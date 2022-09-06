脑膜炎球菌（脑膜炎奈瑟球菌）是引起脑膜炎和脑膜炎球菌血症的革兰氏阴性双球菌。临床症状往往比较严重，包括头痛、呕吐、畏光、嗜睡、皮疹、多脏器衰竭、休克以及弥散性血管内凝血（DIC）等。可临床诊断，但确诊需依靠细菌培养。治疗主要是青霉素或第3代头孢菌素。

脑膜炎球菌是属于奈瑟菌科的革兰氏阴性需氧双球菌。有13个血清型；人类疾病多由其中6种（血清组A，B，C，W135，X和Y）导致。

目前，全球地方流行性脑膜炎球菌感染的发病率为0.5～5/10万，冬季和春季发病率较高。局部暴发多见于冈比亚和塞内加尔之间的撒哈拉以南非洲地区以及东部的埃塞俄比亚、厄立特里亚和肯尼亚北部之间，该地区又被称为撒哈拉以南(非洲)脑膜炎带，包括26个国家。 在非洲大流行中（通常由A群引起的），发病率为100～800/10万并且每年影响多达 200,000 人。 在非洲脑膜炎带广泛使用脑膜炎球菌A疫苗接种后，血清A型的脑膜炎球菌已被其他脑膜炎球菌血清群和肺炎链球菌Streptococcus pneumoniae取代了。

在美国，奈瑟菌导致的脑膜炎年发病率为0.12～1.1/10万。 过去20年里，脑膜炎球菌病的发病率每年都在下降。大多数病例是散发的，通常发生在<2岁的儿童身上。脑膜炎球菌病的暴发在美国很少见，只有大约每 20 例中的 1 例 (5%) 与暴发有关（参见疾病控制和预防中心 [CDC] 脑膜炎球菌爆发）。疫情往往发生在半封闭的社区（如新兵营地、大学宿舍、学校、日托中心），最常涉及16至23岁的患者。B型和C型血清可导致50%至80%的侵袭性疾病（1)。血清型A在美国较罕见。

参考文献 1.Centers for Disease Control and Prevention: The Pink Book: Meningococcal Disease.访问时间：2022 年 8 月 24 日。

脑膜炎球菌导致的疾病 脑膜炎球菌感染中，占到了90％以上的病例是 脑膜炎

脑膜炎球菌血症 （参见3个月以上婴儿的细菌性脑膜炎。） 可能发生肺部感染、关节感染、呼吸道感染、泌尿生殖系统感染、直肠感染、眼部感染、心内膜炎以及心包炎。但很少见。 脑膜炎奈瑟菌有报道会引起尿道炎和宫颈炎。最近，在与男性发生性关系的男性中，脑膜炎球菌性尿道炎的发病率一直在增加，通常是在与口咽脑膜炎球菌携带者进行生殖接触之后。N. meningitidis在鼻咽部定植。N. meningitidis脑膜炎奈瑟菌也可引起直肠炎，主要发生在男性性行为者中。

流行性脑膜炎球菌病的病理生理 脑膜炎球菌可以无症状地定植于鼻咽（携带者状态）。尽管有文献记载的高定植率（5%至40%的健康人）可能是一过性的、短暂的或长期的，但过渡到侵袭性疾病是罕见的(< 1%)。多种因素可能导致从携带者状态向侵袭性疾病的转变，这主要发生在以前未感染的患者中。携带者（和受感染的患者）可能会将有机体传播给直接接触呼吸道分泌物或从携带者或患者身上吸入大飞沫核的人。鼻咽部的脑膜炎奈瑟菌携带率在青少年和青年人中最高，这些人成为传播脑膜炎奈瑟菌的存储器 N. meningitidis。 在流行期间携带率大幅上升。 脑膜炎奈瑟菌侵入人体后，会导致儿童和成人脑膜炎和严重菌血症，从而产生严重的血管反应。病情进展非常迅速。单独脑膜炎的病死率为4-6％，相比之下，脑膜炎球菌血症并发感染性休克的病死率则高达40％。 危险因素 最常见的感染人群是 6个月至3岁的儿童 其余高危人群包括 青少年和青年（16至20岁）

