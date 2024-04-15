COVID-19疫苗

新冠肺炎疫苗可预防新冠肺炎，这是由严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2型病毒感染引起的疾病。疫苗接种是预防 SARS-CoV-2 感染引起的严重疾病和死亡的最有效策略。从2021年1月到2022年4月，当奥密克戎变异株占主导地位时，与接种过加强针的人相比，未接种疫苗的人的住院率分别高出10.5倍和2.5倍(1)。
目前全球有多种 COVID-19 疫苗在使用（请参阅 联合国儿童基金会COVID-19疫苗市场仪表板 和 世界卫生组织冠状病毒[新冠肺炎]仪表盘）；本内容仅包括美国目前使用的疫苗。
在美国，以下 COVID-19 疫苗的 2023-2024 年更新配方正在使用中：
辉瑞-BioNTech 生产的 SARS-CoV-2 病毒 (COVID-19) mRNA 疫苗
Moderna 生产的 SARS-CoV-2 病毒 (COVID-19) mRNA 疫苗
Novavax生产的SARS-CoV-2病毒(COVID-19)重组刺突蛋白纳米颗粒疫苗
杨森/强生公司生产的SARS-CoV-2病毒（新冠肺炎）腺病毒载体疫苗在美国不再可用 。
欲了解更多信息，请参阅 疾病预防控制中心: 在美国使用2019冠状病毒疾病疫苗的临床考虑, 2019冠状病毒疾病免疫实践咨询委员会疫苗建议， FDA 的处方信息 Pfizer-BioNTech 和 Moderna 疫苗和 FDA 情况说明书 Pfizer-BioNTech, Moderna， 和 Novavax。关于2024年成人免疫接种时间表的变更摘要，请参阅免疫实践咨询委员会（ACIP）推荐的2024年美国成人免疫接种计划。
参考文献
1.Havers FP, Pham H, Taylor CA, et al: COVID-19-Associated Hospitalizations Among Vaccinated and Unvaccinated Adults 18 Years or Older in 13 US States, January 2021 to April 2022. JAMA Intern Med 182(10):1071-1081, 2022.doi:10.1001/jamainternmed.2022.4299
COVID-19疫苗的制备
COVID-19 有两种 mRNA 疫苗：
辉瑞-BioNTech 生产的更新版 2023-2024 SARS-CoV-2 病毒 (COVID-19) mRNA 疫苗
Moderna生产的更新版2023-2024年SARS-CoV-2病毒（COVID-19）mRNA疫苗
mRNA 疫苗不含病毒抗原，而是提供一小段合成的 mRNA，用于编码所需的靶抗原（刺突蛋白）。 疫苗mRNA被免疫系统细胞捕获后，指示细胞产生病毒抗原，随即就会降解。 抗原随后被释放，触发所需的免疫反应，以防止后续暴露于完整病毒后的严重感染。
新冠肺炎有一种尖峰蛋白疫苗：
Novavax生产的更新版2023-2024年SARS-CoV-2病毒（COVID-19）重组刺突蛋白纳米颗粒疫苗
刺突蛋白疫苗含有重组形式的严重急性呼吸系统综合征冠状病毒2型刺突蛋白，然后触发所需的免疫反应。
COVID-19 疫苗的适应症
建议 6 个月及以上人群使用辉瑞 BioNTech 生产的更新版 2023-2024 SARS-CoV-2 病毒 (COVID-19) mRNA 疫苗和 Moderna 生产的疫苗。
更新后的 2023-2024 SARS-CoV-2 病毒 (COVID-19) 重组刺突蛋白纳米颗粒疫苗（由 Novavax 生产）建议 12 岁及以上人群使用。
COVID-19疫苗禁忌症和注意事项
COVID-19疫苗的禁忌症是
接种前一剂疫苗后出现严重的过敏反应
对疫苗成分有严重过敏反应
COVID-19疫苗的注意事项是
急性过敏反应接种后立即发生
免疫功能低下，包括由于免疫抑制剂治疗
接种任何 COVID-19 疫苗后发生急性过敏反应，必须立即提供适当的医疗处置即时过敏反应。 应监测 COVID-19 疫苗接种者的即时不良反应。
免疫功能低下的人，包括接受免疫抑制剂治疗的人，可能对这些疫苗的免疫反应减弱。
美国食品和药物管理局（FDA）已就mRNA疫苗和刺突蛋白疫苗发出警告，称接种这些疫苗后报告了心肌炎 和心包炎，这表明接种疫苗后这些事件的风险可能增加（见FDA关于辉瑞生物技术公司、莫德纳公司和诺瓦瓦克斯公司 生产的疫苗的信息）。观察到的风险在年轻男性中最高。 如果在接种疫苗后出现胸痛、呼吸急促或心跳加速、心房扑动、心脏怦怦直跳等症状，应立即就医。 尽管有些人需要重症监护，但短期随访研究的数据表明，保守治疗通常能消除症状。（参见 CDC: Clinical Considerations: Myocarditis and Pericarditis after Receipt of COVID-19 Vaccines Among Adolescents and Young Adults.)
See also CDC: Selected Adverse Events Reported after COVID-19 Vaccination.
COVID-19疫苗的剂量和施用
对于可在美国使用的 COVID-19 疫苗，所有年龄组和患有特殊疾病的人的所有剂量和给药信息均可从 CDC 获取： 使用美国目前批准或授权的2019冠状病毒疾病疫苗的临床考虑.
COVID-19 疫苗剂量应通过肌肉注射途径施用。
COVID-19疫苗的不良反应
COVID-19疫苗都有类似的副作用。
罕见的严重变态反应，包括过敏反应，已有报道。
其他不良反应也很常见：
注射部位疼痛、肿胀和发红
疲劳
头痛
肌肉和关节疼痛
发热和寒颤
恶心
不舒服
淋巴结肿大
不良反应通常会持续几天。
接种 COVID-19 疫苗后可能会发生反应性淋巴结病，并可能导致乳房 X 光检查出现假阳性结果。已经进行了多项研究，乳腺成像学会于2022年2月发布的最新建议建议，建议在接种新冠肺炎疫苗和筛查乳房X光检查之间不要延迟（请参阅 乳腺成像学会：2022立场声明和建议：经修订的SBI建议，用于近期接种新冠肺炎疫苗的患者的腋腺病管理）。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Use of COVID-19 Vaccines in the United States
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): COVID-19 ACIP Vaccine Recommendations
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Coronavirus Disease (COVID-19): Recommended vaccinations