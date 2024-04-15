麻疹、腮腺炎和风疹（MMR）疫苗

MMR疫苗是一个儿童时期的常规免疫接种内容(见 CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age)。

对于出生于1957年或之后的所有成年人应该给予1剂MMR疫苗接种，有以下之一情况的无需接种 (见 CDC: Adult Immunization Schedule by Age):

记录显示曾接种过MMR疫苗一剂或更多

实验室检验证明具有对上述三种疾病的免疫力

存在该疫苗接种的禁忌症

医生在没有实验室确认的情况下做出的疾病诊断不能被视为对麻疹、腮腺炎或风疹具有免疫力的可接受证据。

经验与提示

对于以下可能暴露于某些场所的成人建议接种第二剂MMR疫苗(或者，如果他们没有接种过疫苗，间隔28天以上接种2剂)：

高校或其他高中毕业后的教育机构里的学生

1957年或以后出生且没有免疫力证据的医护人员

国际旅行者

HIV感染患者，CD4≥15%，CD4细胞计数≥200/mcL≥6个月，且无麻疹、腮腺炎或风疹免疫证据

一般认为1957年以前出生的人有免疫力。 但是，在卫生保健机构内工作的此类人员（无论是否负有患者护理职责），如果没有免疫证据，应考虑接种疫苗。 给予两剂MMR（如果仅需要覆盖风疹，则一剂）。

如果年龄≥12个月的人既往曾接受≤2剂腮腺炎疫苗，并在腮腺炎暴发期间被公共卫生机构确认为腮腺炎风险增加，则应给他们接种1剂MMR疫苗。

由于妊娠期间感染风疹病毒会对胎儿产生严重影响（如流产、多发出生缺陷），因此对于育龄妇女，不论年龄，均应筛查其风疹免疫力。 如果没有对该病毒的免疫力，在未怀孕时予以疫苗接种。 对于已怀孕而不具有风疹免疫力的妇女，在其分娩后出院前，应予以疫苗接种。

在1963到1967年间，接种过灭活麻疹疫苗或未知类型麻疹疫苗的人群，应重新接种2剂MMR疫苗。

在1979年之前接种过灭活腮腺炎疫苗或腮腺炎疫苗类型未知，如面临腮腺炎暴露的高风险，此类人群应给予复种2剂MMR疫苗。