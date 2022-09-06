Filarioidea 是线状寄生蠕虫的超科，有许多科、属和种。它们的最终宿主是脊椎动物，但只有少数丝虫感染人类。成年的丝状丝虫寄生在淋巴或皮下组织中。微丝蚴被适宜的吸血昆虫（蚊或蝇）吸入后在其体内生长为感染性幼虫。这些昆虫再次叮咬时将感染性幼虫种入或置入下一个宿主的皮肤中。除了感染的部位不同外，所有丝状线虫的生活周期基本相似。

根据成虫定植部位主要几种丝虫病可分为如下几类：（参见寄生虫感染。）

皮下丝虫病 包括

罗阿丝虫病 由罗阿线虫 Loa loa 感染所致（非洲眼线虫）

盘尾丝虫病（河盲症）由旋盘尾丝虫Onchocerca volvulus感染所致。

淋巴丝虫病 包括

淋巴结丝状线虫病由班氏吴策线虫、马来布鲁线虫和帝汶布鲁线虫导致Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, 和 B. timori

其他类型的丝虫病包括

曼森线虫病 由 Mansonella perstans 引起, 在胸膜，心包或腹膜内有成虫, 皮下组织中有 M. ozzardi ，真皮中有 M. streptocerca

恶丝虫病 由 Dirofilaria immitis引起, 犬心丝虫幼虫在肺内，很少见于眼睛，大脑或睾丸； 人体内幼虫不会发育成成虫

有些专业实验室有丝虫感染（包括吴策线虫, 布氏丝虫, 盘尾丝虫, 和曼森线虫）筛查血清学检测。这些检测敏感性高，但不能确定特定感染的丝虫的种类，不能区分现症感染和既往感染。这一检测对于有症状的旅客并不重要，但限制了在来自流行区的人群应用该检测。