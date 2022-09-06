贝蛔虫病是一种罕见的由浣熊贝蛔虫感染导致的疾病，Baylisascaris procyonis在人类可导致致死性中枢神经系统（CNS）感染、眼部疾病，或内脏幼虫迁移综合征。

（参见寄生虫感染。）

感染通常发生儿童，因接触受浣熊粪便污染的泥土或其他物品感染。在美国，大多数案例主要发生在中大西洋和美国中西部以及东北部。虽然贝蛔虫病在人类很少见，之所以受关注是因为大量的浣熊与人类近距离生活，而且这些动物中 B. procyonis 贝蛔虫的感染率很高。

受感染的浣熊每天可在粪便中排出数百万枚虫卵;虫卵可以在环境中生存多年。人类通过摄入感染性虫卵而患病。

被人摄入后，卵孵化为幼虫。非特异性症状，如发烧、嗜睡和恶心，最早可能在摄入后一周出现。幼虫在多种组织中移行（肝、心、肺、脑、眼睛）导致内脏幼虫移行症和眼幼虫移行症，与弓蛔虫引起的病症类似。但是，与弓蛔虫 Toxocara幼虫不同的是，Baylisascaris贝蛔虫在中枢神经系统（CNS）中可持续生长至较大尺寸（雌虫长至24cm，雄虫长至12cm）。神经系统异常通常在摄入大量感染性卵子后 2 至 4 周出现。中枢神经系统中的幼虫引起炎症反应、嗜酸性脑膜脑炎和大量组织损伤，导致精神状态改变、易怒、小脑异常、共济失调、木僵和昏迷。即使经过治疗，也经常会导致死亡或永久性残疾。

人类神经系统疾病的严重程度不同

摄入的虫卵数量

中枢神经系统中移行幼虫的数量

贝蛔虫造成的组织损伤和症状相对严重，因为Baylisascaris 其可到处迁移并不会容易死亡。

蛔虫病的诊断 MRI

抗体检测 Baylisascaris 贝蛔虫脑炎在突发嗜酸粒细胞性脑炎和有可能接触浣熊和/或浣熊粪便的地区（如可能导致误食浣熊粪便或污染土壤）的病人中，应考虑。 特征性表现包括脑脊液（CSF）嗜酸性粒细胞增多、周围嗜酸性粒细胞增多，以及MRI扫描发现深部，尤其是脑室周围的白质异常。 贝蛔虫诊断困难，因为血清学检测试剂都没有上市，如果高度怀疑感染可将血清或脑脊液标本送至疾病控制和预防中心（CDC）进行抗体检测。 眼科检查是发现幼虫也可提示感染。

湾蛔虫病的治疗 阿苯达唑 当怀疑感染贝叶虫病时，立即口服阿苯达唑25至50 mg/kg，每天一次，持续10至20天，可能有效。在摄入潜在传染性物质后应尽快开始推定治疗，最好在三天内开始。如果没有阿苯达唑，可以使用甲苯达唑或伊维菌素直至获得。

贝蛔虫病的预防 为了防止蛔虫病，重要的是要阻止浣熊住在房屋内或附近。沙箱不使用时应盖上。浣熊使用同一个公共场所排便，在一个区域内留下大量的管状恶臭的粪便（称为浣熊厕所）。因为受寄生虫污染的可能性很高，浣熊厕所具有生物危害性，最好由专业人员来清除。(参见 the CDC Raccoon Latrines: Identification and Clean-up.)