COVID-19疫苗

新冠肺炎疫苗可预防新冠肺炎，这是由严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2型病毒感染引起的疾病。疫苗接种是预防 SARS-CoV-2 感染引起的严重疾病和死亡的最有效策略。从2021年1月到2022年4月，当奥密克戎变异株占主导地位时，与接种过加强针的人相比，未接种疫苗的人的住院率分别高出10.5倍和2.5倍(1)。

目前全球有多种 COVID-19 疫苗在使用（请参阅 联合国儿童基金会COVID-19疫苗市场仪表板 和 世界卫生组织冠状病毒[新冠肺炎]仪表盘）；本内容仅包括美国目前使用的疫苗。

在美国，以下 COVID-19 疫苗的 2023-2024 年更新配方正在使用中：

辉瑞-BioNTech 生产的 SARS-CoV-2 病毒 (COVID-19) mRNA 疫苗

Moderna 生产的 SARS-CoV-2 病毒 (COVID-19) mRNA 疫苗

Novavax生产的SARS-CoV-2病毒(COVID-19)重组刺突蛋白纳米颗粒疫苗

杨森/强生公司生产的SARS-CoV-2病毒（新冠肺炎）腺病毒载体疫苗在美国不再可用 。

欲了解更多信息，请参阅 疾病预防控制中心: 在美国使用2019冠状病毒疾病疫苗的临床考虑, 2019冠状病毒疾病免疫实践咨询委员会疫苗建议， FDA 的处方信息 Pfizer-BioNTech 和 Moderna 疫苗和 FDA 情况说明书 Pfizer-BioNTech, Moderna， 和 Novavax。关于2024年成人免疫接种时间表的变更摘要，请参阅免疫实践咨询委员会（ACIP）推荐的2024年美国成人免疫接种计划。

(参见 免疫概述 和 COVID-19。)

参考文献 1.Havers FP, Pham H, Taylor CA, et al: COVID-19-Associated Hospitalizations Among Vaccinated and Unvaccinated Adults 18 Years or Older in 13 US States, January 2021 to April 2022. JAMA Intern Med 182(10):1071-1081, 2022.doi:10.1001/jamainternmed.2022.4299

COVID-19疫苗的制备 COVID-19 有两种 mRNA 疫苗： 辉瑞-BioNTech 生产的更新版 2023-2024 SARS-CoV-2 病毒 (COVID-19) mRNA 疫苗

Moderna生产的更新版2023-2024年SARS-CoV-2病毒（COVID-19）mRNA疫苗 mRNA 疫苗不含病毒抗原，而是提供一小段合成的 mRNA，用于编码所需的靶抗原（刺突蛋白）。 疫苗mRNA被免疫系统细胞捕获后，指示细胞产生病毒抗原，随即就会降解。 抗原随后被释放，触发所需的免疫反应，以防止后续暴露于完整病毒后的严重感染。 新冠肺炎有一种尖峰蛋白疫苗： Novavax生产的更新版2023-2024年SARS-CoV-2病毒（COVID-19）重组刺突蛋白纳米颗粒疫苗 刺突蛋白疫苗含有重组形式的严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2型刺突蛋白，然后触发所需的免疫反应。

COVID-19 疫苗的适应症 建议 6 个月及以上人群使用辉瑞 BioNTech 生产的更新版 2023-2024 SARS-CoV-2 病毒 (COVID-19) mRNA 疫苗和 Moderna 生产的疫苗。 更新后的 2023-2024 SARS-CoV-2 病毒 (COVID-19) 重组刺突蛋白纳米颗粒疫苗（由 Novavax 生产）建议 12 岁及以上人群使用。

COVID-19疫苗的剂量和施用 对于可在美国使用的 COVID-19 疫苗，所有年龄组和患有特殊疾病的人的所有剂量和给药信息均可从 CDC 获取： 使用美国目前批准或授权的2019冠状病毒疾病疫苗的临床考虑. COVID-19 疫苗剂量应通过肌肉注射途径施用。