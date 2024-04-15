18 岁以下儿童 应接种肺炎球菌疫苗。有关儿童接种肺炎球菌疫苗的详细信息，请参阅 美国疾病控制与预防中心：肺炎球菌疫苗接种：接种对象和时间摘要 和 美国疾病控制和预防中心：按年龄划分的儿童和青少年免疫计划）。

以前没有接种过肺炎球菌结合疫苗或接种史不详的 65 岁或以上的成年人 应接种以下两种疫苗之一

1 剂 PCV20 或者

1剂PCV15，然后是一剂PPSV23

19 至 64 岁的成年人 有某些疾病或其他风险因素，如果以前没有接种过肺炎球菌结合疫苗或接种史不详，应接种以下任何一种疫苗

1 剂 PCV20 或

一剂PCV15，随后一剂PPSV23

医疗条件和风险因素包括以下内容：

酒精利用障碍

慢性心脏病、肺病或肝病

慢性肾功能衰竭或肾病综合征

吸烟

耳蜗植入

先天性无脾或后天性脾切除

脑脊液漏

糖尿病

全身性癌症

HIV感染

霍奇金病

免疫缺陷或免疫抑制

白血病、淋巴瘤或多发性骨髓瘤

实体器官移植

镰状细胞病或其他的血红蛋白病

对于这两个年龄组，PPSV23的剂量应该在PCV15的剂量之后至少1年对于患有免疫功能低下、人工耳蜗植入或脑脊液 (CSF) 渗漏的成年人，可以考虑在 PCV15 和 PPSV23 ，之间至少间隔 8 周。此外，对于那些之前已接种过一剂肺炎球菌疫苗的人，请参阅有关进一步接种肺炎球菌疫苗的详细建议： 美国疾病控制与预防中心：肺炎球菌疫苗接种：接种对象和时间摘要 和 美国疾病控制和预防中心：按年龄划分的成人免疫计划。