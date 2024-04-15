水痘疫苗是一种儿童常规接种疫苗 (见 CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age)。

还建议所有 ≥13 岁且没有水痘免疫力证据的人接种单抗原水痘疫苗（参见 美国疾病控制与预防中心：按年龄划分的成人免疫计划.)

能证明有免疫力的依据包括以下任意一条：

相关记录记载了曾接种过2剂水痘疫苗，两次接种的时间间隔≥4周

由医师证实有水痘或带状疱疹病史

实验室确认，体内存在具有保护能力的水痘抗体

除医护人员、孕妇，所有1980年之前出生于美国的人

水痘疫苗尤其推荐用于可能接触或传播水痘病毒却没有确切依据表明存在水痘免疫力的人，具体包括：

医护人员

居家的免疫力低下人群

对于居住或工作场所可能会暴露于此病毒或被感染的人群（例如，教师、学生、幼儿工作者、公共场所的居民和雇员，矫正中心的服刑人员和雇员、军人）

未怀孕的育龄期妇女

与儿童居住在一起的青少年和成年人

国际旅行者

暴露后预防接种 对于无证据证实具有水痘免疫力的儿童推荐接种；对于同样状况的成人，也应当接种。 在暴露后的3天内甚至可能在暴露5天后接种水痘疫苗，均可有效防止感染或减轻感染症状。 但还是应该尽快接种疫苗。 有时虽暴露于水痘病毒但不会造成感染。那么此种情况下应用了暴露后的疫苗接种仍然会保护之后发生暴露的感染，哪怕是在暴露5天后才接种了疫苗。

水痘 - 带状疱疹免疫球蛋白(见表美国可用的免疫球蛋白和抗毒素）被推荐用于没有确切的水痘免疫力而可能发生严重水痘感染并且/或者存在水痘疫苗接种禁忌的暴露后预防。 这类人群包括