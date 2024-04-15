麻疹、腮腺炎和风疹（MMR）疫苗

麻疹/腮腺炎/风疹疫苗（MMR 疫苗）可有效预防所有 3 种感染（麻疹, 腮腺炎, 风疹）。从历史上看，根据美国疫苗接种计划接种MMR疫苗的人被视为终身保护。
有关更多信息，请参见 MMR Advisory Committee on Immunization Practices Vaccine Recommendations (Measles, Mumps and Rubella) 和 Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Measles Mumps, and Rubella (MMR) Vaccination。
(参见疫苗接种概述。)
MMR疫苗制剂
通过鸡胚细胞培养得到的MMR疫苗包含减毒活麻疹和腮腺炎病毒。 它还含有在人二倍体肺成纤维细胞中制备的减毒风疹病毒(风疹病毒活疫苗)。
MMR 疫苗和 水痘疫苗 可作为联合疫苗使用（麻疹病毒/腮腺炎病毒/风疹病毒/水痘病毒疫苗；MMRV 疫苗）。
MMR疫苗的适应症
MMR疫苗是一个儿童时期的常规免疫接种内容(见 CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age)。
对于出生于1957年或之后的所有成年人应该给予1剂MMR疫苗接种，有以下之一情况的无需接种 (见 CDC: Adult Immunization Schedule by Age):
记录显示曾接种过MMR疫苗一剂或更多
实验室检验证明具有对上述三种疾病的免疫力
存在该疫苗接种的禁忌症
医生在没有实验室确认的情况下做出的疾病诊断不能被视为对麻疹、腮腺炎或风疹具有免疫力的可接受证据。
经验与提示
对于以下可能暴露于某些场所的成人建议接种第二剂MMR疫苗(或者，如果他们没有接种过疫苗，间隔28天以上接种2剂)：
高校或其他高中毕业后的教育机构里的学生
1957年或以后出生且没有免疫力证据的医护人员
国际旅行者
HIV感染患者，CD4≥15%，CD4细胞计数≥200/mcL≥6个月，且无麻疹、腮腺炎或风疹免疫证据
一般认为1957年以前出生的人有免疫力。 但是，在卫生保健机构内工作的此类人员（无论是否负有患者护理职责），如果没有免疫证据，应考虑接种疫苗。 给予两剂MMR（如果仅需要覆盖风疹，则一剂）。
如果年龄≥12个月的人既往曾接受≤2剂腮腺炎疫苗，并在腮腺炎暴发期间被公共卫生机构确认为腮腺炎风险增加，则应给他们接种1剂MMR疫苗。
由于妊娠期间感染风疹病毒会对胎儿产生严重影响（如流产、多发出生缺陷），因此对于育龄妇女，不论年龄，均应筛查其风疹免疫力。 如果没有对该病毒的免疫力，在未怀孕时予以疫苗接种。 对于已怀孕而不具有风疹免疫力的妇女，在其分娩后出院前，应予以疫苗接种。
在1963到1967年间，接种过灭活麻疹疫苗或未知类型麻疹疫苗的人群，应重新接种2剂MMR疫苗。
在1979年之前接种过灭活腮腺炎疫苗或腮腺炎疫苗类型未知，如面临腮腺炎暴露的高风险，此类人群应给予复种2剂MMR疫苗。
MMR疫苗的禁忌症及其注意事项
MMR疫苗的禁忌证包括
之前接种此类疫苗后发生严重的过敏反应（如过敏性休克）或对疫苗某一成分或新霉素存在严重过敏
已知严重的原发性或获得性免疫缺陷（例如，由于白血病、淋巴瘤、实体瘤而影响骨髓或淋巴系统，艾滋病、严重HIV感染、化疗或长期使用免疫抑制剂）
怀孕（疫苗接种应推迟到怀孕结束）
一级亲属（父母或兄弟姐妹）有先天性遗传性免疫缺陷的家族史，除非已知疫苗接种者具有免疫能力
对于存在严重免疫缺陷的HIV感染才是接种禁忌（CDC免疫学分类3期， CD4百分比 < 15%或CD4计数<200/mcL）；如果HIV感染者的免疫缺陷不严重，那么麻疹野生株感染的危险性要高于通过活病毒疫苗造成获得性麻疹的危险性（建议接种疫苗）。
对于已接种疫苗的女性应该避免在接种后的28天内怀孕。 在妊娠早期，疫苗中的减毒毒株可能具备感染胎儿的能力。 虽然它并不导致先天性风疹综合征，但是对胎儿造成损害的危险性估计在≤3%。
MMR疫苗的注意事项 包括
伴或不伴发热的中度或重度急性疾病（接种应推迟到疾病缓解）
最近（11月内）有接受含有抗体的血制品的治疗（与疫苗接种的具体间隔时间取决于血制品类型）
有血小板减少症或血小板减少性紫癜病史
如果一个人被感染结核（Mycobacterium tuberculosis）, 接种MMR疫苗和MMRV疫苗可能会暂时抑制结核菌素试验的反应。 因此如果需要的话，该测试可以在疫苗接种前或接种时完成。 如果人们已经接种了疫苗，该试验应推迟到疫苗接种4〜6周后。
MMR疫苗的剂量和给药
MMR疫苗剂量为0.5mL，皮下注射。 MMR疫苗常规在儿童12～15个月龄以及4～6岁时分别接种1次。
MMR疫苗的不良反应
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): MMR ACIP Vaccine Recommendations (Measles, Mumps and Rubella)
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Measles Mumps, and Rubella (MMR) Vaccination: Information for Healthcare Providers
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Measles: Recommended vaccinations
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Mumps: Recommended vaccinations
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Rubella: Recommended vaccinations