部队新兵

住宿舍的大学新生

前往脑膜炎球菌病流行的地方旅行（如非洲的某些国家和朝觐期间的沙特阿拉伯）

功能性或解剖性无脾或补体功能缺陷者

HIV感染者

接受依库珠单抗或拉武珠单抗治疗的人

从事 N. meningitidis 脑膜炎奈瑟菌菌株相关工作的微生物学家

侵袭性脑膜炎球菌病患者的密切接触者 感染或接种脑膜炎球菌疫苗后可获取特异性免疫力。 先前有病毒感染、家庭居住拥挤、慢性潜在疾病以及主动和被动吸烟均与脑膜炎球菌致病风险增加相关（1)。 病理生理学参考 1.Mbaeyi SA, Bozio CH, Duffy J, et al: Meningococcal Vaccination: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices, United States, 2020.MMWR Recomm Rep 69(No. RR-9):1–41, 2020.doi: 10.15585/mmwr.rr6909a1

流行性脑膜炎球菌病的症状和体征 脑膜炎感染的临床表现以发热、头痛和颈强直为主。其他还包括恶心、呕吐、畏光以及嗜睡等。发病早期还可出现斑丘疹或充血性皮疹。体格检查可发现脑膜刺激征比较明显。 暴发性脑膜炎球菌综合征包括Waterhouse-Friderichsen综合征（败血症、深度休克、皮肤紫癜、肾上腺出血）、败血症伴多器官衰竭、休克和弥散性血管内凝血。罕见的、慢性脑膜炎球菌败血症可反复出现轻中度临床症状（主要是关节和皮肤病变）。 脑膜炎球菌性脑膜炎的并发症常见且严重。并且存活者中，还有10％～20％的患者会留有严重的后遗症，例如永久性听力丧失、智力障碍、趾指或四肢功能障碍等。 脑膜炎球菌血症图片 脑膜炎球菌血症 暴发性脑膜炎球菌血症最初会引起瘀斑，瘀斑会融合并迅速进展为瘀斑。 Photo courtesy of Mr. Gust via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 继发于脑膜炎球菌血症的瘀斑和紫癜 孩子的脸上可见瘀点和紫癜。鼻胃管反流的出血与弥散性血管内凝血相一致，也可继发于脑膜炎球菌血症。 © Springer Science+Business Media 继发于脑膜炎球菌血症的瘀点（腿） © Springer Science+Business Media 继发于脑膜炎球菌血症的瘀点（足） Photo courtesy of Karen McKoy, MD. 继发于脑膜炎球菌病的广泛皮疹 继发于脑膜炎球菌病的瘀斑和紫癜很普遍。 病变往往在躯干和下肢常见。 © Springer Science+Business Media 继发于脑膜炎球菌血症的皮肤坏死 在某些地区出现孤立的瘀点，在其他区域则合并坏死（左）。可见大面积坏死（右）。 © Springer Science+Business Media 脑膜炎球菌血症 暴发性脑膜炎球菌血症最初会引起瘀斑，瘀斑会融合并迅速进展为瘀斑。 Photo courtesy of Mr. Gust via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 继发于脑膜炎球菌血症的瘀斑和紫癜 孩子的脸上可见瘀点和紫癜。鼻胃管反流的出血与弥散性血管内凝血相一致，也可继发于脑膜炎球菌血症。 © Springer Science+Business Media 继发于脑膜炎球菌血症的瘀点（腿） © Springer Science+Business Media 继发于脑膜炎球菌血症的瘀点（足） Photo courtesy of Karen McKoy, MD. 继发于脑膜炎球菌病的广泛皮疹 继发于脑膜炎球菌病的瘀斑和紫癜很普遍。 病变往往在躯干和下肢常见。 © Springer Science+Business Media 继发于脑膜炎球菌血症的皮肤坏死 在某些地区出现孤立的瘀点，在其他区域则合并坏死（左）。可见大面积坏死（右）。 © Springer Science+Business Media

