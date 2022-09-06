异尖线虫病是由 Anisakis simplex蠕虫幼虫，和其他异尖线虫属， Pseudoterranova decipiens复合和 Contracecum osculatum复合体引起的复杂感染。感染是通过食用生的或未煮熟的咸水鱼或鱿鱼而获得的；幼虫钻入胃肠道粘膜，引起腹痛，有时引起呕吐。 内窥镜检查用于诊断和治疗（即去除幼虫）。

（参见寄生虫感染。) Anisakis异尖线虫是海洋哺乳动物胃肠道的一种寄生虫。它们所排出的卵孵育成可自由游动的蚴虫，这些蚴虫可被鱼类或乌贼吞入。人类可通过食用这些生或未完全煮熟的中间宿主而导致感染。因此，感染通常发生于日本、韩国和其他有食用生鱼传统的地区。蚴虫可藏身于人的胃或小肠。在美国和其他地方制作的商业寿司在杀死异尖线虫幼虫的条件下冷冻鱼是安全的。 Anisakis异尖线虫生活史 图片 Image from the Centers of Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria. 异尖线虫病的症状和体征 典型的胃异尖线虫病的症状包括腹痛，恶心和摄入幼虫后数小时内的呕吐。 小肠受累不太常见，可能会在感染1 - 2周后出现炎性包块和类似 克罗恩病的亚急性症状。胃肠道腔外的异位感染可能很少发生。 异尖线虫病症状一般通常在数周后自行缓解，但有极少数病例持续数月。 异尖线虫病的诊断 胃镜检查 通过上内窥镜检查可以通过观察寄生虫来诊断异尖线虫病，患者可能咳出幼虫并将其带入分析。粪便检查无济于事。一些国家可以进行血清学检测。 异尖线虫病的治疗 可在内镜下清除蚴虫。

可能是阿苯达唑 内镜下清除蚴虫可治愈。 阿苯达唑400mg每日两次口服，持续6 - 21天可能有效，但数据有限。 异尖线虫病的预防 适当的冷冻条件是防止寿司异尖线虫病的关键。Anisakis通过以下方法可杀死异尖线虫的幼虫 烹饪> 63°C（> 145°F）

在-20°C 或以下冷冻7天

在-35℃ 或以下温度冷冻至固体，然后在该温度下储存≥15小时，或在-20℃ 下储存24小时 幼虫可能抵抗酸制，盐腌，和烟熏。 关键点 人类通过摄食生的或未熟透的中间宿主（鱼或鱿鱼）而感染 Anisakis 异尖线虫。因此，在日本和其他有喜食生鱼文化的文明，异尖线虫病是常见的。

异尖线虫病的典型的症状包括腹痛、恶心和呕吐（摄入幼虫后数小时内）；小肠感染可形成炎性包块，导致类似克罗恩病样症状。

典型的异尖线虫病，症状通常在数周后自行缓解，但有极少数病例可持续数月。

上消化道内镜检查可诊断异尖线虫病。

内镜下清除蚴虫可治愈。

适当的冷冻条件可以防止寿司中的异尖线虫病。