016.doi: 10.1093/cid/ciw476
2.Karimi O, Goorhuis A, Schinkel J, et al: Thrombocytopenia and subcutaneous bleedings in a patient with Zika virus infection.The Lancet 387 (10022):939–940, 2016.doi: 10.1016/S0140-6736(16)00502-X
预防寨卡病毒感染
如果可能，孕妇不应前往寨卡病毒持续爆发的地区（另请参阅疾病预防控制中心:孕妇和寨卡病毒）。如果前往这些地区，孕妇应与产科医生讨论寨卡病毒感染的风险以及旅行期间避免蚊虫叮咬的预防措施。
目前没有预防寨卡病毒感染的疫苗。
预防通过蚊子传播
预防寨卡病毒感染取决于控制 伊蚊 蚊子和以及在前往ZV流行国家时预防蚊虫叮咬。控制 埃及伊蚊 一直很困难； 但是，目前有2种方法正在实地测试：
释放与野生雌性交配的经过基因改造的雄性或绝育雄性，而后者的幼虫未成熟或卵不育
释放雌性埃及伊蚊蚊子感染沃尔巴克氏体阻断受感染蚊子及其后代对寨卡病毒易感性的细菌
为防止蚊虫叮咬，应采取以下预防措施（参考CDC's 蚊虫防护和寨卡病毒:预防和传播
穿长袖衬衫和长裤。
留在有空调或使用窗户和门帘的地方，以防止蚊子进入。
如果该地没有充分屏蔽或空调，在蚊帐中睡觉。
在暴露的皮肤表面使用在环境保护局注册防虫剂，其主要成分应为DEET（二乙基甲苯酰胺）或其他有效活性成分。
用氯菊酯杀虫剂处理衣物和装备（不要直接喷在皮肤上）。
对于儿童，建议采取以下预防措施：
<2个月的婴儿不要使用驱虫剂。
3岁以下的儿童请勿使用含有柠檬桉油（对羟基苯甲醚 - 二醇）的产品。
对于年龄较大的儿童，成人应在手上喷洒驱蚊剂，然后应用于儿童皮肤。
让儿童穿着能遮住胳膊和腿的衣服，或用蚊帐遮盖婴儿床、婴儿车或婴儿提篮。
•请勿对儿童的手、眼、口、伤口或刺激性皮肤使用驱虫剂。
预防性传播
在症状出现后281天，精液中仍可检测到寨卡病毒的RNA (1)。但检测到病毒 RNA并不一定表明存在传染性病毒。在一项研究中，发病 30 天后在少数人中检测到传染性病毒，但总的来说，传染性寨卡病毒的传播似乎随着时间的推移变得不那么普遍，主要限于发病后的最初几周；不过，后期传播的可能性还是有的。由于寨卡病毒可以通过精液传播，如果一方或双方居住在当前或过去曾传播过寨卡病毒的地区，人们应使用避孕套或禁欲。无论人们是否有症状，这一建议都适用，因为大多数寨卡病毒感染是无症状的，当症状确实出现时，通常是轻微的。
有已孕伴侣的男性：在怀孕期间避免性活动，或使用避孕套并避免共用性玩具
男性在有或没有女性伴侣的情况下前往有寨卡病毒风险的地区：返回后（或出现症状）3 个月内避免性活动或使用安全套
女性在没有男性伴侣的情况下前往有寨卡病毒风险的地区：在返回后（或症状开始）2 个月内避免性活动或使用安全套
如果使用避孕套，则应在每次阴道、肛交和口交期间从头到尾使用它们。
尽管尚未报告女性与女性之间的性传播病例，但 CDC 建议所有曾前往或居住在寨卡病毒感染地区的女性性伴侣的孕妇每次在阴道、肛门和口交，或在怀孕期间避免性行为，避免分享性玩具。
See also CDC: Zika: People Trying to Conceive.
预防参考文献
1.Mead PS, Duggal NK, Hook SA, et al: Zika Virus Shedding in Semen of Symptomatic Infected Men. N Engl J Med 378(15):1377-1385, 2018.doi:10.1056/NEJMoa1711038
关键点
寨卡病毒主要由伊蚊传播。
大多数寨卡病毒感染无症状；症状性感染通常较轻，可引起发热、斑丘疹、结膜炎、关节痛、眶后痛、头痛和肌肉痛（肌痛）。
怀孕期间感染寨卡病毒可导致严重的出生缺陷，称为小头畸形、眼部和先天性寨卡综合症谱系内的其他病变。
监测所有感染寨卡病毒的母亲所生婴儿的脑发育，至少持续2年，无论婴儿是否有小头畸形或眼部损害。
如果孕妇去过或生活在寨卡病毒流行地区，用血清学（IgM的酶联免疫吸附试验，PRNT）或逆转录酶聚合酶链反应（reverse-transcriptase-pcr）检测寨卡病毒。
治疗主要是支持性的。退热使用对乙酰氨基酚并避免阿司匹林和其他NSAIDs，直到排除登革热。
孕妇不应前往寨卡病毒持续爆发的地区。
寨卡病毒的预防取决于对伊蚊的控制和避免蚊虫叮咬。
由于寨卡病毒可通过性传播，生活或曾去过寨卡病毒流行地区的人应在伴侣怀孕期间避免性行为或正确使用安全套。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
CDC: Update: Interim Guidance for the Diagnosis, Evaluation, and Management of Infants with Possible Congenital Zika Virus Infection— United States, October 2017
CDC: Update: Interim Guidance for Health Care Providers Caring for Pregnant Women with Possible Zika Virus Exposure— United States (Including U.S. Territories), July 2017