流行性脑膜炎奈瑟菌病的诊断 革兰染色法和细菌培养

有时基于核酸的检测 (NAAT)，例如聚合酶链反应 (PCR) 奈瑟菌是一种小型革兰氏阴性双球菌，很容易用革兰氏染色法和其他标准细菌学鉴定方法鉴定。血清学诊断，例如乳胶凝集试验和协同凝集试验，可以用来对血液、脑脊液、体液以及尿液中的 N. meningitides脑膜炎奈瑟菌作出快速的预诊断。无论是上述是阳性还是阴性结果，确诊有赖于培养结果。 对脑脊液、血液和其他通常无菌部位进行脑膜炎奈瑟菌 PCR检测比培养更敏感和更特异，当脑脊液革兰氏染色阴性，以及之前的抗生素给药干扰分离微生物时，PCR检测可能有用。 由于脑膜炎球菌和淋球菌在革兰氏染色上表现相似，如果尿道分泌物显示革兰氏阴性双球菌，但 NAAT 淋球菌阴性，则应考虑脑膜炎球菌性尿道炎；这种情况需要对尿道分泌物进行培养以确定 奈瑟菌 引起感染的物种（见 以尿道炎和宫颈炎为特征的疾病 来自疾病预防控制中心）。

流行性脑膜炎奈瑟菌病的治疗 头孢曲松

地塞米松 对免疫功能正常的疑似脑膜炎球菌感染者，在培养出结果之前就需进行抗菌治疗，最常用的是第3代头孢菌素（如头孢噻肟2g IV q4-6h，或头孢曲松2g IV q12h），或美罗培南（2g IV q8h）联合万古霉素15～20mg/kg IV q8h~q12h。 对免疫功能低下以及年龄>50岁者，还要考虑单核细胞增多性李斯特菌 Listeria monocytogenes 感染的可能，因此需在此基础上加氨苄青霉素2g，每4小时一次静滴。氟喹诺酮类抗生素莫西沙星是对青霉素和头孢菌素过敏的患者的替代品。 一旦N. meningitidis 脑膜炎奈瑟菌确诊，首选的治疗方案如下： 头孢曲松2g IV q12h

青霉素4百万单位 静脉滴注 每4小时一次 在许多国家，青霉素G仍是侵袭性脑膜炎球菌病的首选。但是，由于包括美国在内的许多国家/地区对青霉素敏感性降低的分离株发生率不断增加，因此这些国家通常使用第三代头孢菌素进行初始治疗，例如头孢曲松或头孢噻肟。此外，当使用青霉素时，需要用头孢曲松、环丙沙星或利福平进行后续治疗以消除鼻咽部携带。有报道称，分离株对青霉素和第三代头孢菌素都有耐药性。 糖皮质激素可以减少因B型流感嗜血杆菌或肺炎链球菌引起的疑似细菌性脑膜炎的儿童及成人患者神经系统并发症的发生率。当N. meningitidis是病因时，依据尚不清楚。但是，大剂量皮质类固醇会使无脑膜炎的脑膜炎球菌性休克的预后恶化，在这种情况下不应使用。 然而，低剂量的皮质类固醇可用于肾上腺功能不全的患者。糖皮质激素应在抗生素使用之前或同时开始使用。儿童每6小时静脉注射地塞米松0.15 mg/kg，成人每6小时注射10 mg/kg，持续4天。 脑膜炎球菌性尿道炎的治疗方法与淋球菌性尿道炎相同。脑膜炎球菌性尿道炎的性传播风险尚不清楚；但是，可以考虑对性伴侣进行治疗（见 Diseases Characterized by Urethritis and Cervicitis from the CDC).。