看法 进行患者培训
Filarioidea 是线状寄生蠕虫的超科，有许多科、属和种。它们的最终宿主是脊椎动物，但只有少数丝虫感染人类。成年的丝状丝虫寄生在淋巴或皮下组织中。微丝蚴被适宜的吸血昆虫（蚊或蝇）吸入后在其体内生长为感染性幼虫。这些昆虫再次叮咬时将感染性幼虫种入或置入下一个宿主的皮肤中。除了感染的部位不同外，所有丝状线虫的生活周期基本相似。
根据成虫定植部位主要几种丝虫病可分为如下几类：（参见寄生虫感染。）
皮下丝虫病 包括
淋巴丝虫病 包括
淋巴结丝状线虫病由班氏吴策线虫、马来布鲁线虫和帝汶布鲁线虫导致Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, 和 B. timori
其他类型的丝虫病包括
曼森线虫病 由 Mansonella perstans引起, 在胸膜，心包或腹膜内有成虫, 皮下组织中有M. ozzardi，真皮中有M. streptocerca
恶丝虫病 由 Dirofilaria immitis引起, 犬心丝虫幼虫在肺内，很少见于眼睛，大脑或睾丸； 人体内幼虫不会发育成成虫
有些专业实验室有丝虫感染（包括吴策线虫, 布氏丝虫, 盘尾丝虫, 和曼森线虫）筛查血清学检测。这些检测敏感性高，但不能确定特定感染的丝虫的种类，不能区分现症感染和既往感染。这一检测对于有症状的旅客并不重要，但限制了在来自流行区的人群应用该检测。