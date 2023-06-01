寨卡病毒是一种蚊媒黄病毒，它在抗原和结构上与引起登革热、黄热病和西尼罗病毒类似。 寨卡病毒感染通常无症状，但也可引起发烧、皮疹、关节疼痛或结膜炎；孕期寨卡病毒感染可引起小头畸形（严重的出生缺陷）和眼部异常，以及一些被称为先天性寨卡综合症的发育障碍。 诊断采用酶联免疫吸附试验或逆转录酶-PCR。 以支持性治疗为主。预防包括避免蚊虫叮咬，避免与有感染寨卡病毒风险的伴侣发生无保护的性行为，以及孕妇及其伴侣避免前往持续传播的地区。

(参见虫媒病毒、沙粒病毒科、布尼亚病毒科、丝状病毒科。）

寨卡病毒（ZV），和引起 登革热, 黄热病, 和 基孔肯雅病,的病毒一样，是由送 伊蚊 蚊子传播的。它们在死水地区繁殖。这些蚊子喜欢叮咬人，住在人附近，室内和室外；它们白天咬得很厉害。 晚上也会叮咬人。

主要载体是 埃及伊蚊 和 白纹伊蚊。 在美国, 埃及伊蚊 仅限于从南部沿美墨边境延伸到南加州的区域。A.伊蚊分布于美国东南部的大部分地区，包括中西部上部和加利福尼亚南部地区，更能适应寒冷的气候。埃及伊蚊 被认为是流行性寨卡病毒感染的主要媒介; A白纹伊蚊 被认为是热带地区寨卡病毒感染流行的第二载体，但它是否会在美国较温和的气候下这样做尚不清楚。虽然 埃及伊蚊 几乎只以人类为食，但 白纹伊蚊 以人类以及其他各种不易感染病毒且不参与传播链的动物为食。

寨卡病毒感染的流行病学 1947年，寨卡病毒首先从乌干达寨卡森林的猴子中分离出来，但直到2007年南太平洋岛屿首次大规模暴发时才被认为是重要的人类病原体。2015年5月，南美洲首次报道了本地传播，然后是中美洲和加勒比地区，2015年11月下旬墨西哥也发生类似情况。 以下地区已报道寨卡病毒的本地传播情况： 南美洲

中美洲和墨西哥

加勒比群岛(包括波多黎各和美属维尔京群岛)

太平洋群岛

佛得角（非洲西北海岸的一个岛屿国家）

南亚和东南亚（零星病例）

流行于非洲

佛罗里达州和德克萨斯州 当疫情发生时，美国疾病控制与预防中心(CDC)会向这些地区的国家发出旅行警报travel alerts。尽管截至 2019 年 12 月，尚无因寨卡病毒爆发而采取 CDC 旅行预防措施的地区，但在 2020 年初，巴西部分地区已有数千例病例，哥伦比亚有数百例病例。 2016至2017年，佛罗里达州东南部的迈阿密-戴德县和德克萨斯州布朗斯维尔都报告了本地传播的寨卡病毒感染病例。根据 CDC website，目前在美国大陆没有寨卡病毒的本地传播。但在寨卡病毒流行区的国家旅行后返回美国的人中也发现寨卡病毒感染。 难以预测寨卡病毒的传播范围。 但是，由于传播寨卡病毒的蚊子同样也传播登革热和基孔肯雅热，因此监测登革热或者基孔肯雅热的传播，可预测寨卡病毒的区域传播。 登革热最近在德克萨斯州、佛罗里达州和夏威夷被当地感染；基孔肯雅热已在佛罗里达州、波多黎各和美属维尔京群岛本地获得。 同样，在美国的部分登革热现症流行地区（波多黎各和加勒比地区的美属维尔京群岛、美属萨摩亚、关岛和太平洋北马里亚纳群岛），寨卡病毒感染也可能成为地方性流行病。在巴西的人类大爆发结束时，有一些血清学证据表明，在巴西的非人类灵长类动物中感染了寨卡病毒。但目前尚不清楚该病毒是否像黄热病病毒那样在动物种群中持续存在。