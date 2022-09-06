Mansonella perstans 在撒哈拉以南的非洲和从巴拿马到阿根廷的美洲，通过蠓（库蠓属）叮咬传播。据估计全球有超过1亿人感染。成虫生活在胸膜腔，心包腔，腹膜腔，腹膜后腔和肠系膜。 在血流中发现无鞘微丝蚴。蠓从受感染的人身上吸食血液时会发生感染。

大多数感染是无症状或轻度的。 迁移成虫会引起短暂的皮下肿胀，类似于 罗阿丝虫 （卡拉巴肿胀），心包或胸膜炎症，结膜结节，视网膜损伤和眼周发炎。 非特异性症状包括瘙痒，荨麻疹，关节痛和不适。神经精神病症状，脑膜脑炎和肝炎在极少数情况下可归因于M. perstans。

诊断 M. perstans 通过鉴定血液涂片中无鞘微丝蚴。白天和晚上均可在血液中发现微丝蚴。常伴随嗜酸性细胞增多。

常现曼森线虫对用于治疗其他丝虫病的药物（包括二乙碳酰氨嗪）具有相对耐药性。用多西环素（每日200mg，持续4至6周）靶向治疗成年常现曼森线虫中的内共生沃尔巴克氏菌，能够中断成虫的繁殖，并且可以治愈的。沃尔巴克氏菌 已经在来自马里、喀麦隆、加纳和加蓬 曼森线虫中证实。在乌干达存在 沃尔巴克氏菌 在乌干达，可能是由于方法上的限制或存在多种菌株曼森线虫.强力霉素已被证明在马里和加纳有效，但强力霉素在治疗感染的地区的效用 沃尔巴克氏体 没有被系统地研究过。在强力霉素无效的情况下，与单药治疗相比，二乙基氨基甲嗪和甲苯咪唑联合治疗 3 周可提高活性。