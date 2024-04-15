水痘疫苗可有效预防 水痘 （鸡痘）。 目前尚不知道对水痘的保护能持续多长时间。 但是，活病毒疫苗（如水痘疫苗）通常可提供持久的免疫力。
欲了解更多信息，请参阅 Varicella Advisory Committee on Immunization Practices Vaccine Recommendations 和 Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Varicella Vaccination。
(参见疫苗接种概述。）
水痘疫苗制剂
水痘疫苗含有减毒的野生株水痘病毒以及微量的凝胶和链霉素。 它可作为单一抗原疫苗（水痘-带状疱疹病毒疫苗）或与 麻疹、腮腺炎、风疹 （MMRV）（麻疹病毒/腮腺炎病毒/风疹病毒/水痘病毒疫苗）使用。
水痘疫苗的适应症
水痘疫苗是一种儿童常规接种疫苗 (见 CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age)。
还建议所有 ≥13 岁且没有水痘免疫力证据的人接种单抗原水痘疫苗（参见 美国疾病控制与预防中心：按年龄划分的成人免疫计划.)
能证明有免疫力的依据包括以下任意一条：
相关记录记载了曾接种过2剂水痘疫苗，两次接种的时间间隔≥4周
由医师证实有水痘或带状疱疹病史
实验室确认，体内存在具有保护能力的水痘抗体
除医护人员、孕妇，所有1980年之前出生于美国的人
水痘疫苗尤其推荐用于可能接触或传播水痘病毒却没有确切依据表明存在水痘免疫力的人，具体包括：
医护人员
居家的免疫力低下人群
对于居住或工作场所可能会暴露于此病毒或被感染的人群（例如，教师、学生、幼儿工作者、公共场所的居民和雇员，矫正中心的服刑人员和雇员、军人）
未怀孕的育龄期妇女
与儿童居住在一起的青少年和成年人
国际旅行者
暴露后预防接种 对于无证据证实具有水痘免疫力的儿童推荐接种；对于同样状况的成人，也应当接种。 在暴露后的3天内甚至可能在暴露5天后接种水痘疫苗，均可有效防止感染或减轻感染症状。 但还是应该尽快接种疫苗。 有时虽暴露于水痘病毒但不会造成感染。那么此种情况下应用了暴露后的疫苗接种仍然会保护之后发生暴露的感染，哪怕是在暴露5天后才接种了疫苗。
水痘 - 带状疱疹免疫球蛋白(见表美国可用的免疫球蛋白和抗毒素）被推荐用于没有确切的水痘免疫力而可能发生严重水痘感染并且/或者存在水痘疫苗接种禁忌的暴露后预防。 这类人群包括
无确切依据证明具有水痘免疫力的免疫能力低下者
无确切依据证明具有水痘免疫力的孕妇
自产前5天至产后2天内出现水痘的母亲的新生儿
妊娠≥28周出生且母亲无水痘免疫证据的住院早产儿
无论产妇的水痘免疫力如何，在其妊娠<28周时娩出的婴儿或在预产期娩出的体重≤1000 g的婴儿
水痘疫苗的禁忌症和注意事项
水痘疫苗的禁忌证包括
曾有此类疫苗接种严重过敏（如过敏性休克）或对疫苗某一成分严重过敏
已知严重的原发性或获得性免疫缺陷（例如，由于白血病、淋巴瘤、实体瘤而影响骨髓或淋巴系统，艾滋病、严重HIV感染、化疗或长期使用免疫抑制剂）
除非已知有免疫能力，一级亲属有先天性遗传性免疫缺陷的家族史
确诊或疑似怀孕
如果其CD4百分比≥15，单抗原水痘疫苗可用于1至8岁感染艾滋病毒的儿童；如果CD4百分比≥15，CD4计数≥200/mcL，且没有免疫证据，则可给予>8岁的患者。
水痘疫苗的注意事项 包括
伴或不伴发热的中度或重度急性疾病（接种应推迟到疾病缓解后进行）
最近（11月内）有接受含有抗体的血制品的治疗（与疫苗接种的具体间隔时间取决于血制品类型）
对于特定的抗病毒药物：阿昔洛韦，泛昔洛韦，伐昔洛韦（如果可能的话，这些药物都应在接种前24小时停用，接种后14天内不能重新开始应用）
哺乳不是接种的禁忌证。 计划哺乳的产妇如无确切依据证明具有水痘免疫力，可在产后接种疫苗，哺乳照常。
水痘疫苗的剂量和给药
水痘疫苗为0.5 mL，皮下注射，在12～15个月龄以及4～6岁时分别接种1次。 如果儿童、青少年或成人只接种过1剂，建议再补接种一次。 两次接种的推荐间隔时间如下：年龄≤12岁的儿童，第1剂与第2剂间隔3月；年龄≥13岁的人群，两剂之间间隔4周。第二剂可以在长于此推荐间隔时间的任何时间点接种。
如果有成人认为他们之前未曾感染水痘或可能会接触到该病毒或传播病毒，应该去测定保护性抗体的水平以确定是否需要接种疫苗。
疫苗接种的前5个月和接种后2个月不应使用免疫球蛋白，尤其是水痘-带状疱疹免疫球蛋白，因为免疫球蛋白可能阻碍保护性抗体的产生。
符合接种条件的HIV感染儿童，予以接种2剂单一抗原的水痘疫苗，两剂之间间隔3个月。 由于受损的细胞免疫会增加活疫苗接种后发生并发症的风险，所以应鼓励他们在接种后出现水痘样皮疹时返回接种点进行评估。
建议妇女在产前评估时检测一下水痘免疫力的情况。 对于孕妇来讲，在1980年前出生的情况不能算作具备水痘免疫力的证据。 完成或终止妊娠后，对于不具备能证明拥有水痘免疫力的依据的妇女，应该出院前给予1剂水痘疫苗接种，随后的4至8周，通常在产后访视时给予第2剂疫苗接种。 建议妇女在每次疫苗接种后的1月内避免怀孕。
水痘疫苗的不良反应
大多数不良反应非常小，包括注射部位短暂的疼痛、触痛或者发红。 接种后的1个月内，约有1%--3%的接种者可能会出现少量的斑丘疹或者水痘样皮疹。 出现这种皮疹的患者应该竭力避免与免疫受损者接触直至皮疹消失为止。 疫苗病毒自疫苗接种者向易感人群传播的风险极小，但是，一旦发生就会导致严重的情况，如肺炎、肝炎、严重的皮疹以及疱疹病毒脑炎。 然而这样的问题很少会发生。
因为有发生Reye综合征的可能性，所以<16岁的接种者应在疫苗接种后6周内避免使用水杨酸盐。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): Varicella ACIP Vaccine Recommendations
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Varicella Vaccination: Information for Healthcare Professionals
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Varicella: Recommended vaccinations