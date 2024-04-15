白喉-破伤风-百日咳疫苗

含有白喉类毒素，破伤风类毒素和脱细胞百日咳的疫苗有助于预防 白喉, 破伤风, 和 百日咳, 但是它们并不能预防所有的病例。
欲了解更多信息，请参阅 DTaP/Tdap/Td Advisory Committee on Immunization Practices Vaccine Recommendations 和 Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Diphtheria, Tetanus, and Pertussis Vaccination。
(参见 免疫接种概述。)
白喉-破伤风-百日咳三联疫苗的研制
白喉（D）疫苗所包含的类毒素来自白喉棒状杆菌（ Corynebacterium diphtheriae）。 破伤风（T）疫苗所包含的类毒素来自破伤风梭状芽胞杆菌（ Clostridium tetani）。 无细胞的百日咳（P）疫苗包含百日咳博得特氏菌（ Bordetella pertussis）半纯化或纯化的成分。 完整细胞的百日咳疫苗因为其不良反应而在美国不再使用，但是在其他国家仍然有应用。 白喉/破伤风类毒素/百日咳疫苗有两种制剂：
7岁以下儿童白喉-破伤风-无细胞百日咳(DTaP)
用于青少年和成人的破伤风-白喉-百日咳（Tdap）
Tdap包含更低剂量的白喉和百日咳疫苗成分（标示为小写的d和p）。
白喉-破伤风-百日咳疫苗的适应症
DTaP 是常规的儿童免疫接种疫苗 (见 CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age).。
Tdap 通常给予11--12岁的儿童和≥13岁而此前未接种过Tdap的成人一生只此一次的接种（不论自上次破伤风--白喉[TD]疫苗接种后间隔多长时间，对于接种情况不了解的，亦可按此法接种该疫苗。 该剂量之后，每10年进行一次破伤风白喉混合疫苗加强剂（参见 CDC:按年龄划分的成人免疫接种表）。
也有推荐以下人群予以Tdap加强剂接种：
（无论距离上次Tdap疫苗接种时间有多久），每次 处于妊娠期（最好在妊娠27〜36周之间）的妇女
从未接种过Tdap的产后妇女
需要接种含有破伤风类毒素疫苗来辅助医治伤口的成人以及之前未接种过Tdap的成年人将接受Tdap代替破伤风白喉（Td）。 那些以前接受过 Tdap 的人可接种 Tdap 或 Td。
对于曾患有百日咳的人群，仍常规建议其要接种含有百日咳疫苗。
白喉-破伤风-百日咳三联疫苗的禁忌症和注意事项
DTaP和Tdap的禁忌症
曾有此类疫苗接种严重过敏或对疫苗某一成分严重过敏（如过敏性休克）
对于百日咳疫苗成分：在接种DTaP或Tdap后的7天内发生脑病（如昏迷，意识水平下降，长时间痉挛）而无其他明确病因
由于接种破伤风疫苗非常重要的，对于接种DTaP或Tdap后对其成分过敏的人应该延请变态反应症专科医师，帮助明确是否对破伤风类毒素过敏。 如果不过敏，那还是可以予以破伤风类毒素（TT）疫苗接种。 脑病史的成年人可以接种破伤风白喉疫苗，此类病史的儿童可以给予接种白喉 - 破伤风（DT）疫苗，而不是Tdap疫苗。
注意事项取决于接种的剂型。
对于DTaP和Tdap的疫苗，注意事项包括
对于伴或不伴发热的中度或重度急性疾病（若可能，疫苗接种要推迟到疾病缓解后进行）
以前在接种含破伤风类毒素的疫苗后6周内出现吉兰 - 巴雷综合征
仅对百日咳疫苗成分：对于进展性的或不稳定的神经系统疾病，未经控制的抽搐或进行性脑病（应将接种推迟到确立治疗方案并且经治后疾病得以稳定后进行）
对于DTaP疫苗接种，注意事项包括：
之前接种DTaP疫苗后的3天内，出现伴或不发热癫痫发作
之前接种DTaP后48小时内出现≥3小时的持续、严重的难以安慰的哭声和尖叫
之前接种DTaP后48小时内出现崩溃或休克样的状态（低渗低反应症状）
之前接种DTaP后48小时内出现体温≥40.5 ℃，无其他可解释原因
对于Tdap疫苗，注意事项包括：
曾有接种含破伤风或白喉类毒素疫苗后出现III型超敏反应史（自上次含破伤风的疫苗接种后，疫苗接种接种间隔≥10年）
白喉-破伤风-百日咳三联疫苗的剂量和注射
DTaP或Tdap都是0.5mL肌肉注射。
DTaP疫苗在儿童期根据以下方案进行5次基本的和1次加强的肌内注射：分别在2月龄、4月龄、6月龄、15月龄和18月龄；最后一次接种在4～6岁入学前。 如果在≥4岁时完成了第四次接种，则没必要进行第5次接种。
除了孕妇，妇女在每次怀孕期间均应接种一剂Tdap加强剂。
经验与提示
白喉-破伤风-百日咳三联疫苗的不良反应
不良反应少见，主要来自百日咳疫苗的组成成分。 这些试验包括：
7天之内出现脑病，
3天之内出现抽搐，伴或不伴发热
48小时内出现≥3小时的持续、严重的难以安慰的哭声和尖叫
48小时内瘫倒或休克，
48小时内出现体温≥40.5 ℃，无其他可解释的原因
立即对疫苗产生严重或过敏反应
若存在接种百日咳疫苗的禁忌，则可用没有百日咳成分的白喉和破伤风联合疫苗接种。
轻微的不良反应包括注射部位的发红、肿胀以及疼痛。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): DTaP/Tdap/Td ACIP Vaccine Recommendations
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Diphtheria, Tetanus, and Pertussis Vaccination: Information for Healthcare Professionals
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Diphtheria: Recommended vaccinations
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Tetanus: Recommended vaccinations
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Pertussis: Recommended vaccinations