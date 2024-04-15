白喉-破伤风-百日咳疫苗

白喉（D）疫苗所包含的类毒素来自白喉棒状杆菌（ Corynebacterium diphtheriae）。 破伤风（T）疫苗所包含的类毒素来自破伤风梭状芽胞杆菌（ Clostridium tetani）。 无细胞的百日咳（P）疫苗包含百日咳博得特氏菌（ Bordetella pertussis）半纯化或纯化的成分。 完整细胞的百日咳疫苗因为其不良反应而在美国不再使用，但是在其他国家仍然有应用。 白喉/破伤风类毒素/百日咳疫苗有两种制剂：

7岁以下儿童白喉-破伤风-无细胞百日咳(DTaP)

用于青少年和成人的破伤风-白喉-百日咳（Tdap）

Tdap包含更低剂量的白喉和百日咳疫苗成分（标示为小写的d和p）。