曼氏线虫病是指由丝状线虫常现曼森线虫、常现曼森线虫链尾曼森线虫引起的疾病。传播是通过叮咬蠓或蚋来实现的。 感染通常无症状，但可能会出现症状。 诊断 M. perstans 和 M. ozzardi 通过鉴定血液涂片中的微丝蚴来确认； 二者都没有明显的周期性，因此可以随时抽取血液。诊断 M. streptocerca 基于鉴定皮肤切片或活检组织中的微丝蚴。治疗取决于感染的曼森丝虫种类。
三种曼森氏菌引起大多数人类疾病。与其他丝虫病一样，它们的生命周期很复杂（见 DPDx-公共卫生问题寄生虫的实验室鉴定：曼氏杆菌病）。
曼森线虫
Mansonella perstans 在撒哈拉以南的非洲和从巴拿马到阿根廷的美洲，通过蠓（库蠓属）叮咬传播。据估计全球有超过1亿人感染。成虫生活在胸膜腔，心包腔，腹膜腔，腹膜后腔和肠系膜。 在血流中发现无鞘微丝蚴。蠓从受感染的人身上吸食血液时会发生感染。
大多数感染是无症状或轻度的。 迁移成虫会引起短暂的皮下肿胀，类似于 罗阿丝虫 （卡拉巴肿胀），心包或胸膜炎症，结膜结节，视网膜损伤和眼周发炎。 非特异性症状包括瘙痒，荨麻疹，关节痛和不适。神经精神病症状，脑膜脑炎和肝炎在极少数情况下可归因于M. perstans。
诊断 M. perstans 通过鉴定血液涂片中无鞘微丝蚴。白天和晚上均可在血液中发现微丝蚴。常伴随嗜酸性细胞增多。
常现曼森线虫对用于治疗其他丝虫病的药物（包括二乙碳酰氨嗪）具有相对耐药性。用多西环素（每日200mg，持续4至6周）靶向治疗成年常现曼森线虫中的内共生沃尔巴克氏菌，能够中断成虫的繁殖，并且可以治愈的。沃尔巴克氏菌 已经在来自马里、喀麦隆、加纳和加蓬 曼森线虫中证实。在乌干达存在 沃尔巴克氏菌 在乌干达，可能是由于方法上的限制或存在多种菌株曼森线虫.强力霉素已被证明在马里和加纳有效，但强力霉素在治疗感染的地区的效用 沃尔巴克氏体 没有被系统地研究过。在强力霉素无效的情况下，与单药治疗相比，二乙基氨基甲嗪和甲苯咪唑联合治疗 3 周可提高活性。
奥式曼森线虫
Mansonella ozzardi 在中美洲和南美洲以及许多加勒比海岛屿上很流行。人类是感染的主要宿主。奥式曼森线虫 通过咬蠓（库蠓属）和蚋（Simulium amazonicum）传播。生命周期类似于 M. perstans，除了成虫生活在淋巴管，胸腔和腹膜腔中。血液和皮肤中均存在微丝蚴。
大多数人 M. ozzardi 感染无症状，但有些有皮疹，淋巴结肿大，关节痛，发烧，头痛或肺部症状。据报道，巴西亚马逊地区存在M. ozzardi 微丝蚴血症引起的角膜炎。
诊断 M. ozzardi 通过鉴定血液或皮肤样本中的微丝蚴来确认。可以随时抽血。嗜酸性粒细胞增多 常见。血清学检查可能也可用于识别感染，但不是特异性的。
用伊维菌素（200 mcg/kg口服）治疗，作为单剂量）。用伊维菌素治疗前，如果患者去过流行这两种寄生虫病的非洲中部地区，则应评估患者是否合并感染罗阿丝虫（这是另一种丝虫寄生虫），因为伊维菌素可能会在合并严重罗阿丝虫感染的患者中引起不良反应。内共生Wolbachia见于 M. ozzardi, 但是强力霉素对治疗的疗效尚未评估。
链尾丝虫
M. streptocerca 在非洲西部和中部以及乌干达的热带雨林中传播。M. streptocerca患病率未知。非人类的灵长类动物偶尔会感染，但不是主要的感染宿主。M. streptocerca的生命周期类似于 M. perstans，除了成虫寄生于躯干上部和肩部的真皮中。 皮肤中发现微丝蚴。大部分感染M. streptocerca的患者没有症状。可以观察到真皮增厚，色素减退的斑疹，双侧腋窝或腹股沟淋巴结肿大。不像 盘尾丝虫, 成人M. streptocerca不形成皮下结节。
通过皮肤切片或活检组织中发现微丝蚴作出M. streptocerca感染的诊断。嗜酸性粒细胞增多 常见。血清学检查可能有助于识别丝虫感染，但不是特异性的。
使用2 mg/kg的二乙基氨基甲嗪（DEC），每天3次，持续12天，用于治疗链球菌。DEC可杀死微丝蚴和成虫。但死亡的微丝蚴释放抗原可以加剧皮肤和全身症状。由于潜在的严重不良反应，并发O. volvulus 或严重Loa loa感染的患者不应使用DEC。
伊维菌素（单剂量150 mcg/kg）可以减少 M. streptocerca微丝蚴负荷, 但其对感染过程的影响尚不确定。用伊维菌素治疗前，如果患者去过流行这两种寄生虫病的非洲中部地区，则应评估患者是否合并感染罗阿丝虫（这是另一种丝虫寄生虫），因为伊维菌素可能会在合并严重罗阿丝虫感染的患者中引起不良反应。目前尚不清楚M. streptocerca是否携带Wolbachia或强力霉素在治疗中的作用。