肺炎球菌病 （如中耳炎, 肺炎, 败血症, 脑膜炎）是由> 90种Streptococcus pneumoniae（肺炎球菌）中的某些血清型引起的。 疫苗是针对许多引起疾病的血清型的。 某些疾病（如慢性疾病，免疫抑制因素，脑脊液漏，人工耳蜗植入）增加了肺炎球菌感染疾病的风险。
有关更多信息，请参阅 肺炎球菌免疫实践咨询委员会疫苗建议 和 疾病控制与预防中心（CDC）：肺炎球菌疫苗接种。关于2024年成人免疫接种时间表的变更摘要，请参阅免疫实践咨询委员会推荐的2024年美国成人免疫接种计划 。
(参见疫苗接种概述。)
肺炎球菌疫苗制剂
肺炎球菌疫苗有两种类型：结合疫苗和多糖疫苗。
15价肺炎球菌联合疫苗（PCV15）含有15种纯化的肺炎链球菌荚膜多糖（1、3、4、5、6A、6B、7F、9V、14、18C、19A、19F、22F、23F和33F）。
20价肺炎球菌结合疫苗 (PCV20) 含有 20 种纯化的肺炎链球菌荚膜多糖（1、3、4、5、6A、6B、7F、8、9V、10A、11A、12F、14、15B、18C、19A、19F、22F、23F和33F）。
23价肺炎球菌多糖疫苗（PPSV23）含有83种肺炎链球菌亚型中23种毒性最强的抗原（1、2、3、4、5、6B、7F、8、9N、9V、10A、11A、12F、14、15B、17F、18C、19F、19A、20、22F、23F、33F）。
肺炎球菌疫苗的适应症
18 岁以下儿童 应接种肺炎球菌疫苗。有关儿童接种肺炎球菌疫苗的详细信息，请参阅 美国疾病控制与预防中心：肺炎球菌疫苗接种：接种对象和时间摘要 和 美国疾病控制和预防中心：按年龄划分的儿童和青少年免疫计划）。
以前没有接种过肺炎球菌结合疫苗或接种史不详的 65 岁或以上的成年人 应接种以下两种疫苗之一
1 剂 PCV20 或者
1剂PCV15，然后是一剂PPSV23
19 至 64 岁的成年人 有某些疾病或其他风险因素，如果以前没有接种过肺炎球菌结合疫苗或接种史不详，应接种以下任何一种疫苗
1 剂 PCV20 或
一剂PCV15，随后一剂PPSV23
医疗条件和风险因素包括以下内容：
酒精利用障碍
慢性心脏病、肺病或肝病
慢性肾功能衰竭或肾病综合征
吸烟
耳蜗植入
先天性无脾或后天性脾切除
脑脊液漏
糖尿病
全身性癌症
HIV感染
霍奇金病
免疫缺陷或免疫抑制
白血病、淋巴瘤或多发性骨髓瘤
实体器官移植
镰状细胞病或其他的血红蛋白病
对于这两个年龄组，PPSV23的剂量应该在PCV15的剂量之后至少1年对于患有免疫功能低下、人工耳蜗植入或脑脊液 (CSF) 渗漏的成年人，可以考虑在 PCV15 和 PPSV23 ，之间至少间隔 8 周。此外，对于那些之前已接种过一剂肺炎球菌疫苗的人，请参阅有关进一步接种肺炎球菌疫苗的详细建议： 美国疾病控制与预防中心：肺炎球菌疫苗接种：接种对象和时间摘要 和 美国疾病控制和预防中心：按年龄划分的成人免疫计划。
肺炎球菌疫苗的禁忌症和注意事项
肺炎球菌疫苗的接种
每种疫苗的常用剂量是
PCV20 的 0.5 mL IM
PCV15的0.5 mL IM
23价肺炎球菌多糖疫苗0.5 mL，肌肉注射或皮下注射
对于无症状或有症状的HIV感染者，应在确诊后尽快接种此类疫苗。
年龄在19〜64岁、具有肺炎球菌患病高风险者（例如，功能性或解剖性无脾、慢性肾脏疾病或其他免疫受损情况，包括肿瘤和使用糖皮质激素）应该在接种第一剂PPSV23之后的5年再接种1剂PPSV23。
65岁时，所有的人都应该接种PPSV23疫苗。 如果在65岁前因任何原因接种了1-2剂的PPSV23，那么在其末次接种≥5年后、患者满65岁或以上时再接种一次PPSV23。 第二剂疫苗应在接种的第一剂满5年后接种（例如，第1剂在64岁时接种，那么第2剂在69岁时接种）。 那些在65岁或之后接种PPSV23的人群，只接种一次，之后不需要再补种了。
当正考虑予以癌症化疗或其他免疫抑制剂治疗，疫苗接种和免疫抑制剂治疗开始之间的间隔应≥2周。 在接受化疗或放射治疗时不应接种此类疫苗。
有关儿童的给药方案，请参见 美国疾病控制与预防中心：肺炎球菌疫苗接种：接种对象和时间摘要 和 美国疾病控制和预防中心：按年龄划分的成人免疫计划。
肺炎球菌疫苗的不良反应
不良反应通常较轻，包括发热、过敏、困倦、厌食、呕吐和局部疼痛及红斑。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): Pneumococcal ACIP Vaccine Recommendations
ACIP: Recommended Adult Immunization Schedule, United States, 2024 including Changes to the 2023 Adult Immunization Schedule
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Pneumococcal Vaccination: Information for Healthcare Professionals
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Pneumococcal Disease: Recommended vaccinations 2023