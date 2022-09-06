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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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丝状线虫感染概述

作者：Chelsea Marie, PhD, University of Virginia;
William A. Petri, Jr, MD, PhD, University of Virginia School of Medicine
已审核/已修订 9月 2022
看法 进行患者培训

    Filarioidea 是线状寄生蠕虫的超科，有许多科、属和种。它们的最终宿主是脊椎动物，但只有少数丝虫感染人类。成年的丝状丝虫寄生在淋巴或皮下组织中。微丝蚴被适宜的吸血昆虫（蚊或蝇）吸入后在其体内生长为感染性幼虫。这些昆虫再次叮咬时将感染性幼虫种入或置入下一个宿主的皮肤中。除了感染的部位不同外，所有丝状线虫的生活周期基本相似。

    根据成虫定植部位主要几种丝虫病可分为如下几类：（参见寄生虫感染。）

    皮下丝虫病 包括

    • 罗阿丝虫病 由罗阿线虫Loa loa感染所致（非洲眼线虫）

    • 盘尾丝虫病（河盲症）由旋盘尾丝虫Onchocerca volvulus感染所致。

    淋巴丝虫病 包括

    其他类型的丝虫病包括

    • 曼森线虫病Mansonella perstans引起, 在胸膜，心包或腹膜内有成虫, 皮下组织中有M. ozzardi，真皮中有M. streptocerca

    • 恶丝虫病Dirofilaria immitis引起, 犬心丝虫幼虫在肺内，很少见于眼睛，大脑或睾丸； 人体内幼虫不会发育成成虫

    有些专业实验室有丝虫感染（包括吴策线虫, 布氏丝虫, 盘尾丝虫, 和曼森线虫）筛查血清学检测。这些检测敏感性高，但不能确定特定感染的丝虫的种类，不能区分现症感染和既往感染。这一检测对于有症状的旅客并不重要，但限制了在来自流行区的人群应用该检测。

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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